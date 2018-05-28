Все против Сироткина. И даже собственная команда

«Матч ТВ» – о клоунаде «Уильямса» и доминировании «Ред Булла» на Гран-при Монако.

В прошедшее воскресенье в Монако состоялось главное событие для всех поклонников качественного юмора – выдающаяся британская комик-группа «Монти Пайтон» вновь собралась и порадовала публику. В честь главной гонки в календаре «Формулы-1» «пайтоны» даже заселились в паддок и взяли себе название «Уильямс»…

Формула-1. Гран-при Монако

«Ф-1» не зря называют «большим цирком», и за долгие годы мы видели много разных клоунских номеров. Но «забыть» поставить колеса на машину перед стартом – это выход на новый уровень комедии. Монако, пожалуй, единственная трасса в календаре, где «Уильямс» мог «честно» побороться за очки, т. е. добыть их в реальной борьбе, а не благодаря сходам конкурентов. Но легендарная некогда команда не ищет легких путей. Убогой машине – убогое обслуживание.

А ведь на дворе только май, впереди еще 15 этапов, а градус идиотизма нельзя понижать ни в коем случае. Так что же дальше, «Уильямс»? Забудете про гоночный уик-энд и просто не приедете на Гран-при? Впрочем, в текущей ситуации это было бы слишком логично, а «Уильямс» и логика в этом году, увы, идут разными дорогами. Но больше всего в этой ситуации поражает реакция боссов команды.

«К сожалению, мы установили покрышки на болид Сергея после трехминутной отсечки. Следовательно, ему был выписан 10-секундный штраф, который отодвинул его на полкруга. С того момента его гонка была разрушена», – сказал после финиша технический директор конюшни Падди Лоу. Спасибо, капитан! Мы-то сами не смогли разобраться, почему Сироткин оказался последним с отставанием в 50 секунд. Теперь все ясно. Жаль, что мы никогда не узнаем, почему именно это произошло и кто конкретно допустил такую феерическую ошибку, но кому это интересно? Мы – «Уильямс», у нас лапки.

И даже как-то не удивительно, что жертвой обстоятельств вновь стал Сироткин. Речь не про заговор. Сергей – один из самых невезучих пилотов «Ф-1». Лэнс Стролл сам бьет свои машины и прокалывает колеса, а Сергей берет на себя все напасти извне. Но в этот день он хотя бы семь кругов побыл в борьбе и даже красиво прошел один из «Макларенов». А вот после «стоп энд гоу» занялся привычным для себя тестированием настроек и резины, пройдя дистанцию на всех трех комплектах. Странно, что в какой-то момент ему не поставили дождевые шины, ведь в соседней Ницце как раз поливало. При этом Сироткин умудрился показать лучшее время на «суперсофте», которое на секунду (!) превзошло «ультрасофт». «Пирелли», у вас все в порядке?

Что же касается самой гонки, то о ней сказать особо и нечего. Да и что говорить, если машина, на которой возникли проблемы с двигателем, пролидировала с первого до последнего круга и не дала соперникам даже шанса на атаку. «Ред Булл» в целом и Даниэль Риккьярдо в частности провели фантастический уик-энд, доминируя с первой пятничной тренировки до воскресного финиша. Проблема в том, что такой окрыленной машина Эдриана Ньюи теперь предстанет разве что в Сингапуре. Хотя уже на следующем этапе в Канаде мы увидим дебют обновленного двигателя «Рено», и если он хотя бы наполовину окажется так же хорош, как о нем говорят французы, то тройная битва за титул обретет реальные очертания.

Оценка этапа – 5 из 10. Мы не увидели ни острой борьбы, ни рискованных маневров, ни машины безопасности. И зрителям, и самим гонщикам было скучно. Но где еще нам покажут княгиню в красивом платье, забрызганную шампанским? Именно за это мы и любим Гран-при Монако. А настоящую гонку посмотрим уже через две недели.

Текст: Максим Иванов

Фото: Charles Coates / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru