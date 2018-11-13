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Теперь Ферстаппен как Сенна и Шумахер. Только без титулов

16:37
Теперь Ферстаппен как Сенна и Шумахер. Только без титулов
Макс Ферстаппен / Фото: © Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Боевая подборка.

Прошедший Гран-при Бразилии запомнится поклонникам автоспорта не своими результатами, а тем, чего мы очень давно не видели – рукоприкладством между пилотами. Авария на трассе с участием Макса Ферстаппена и Эстебана Окона переросла в довольно безобидные поталкивания после финиша, хотя по тим-радио голландец обещал чуть ли не убить француза.

Разумеется, данный конфликт был далеко не первым и вовсе не самым ярким в истории «Ф-1». Вспоминаем предшественников Ферстаппена, которые тоже пытались выбивать извинения из соперников кулаками.

Пике vs Салазар (Гран-при Германии, 1982)

Знаменитая драка, которая была показана в прямом эфире. Нельсон, помогавший Элисео попасть в «Формулу-1», спокойно проходил чилийца на круг, но тот по непонятной причине решил не сбрасывать скорость перед «эской», в результате чего болиды столкнулись колесами. Пике потерял победу и контроль, набросившись на коллегу прямо перед трибунами и телекамерами. 

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Не самая красивая история получила весьма забавное продолжение, когда один из инженеров сказал Пике, что в той гонке двигатель на его машине не смог бы продержаться до финиша, и он в любом случае сошел бы с дистанции. После этого Нельсон позвонил Элисео и поблагодарил за то, что тот не дал БМВ опозориться на весь мир.

Сенна vs Ирвайн (Гран-при Японии, 1993)

Сенна летел к своей очередной победе, пройдя в какой-то момент дебютировавшего в «Ф-1» Ирвайна на круг. Затем Айртон застрял за следующим круговым – Деймоном Хиллом, в результате чего Эдди довольно быстро нагнал эту парочку. Не признавая никаких авторитетов, молодой ирландец тут же пошел в атаку и опередил трехкратного чемпиона мира, после чего начал бороться с Хиллом за позицию. 

https://twitter.com/F1Parody/status/1061703888061923329

Сенну этот маневр привел в такое бешенство, что после гонки он пошел в боксы «Джордана» лично высказать Ирвайну все, что о нем думает. Диалог происходил на повышенных тонах, не обошлось без теперь уже традиционного для «Ф-1» диагноза «идиот», на что Эдди посоветовал Айртону выметаться вон из его боксов. Бразилец уже было собирался воспользоваться «советом», но внезапно развернулся и пробил не ожидавшему такого подвоха сопернику в челюсть. За рукоприкладство Сенну условно дисквалифицировали на полгода.

Шумахер vs Култхард (Гран-при Бельгии, 1998)

В этом конфликте обошлось без насилия, но только благодаря инженерам и механикам «Феррари» и «Макларена», которые едва сдержали взбешенного Шумахера. После массового завала на старте гонки Михаэль остался единственным претендентом на победу и спокойно бы ее одержал, если бы не Дэвид Култхард. В условиях нулевой видимости из-за проливного дождя шотландец практически остановился на трассе, а лидировавший немец просто воткнулся в «Макларен», пытаясь опередить его на круг. Вернувшись в боксы, Шумахер тут же направился поквитаться с обидчиком, но так и не добрался до Култхарда, который точно не отделался бы тремя толчками в грудь.

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Красный Барон вообще мог быть участником нескольких драк в «Ф-1». В свое время его хотел побить все тот же Сенна, а затем сам Михаэль аналогичным способом пытался разобраться с Хиллом, но Деймон предусмотрительно не покидал болид, пока маршалы не оттащили Шумахера подальше. В 2003-м канадские журналисты сообщили, что после гонки на «Судзуке» Михаэль все же подрался с Кими Райкконеном. Финн сказал немцу, что тот раньше был его кумиром, но теперь отвратительно ведет себя на трассе. Шумахер сначала пропустил это мимо ушей, но Айсмен настаивал на диалоге, после чего терпение Красного Барона лопнуло, и завязалась драка. Впрочем, вскоре представители «Феррари» и «Макларена» заявили, что их пилоты помирились.

Макс, ты-то куда?

Как видим, у чемпионов сложный и вспыльчивый характер, но на то они и чемпионы, чтобы ставить на место всех остальных. На их фоне не очень понятно, на каком основании выше других ставит себя Ферстаппен, который в «Ф-1» пока не выиграл ничего, кроме нескольких гонок. Макс – большой талант, но своим поведением лишь настраивает всех вокруг против себя. Только в «Ред Булле» могут искренне удивляться тому, что кто-то не захотел без малейшей борьбы пропустить их любимчика.

https://www.instagram.com/p/BqFekDglPhr/

Можно сколько угодно угрожать журналистам, называть всех вокруг идиотами и строить из себя крутого парня, но тогда твои слова не должны расходиться с делом. Если уж ты говоришь на весь мир, что сейчас уничтожишь кого-то, то иди и уничтожай, а не толкайся как на утреннике в детском саду. Окон, например, не смог сдержать улыбку при нападках разгневанного Ферстаппена. Как думаете, Ирвайн, Култхард и Салазар улыбались, когда к ним на разборки приходили чемпионы? Вряд ли.

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