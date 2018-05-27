Риккьярдо – победитель Гран-при Монако, Сироткин – 16-й

Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Монако.

Второй результат показал немец из «Феррари» Себастьян Феттель. Замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Добавим, что россиянин Сергей Сироткин на болиде «Уильямса» финишировал на 16-м месте. На старте Сергей прорвался на 12-е место, но получил штраф по вине команды: сотрудники «Уильямса» не успели вовремя поставить шины и исправляли ошибку уже на стартовой решетке, пропустив трехминутную отсечку до начала гонки.

Позже возникли серьезные технические проблемы и у партнера Сироткина по команде Лэнса Стролла.

Гран-при Монако

Чемпионат мира. 6-й этап. Гран-при Монако