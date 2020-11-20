От Чубакки до чемпионства. 300 гонок «Ред Булла» в «Формуле-1»

Главные достижения «быков» за 16 лет.

Главные достижения «быков» за 16 лет.

В минувший уик-энд команда «Ред Булл» провела трехсотую гонку в «Ф-1». Юбилей получился смазанным — в Турции оба пилота допускали ошибки и финишировали вдали от пьедестала. Когда-то подобное было нормой, но сейчас такой результат считается для «быков» провалом. Вспоминаем, как за 300 Гран-при австрийский коллектив превратился из главных клоунов паддока в гранда «королевских гонок».

Владелец бренда «Ред Булл» Дитрих Матешиц пришел в «Ф-1» в 2005-м, выкупив у «Форда» команду «Ягуар» за 1 символический доллар с обещанием инвестировать в новую конюшню 400 миллионов долларов в течение трех лет. Презентация первого болида RB1 в Мельбурне прошла с размахом. Команда устроила вечеринку, главной звездой которой стала певица Пинк.

В первой половине сезона «быки» выдали довольно неплохие результаты, но все внимание общественности было приковано к цирку, творившемуся в боксах команды. «Ред Булл» воспринимали исключительно как тусовщиков, клоунов и рекламный проект для энергетических напитков.

Дебютный сезон «Ред Булл» завершил на седьмом месте в Кубке конструкторов, выступив лучше, чем «Ягуар», но не так, как планировалось. Первую победу команда одержала в конце 2005-го, но не на трассе, а за ее пределами. «Быкам» удалось заполучить великого инженера и конструктора Эдриана Ньюи, построившего чемпионские болиды «Уильямса» и «Макларена».

Первые плоды работы Ньюи стали видны уже в следующем сезоне. В Монако команда впервые поднялась на пьедестал. Клоунада при этом никуда не делась — Дэвид Култхард вышел на церемонию в плаще Супермена.

В 2007-м была близка и первая победа. В дождевой гонке в Японии Марк Уэббер шел вторым и имел шансы на успех, но дорогу пилоту «Ред Булла» перешел… Себастьян Феттель, сидевший тогда за рулем «Торо Россо». Это было первое, но далеко не последнее столкновение будущих напарников.

Феттель в итоге одержал первую победу раньше «Ред Булла», в блестящем стиле выиграв дождевую гонку в Монце в 2008-м. На следующий сезон он уже был в главной команде. В Малайзии Себ финишировал первым, добыв для «быков» дебютную викторию. Уэббер стал вторым, так что австрийцы отпраздновали и первый дубль в своей истории.

С 2010-го «Ред Булл» начал переписывать историю «королевских гонок». Оба пилота боролись за титул, который достался Феттелю. «Быки» же завоевали первый Кубок конструкторов.

Затем последовали еще три года доминирования. Себастьян и «Ред Булл» стали четырехкратными чемпионами. Помимо Феттеля и Ньюи полноправными творцами этого успеха стали руководитель команды Кристиан Хорнер и спортивный консультант «быков» Хельмут Марко.

Но в 2014-м наступила новая эра — возвращение турбо и смена технического регламента. «Ред Булл» был сброшен с пьедестала. Годом позже Феттель ушел в «Феррари», а на его место из молодежной конюшни подтянулся Даниил Квят, ставший напарником Даниэля Риккьярдо.

Россиянин провел неплохой сезон, и даже опередил грозного австралийца в личном зачете. Но в начале 2016-го после пары ошибок Марко и Хорнер приняли решение отправить Квята обратно в «Торо Россо», посадив в его болид юное дарование — Макса Ферстаппена. Голландец сразу оправдал выданные авансы, выиграв первую же гонку в старшей команде. «Ред Булл» получил лидера на многие годы вперед.

«Быки» продолжали одерживать единичные победы, но ни о какой борьбе за титулы речь уже не шла. Главным виновником такого положения дел был назван двигатель «Рено». В середине сезона-2018 обе стороны окончательно разругались, в результате чего «Ред Булл» заключил соглашение с «Хондой». Началась новая веха в истории команды.

Впрочем, довольно скоро «Хонда» объявила о закрытии своей программы в «Формуле-1» в 2021 году. «Быки» снова попали в сложную ситуацию. Прямо как в трехсотой гонке, где Ферстаппен и Алекс Албон не могли справиться с машинами на скользкой трассе.

Но можно не сомневаться, что «Ред Булл» найдет выход и из этого положения. Эта команда — самый настоящий боец. А еще она хотя бы на тестах радует публику потрясающими ливреями. Вы только посмотрите на это чудо.

Будем надеяться, что «быки» проведут в «Формуле-1» еще как минимум столько же этапов. С юбилеем!