Стоп энд гоу. Когда машины «Ф-1» и остальных серий снова появятся на трассах?

Пандемия коронавируса остановила практически все соревнования в мире, и гонки не стали исключением. Рассказываем, на какой стадии «заморозились» главные автоспортивные серии и когда они должны возобновиться.

Пандемия коронавируса остановила практически все соревнования в мире, и гонки не стали исключением. Рассказываем, на какой стадии «заморозились» главные автоспортивные серии и когда они должны возобновиться.

«Формула-1» и младшие серии

Еще за пару часов до старта первых свободных заездов Гран-при Австралии «королевские гонки» имели шанс запустить чемпионат-2020, но в итоге здравый смысл возобладал и этап был отменен. Всему виной стал положительный анализ на коронавирус у одного из сотрудников «Макларена», что побудило команду отказаться от выступления в Гран-при и заранее покинуть Мельбурн.

На данный момент все конюшни «Ф-1» ушли на карантин до конца марта, а старт сезона официально перенесен на конец мая — начало июня. Организаторы чемпионата планируют сохранить в 2020 году максимально возможное количество этапов за счет отмены традиционной летней паузы и сокращения гоночных уик-эндов с трех до двух дней. Новый предварительный календарь должен быть утвержден до конца текущей недели.

Разумеется, вместе с «Формулой-1» пришлось отложить старт сезона и ее гонкам поддержки — «Ф-2» и «Ф-3». Первый этап серий, где в этом году представлено большое количество российских пилотов, должен был пройти в Бахрейне без зрителей 21–22 марта, но теперь (в лучшем случае) приехать на Сахир молодым гонщикам удастся лишь в конце ноября.

«Формула-Е»

«Электричка», в отличие от топливных коллег, среагировала на эпидемию гораздо оперативнее, без особых колебаний остановив уже набравший ход сезон на 2 месяца. В чемпионате-2019/20 прошло пять этапов, еще пять отменены и остаются в подвешенном состоянии (Китай, Италия, Франция, Южная Корея и Индонезия), а если сезон все же возобновиться в июне, то его судьба решится в оставшихся четырех гонках (Германия, США и два заезда в Великобритании).

WRC

В самый разгар отмены и переносов спортивных мероприятий раллисты проводили этап в Мексике и даже сумели его завершить, убрав лишь воскресные спецучастки, чтобы гонщики успели вернуться в страны, которые закрывали свои границы. Поскольку первая половина календаря WRC состоит из одного уик-энда в месяц, чемпионат мира по ралли понес наименьшие потери — апрельский этап в Аргентине перенесен на неопределенный срок. А уже следующая гонка в Португалии, намеченная на 21–24 мая, должна пройти по расписанию.

IndyCar и NASCAR

Первый заезд нового сезона IndyCar должен был пройти в один день с австралийской гонкой «Ф-1» — 15 марта, но и ему было не суждено состояться. Американская «формула» отменила три этапа, а один перенесла на новую дату. Чемпионат должен начаться на знаменитом «Индианаполисе» 9 мая.

В этот же день планирует возобновиться и самая популярная гоночная серия в США — NASCAR, где сезон стартовал еще в феврале. При этом самый насыщенный чемпионат не намерен терять ни одну из отложенных семи гонок.

DTM

Главный кузовной чемпионат Европы изящно обошел проблему коронавируса, заранее запланировав старт сезона на конец апреля. Никаких комментариев о переносе первых гонок руководство серии пока не давало. Кстати, третий этап чемпионата-2020 пройдет на новом автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области 30–31 мая.

MotoGP

Сезон должен был стартовать в Катаре 8 марта, но в итоге гонка по понятным причинам не состоялась и вообще лишилась места в календаре. Остальные весенние Гран-при удалось сохранить, отправив их на осень. Таким образом, в октябре и ноябре пройдет сразу 7 гонок. Стартует же чемпионат в Испании 1–3 мая.

W Series

Забавно, что уже на следующий день (4 мая) в той же самой Испании из-за пандемии не состоятся предсезонные тесты в женской «формуле». Логика в этих двух решениях совершенно не прослеживается. Зато старту второго сезона W Series пока ничего не угрожает. Заезды у девушек должны начаться на «Игора Драйв» 30 мая.

Российские гонки

Российская автомобильная федерация не осталась в стороне от мировых проблем и тоже отложила проведение всех внутренних соревнований с 17 марта до особого распоряжения. Ударил коронавирус и по ралли «Шелковый путь» — в 2020 году гонка пройдет только на территории РФ с 3 по 11 июля.

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