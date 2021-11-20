В ДТП на Кутузовском погиб глава федерации автомотоспорта Дагестана. Он планировал построить гоночный трек в Дербенте

Другой жертвой массовой аварии стал известный автоблогер.

Другой жертвой массовой аварии стал известный автоблогер.

Сегодня днем в центре Москве на Кутузовском проспекте в ДТП с участием трех машин погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан Заур Ибрагимов. Функционер находился на пассажирском сиденье автомобиля BMW, вылетевшего на полосу встречного движения, где спорткар столкнулся с двумя другими машинами. За рулем BMW сидел известный блогер Саид Губденский, который вел страницу в инстаграме, посвященную дорогостоящим автомобилям и уличным гонкам.

Спорткар вылетел на встречную

По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, смертельное ДТП на Кутузовском проспекте произошло во второй половине дня.

«В 15:10 водитель BMW 6-й серии (позже выяснилось, что автомобиль немецкой марки — 4-серии — прим. ред.), двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes. От полученных травм скончался сам водитель BMW, его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. Информации о других пострадавших нет. Движение в центр осуществляется во встречном направлении. Регулировочно-распорядительные действия осуществляют сотрудники ГИБДД», — приводит слова пресс-службы АГН «Москва».

На кадрах c видеорегистратора машины, ехавшей рядом с местом аварии, видно, что BMW на большой скорости ушел в резкий занос и вылетел на встречную полосу, где по очереди столкнулся с двумя внедорожниками. Находившийся за рулем Саид Губденский скончался от полученных травм на месте, доставленный в госпиталь глава автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов погиб через несколько часов, несмотря на усилия врачей. О степени травм других участников ДТП точной информации не поступало. Для устранения последствий аварии экстренным службам пришлось перекрыть две из шести полос в сторону центра, затруднив тем самым движение на проспекте и подъездах.

Причина ДТП устанавливается

По данным целого ряда СМИ, причиной вылета автомобиля BMW на встречную полосу стало маневрирование на большой скорости в интенсивном потоке — так называемая «игра в шашки». Кадры опубликованных видеозаписей пока не дают возможности подтвердить эту версию. Однако видео с камеры наблюдения на одном из соседних домов показывает, что BMW ушел в занос сразу после попытки перестроения в крайний левый ряд.

Проверку после смертельной аварии взяла на себя прокуратура Москвы, отметив, что управлявший автомобилем 28-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения дорожных правил РФ, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством.

«В своей социальной сети мужчина публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД РФ, в том числе вчера двигался по полосе для маршрутных ТС без номеров», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе прокуратуры.

Роман Аскеев, друг погибшего блогера Губденского, выдвинул свою версию произошедшего:

«Погодные условия, плохие погодные условия, технические какие-то вопросы, [Губденский] абсолютно прилежный, нормальный водитель», — сказал Роман Аскеев в беседе с РЕН-ТВ. Недавно Губденский публиковал в своих аккаунтах ролики, в которых призывал водителей соблюдать правила движения и не лихачить на дороге.

Заур Ибрагимов возглавлял федерацию два года и планировал строить гоночный трек в Дербенте

Федерация автомотоспорта Дагестана была образована два года назад, и с самого начала ее возглавлял Заур Ибрагимов. В интервью изданию Газета.ру представитель республиканской федерации рассказал о погибшем управленце:

«Заур Ибрагимов был главой региональной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан». Она существует два года, и с момента основания Заур занимал в нем эту должность. Он был одним из инициатором ее создания. Помимо этого Заур являлся многократным чемпионом различных всероссийских соревнований, был очень профессиональным».

Одним из наиболее амбициозных проектов Ибрагимова было строительство гоночной трассы в Дербенте, планы которого анонсировали в сентябре прошлого года.

Соболезнования в связи с аварией высказал Кокорин

Российский игрок «Фиорентины» Александр Кокорин выложил в сторис своего Instagram изображение со свечой и инициалами «S.G» в связи с гибелью блогера Саида Губденского.

Близкий друг Губденского Youtube-блогер Михаил Литвин также отреагировал на произошедшее в соцсетях, сообщив в сторис:

«Пропал на неопределенный срок, произошла беда».

Еще один знакомый Губденского Youtube-блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) в минувшем апреле стал участником другого резонансного ДТП с несколькими пострадавшими, за что получил два года ограничения свободы.