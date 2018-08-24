Почему пилоты «Формулы-1» обливаются шампанским? Кто вообще это придумал?

Традиции уже более 50 лет.

Так с чего все началось?

Впервые шампанское появилось на подиуме «Формулы-1» в 1950 году, но никто им тогда не обливался. Произошло это на Гран-при Франции. Гонку принимала трасса Реймс-Гу, которая находилась в области Шампань. Самый известный продукт региона, конечно же, шампанское. Бутылку Moёt et Chandon и решили презентовать победителю Гран-при аргентинцу Хуану-Мануэлю Фанхио. После этого шампанское периодически стало появляться на подиумах различных соревнований. Гонщики без лишней эйфории, как старший брат в новогоднюю ночь, открывали бутылку и делали несколько глотков.

Все изменилось в 1966-м. Перед награждением победителей гонки 24 часа Ле-Мана кто-то оставил шампанское для победителей стоять на солнце. В результате когда приз вручили швейцарцу Йо Зифферту, бутылка «детонировала», и брызги шампанского полетели в стоявших рядом зрителей. Инцидент многих повеселил, но через некоторое время о нем забыли.

Однако через год, вновь на подиуме гонки 24 часа Ле-Мана, любитель повеселиться американец Дэн Герни решил повторить трюк Зифферта. Для этого он взболтал свою победную бутылку и стал поливать из нее всех вокруг.

Сейчас именно Герни считают родоначальником подиумной традиции. Потому что он, в отличие от Зифферта, брызгался напитком сознательно. Швейцарец же на Ле-Ман-1967 стал первым, кто направил свою струю шампанского не в толпу зрителей, а на других гонщиков. Он облил своего штурмана – Ганса Херрмана.

Герни умер в январе этого года в возрасте 86 лет. Зифферт погиб в 1971-м в результате аварии на внезачетной гонке «Формулы-1» в Брендс-Хэтче.

Какое шампанское на "Формуле-1"?

С начала использования напитка на подиумах и до 1999 года официальным шампанским в «Формуле-1» было Moёt et Chandon. Компания предоставляла трехлитровые бутылки бренда Brut Imperial. Чаще других их поднимали Ален Прост и Айртон Сенна. В 2014-м в честь Сенны Moёt et Chandon выпустила лимитированную часть винтажных бутылок шампанского. Цена за одну трехлитровую емкость составляла 4390 долларов. Всего было выпущено 41 штука – столько же, сколько раз бразильский гонщик выигрывал Гран-при «Формулы-1».

В 2000-м на подиумах «Формулы-1» появилось новое шампанское – Mumm, которое производят во французском Реймсе. На гонки поставлялся бренд Cordon Rouge. Перед тем как отправить шампанское на этапы Гран-При, за ним присматривали не менее 2,5 лет. Например, во время сезона-2010 на подиуме обливались шампанским 2007-2008 годов.

Также для компании было важно, чтобы ее название было видно всем зрителям «Формулы-1». Поэтому специальные работники вручную наклеивали надпись «Mumm» вокруг бутылки в двух местах – над и под этикеткой. Какой бы стороной гонщик не повернул бутылку – название было видно. Причем нижний ободок «Mumm» клеили вверх ногами. Таким образом, распознать бренд можно с любого ракурса.

В 2016-м 15-летний контракт Mumm и «Формулы-1» подошел к концу. «Королевские гонки» остались без шампанского. Гонщики стали поливать друг друга из бутылок Chandon, которая спонсирует команду «Макларен». Его производят в Аргентине, Австралии, Бразилии, США, Китае. Но не в области Шампань! А, значит, шампанским Chandon называться не может. Это игристое вино.

В 2017-м шампанское вернулось на «Формулу-1». Сделку заключили с компанией Carbon. Перед внедрением на подиумы этапов Гран-При над дизайном бутылки тщательно поработали – надпись бренда должно было отчетливо видно в объективах телекамер.

Компания основана в XIX веке. Но большую часть своей истории занималась вином. Шампанское там стали производить только пять лет назад. Руководители «Формулы-1» объяснили свой выбор в пользу этого бренда тем, что у шампанского уникальная бутылка, сделанная из углеродного волокна. Углепластик (или карбон) используется при создании гоночных болидов.

Бутылки поставляют с тремя разными этикетками: золотая - для победителя, серебряная – для обладателя второго места, бронзовая – для пилота, финишировавшего третьим. Цена одного подиумного шампанского – 3000 долларов.

А что за музыка играет во время обливания?

В основном во время традиционного шампанского кутежа играет тема «Тореро» из Кармен-сюиты Жоржа Бизе. Она звучит торжественно, победоносно и в то же время хаотично. Идеально подходит для этой традиции

Фанаты «Формулы-1» нашли в выборе произведения еще один скрытый смысл. Кармен по-английски пишется - Carmen. Car - машина, men - люди, мужчины. Фанаты Сергея Лемоха наверняка в курсе.

Как не стоит праздновать победу?

Вот несколько простых правил:

1. Не пить шампанское в странах, где алкоголь запрещен.

Шампанского не бывает на этапах в Абу-Даби и Бахрейне. Это связано с запретом употребления алкоголя в исламской культуре. Пилоты «Формулы-1» обливаются из бутылок на этих этапах Гран-При. Но внутри не шампанское, а безалкогольный пенный напиток. Так как реклама алкоголя в этих арабских странах также запрещена, то на бутылках вы не увидите этикеток с надписями «Mumm», «Chandon» или «Carbon».

2. Не стоит обливаться шампанским в неподходящий момент.

Если на трассе произошла серьезная авария или гонка закончилась летальным исходом, то после таких этапов Гран-При шампанское не используют.

Не стоило разбрызгивать напиток призерам Гран-при США в 2005 году. Этот этап считается одним из самых спорных в истории «Формулы-1». Гран-при началось с серьезной аварии Ральфа Шумахера из-за взорвавшейся покрышки. Выяснилось, что партия шин Michelin на этап была бракованной. Команды, выступающие на шинах Bridgestone, отказались идти на изменения в правилах, которые сделали бы гонку для обладателей Michelin безопасной. В результате на старт не вышли 14 участников (совершили прогревочный круг и уехали в боксы). Победу оспаривали шесть пилотов. Зрители недовольно кричали, бросали на трассу пивные банки, а многие не дождались финиша и просто ушли.

Недовольный свист продолжился на подиуме. Михаэль Шумахер и Рубенс Барикелло отстояли необходимое время на награждении и ушли, не притронувшись к шампанскому. Но Тьягу Монтейру, занявший третье место, отмечал по полной. Для него это был первый (и единственный) подиум в карьере. В тот день он стал первым португальцем, которому удалось занять место в тройке на «Королевских гонках». Тьягу себя не сдерживал в эмоциях, несмотря на протестующий гул толпы.

3. Не надо поливать шампанским того, кто этого не хочет.

Льюис Хэмилтон любит поливать шампанским на подиуме всех вокруг. Но одна его такая выходка однажды возмутила общественность. В 2015 году на Гран-при Китая британец решил разделить свою радость с грид-герл, стоявшей рядом с подиумом. Многим фанатам не понравилось, что пилот направил струю прямо в лицо девушке. Болельщики обвинили Хэмилтона в сексизме.

Кто придумал пить шампанское из ботинка?

В «Формуле-1» все началось в 2016 году. Первым был австралиец Даниэль Риккардо на подиуме Гран-при Германии. Затем он стал пить из ботинка все чаще, подбивать под это дело других гонщиков и приглашенных звезд, таких как Джеррард Батлер и Патрик Стюарт. Иногда пилоты брезговали и отказывались от предложения Риккардо. Гонщик считает, что шампанское из ботинка на вкус лучше, чем из бутылки.

Ритуал питья из ботинка под названием «шуи» популярен на родине гонщика – в Австралии. У истоков стояли Дин и Шон Харрингтоны. Их почин сделался лицом серфинга и рыболовного бренда The Mad Hues. По словам парней, они начали пить из ботинка в 2002 году. Компания The Mad Hues развивалась и становилась популярнее вместе с ритуалом. Тренд подхватывали все больше и больше людей, в том числе знаменитости, и в итоге это стало чем-то вроде национальной австралийской традиции.

В начале прошлого века в Европе считалось, что питье из ботинка приносит удачу. Таким образом потребляли пиво перед и после битвы немецкие солдаты во время Первой мировой войны. Также это было одним из ритуалов дедовщины в Германии – солдаты пили из сапогов вышестоящих по званию.

Самая интересная легенда датирована 1902 годом. В одном из элитных борделей Чикаго с танцовщицы слетел тапочек и упал на пол. Его поднял кто-то из окружения Генриха Прусского, налил в тапок шампанского и выпил.

Фото: Central Press / Stringer /Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mike Hewitt / Staff /Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Adam Pretty / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Vladimir Rys / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru