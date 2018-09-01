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Тимур Моргунов: «Насчет Шубенкова все было понятно, он силен, а вот то, что я выиграю, никто не мог подумать»

20:27
Тимур Моргунов: «Насчет Шубенкова все было понятно, он силен, а вот то, что я выиграю, никто не мог подумать»
Интервью с сенсационным победителем «Бриллиантовой лиги».

Российский легкоатлет Тимур Моргунов после победы на финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе признался в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Константину Кану, что до конца не верил в успех, а также рассказал о проблемах с ахиллом и усталости от длинного сезона.

– Что скажете о сегодняшнем выступлении и дубле российских побед на пару с Сергеем Шубенковым?

– Я в шоке, не ожидал такого результата. Насчет Шубенкова все было понятно, он силен, а вот то, что я выиграю, никто не мог подумать. Борьба была очень плотной. Соперники были очень сильные. Думал, что расклад будет совсем другим. Когда Лавиллени закончил, не понимал, что происходит, но понял, что есть шансы и надо бороться.

– Как вы с тренером планировали этот старт?

– Нужно было навязать борьбу, сражаться до последнего. Но когда я вышел в сектор, то у меня не пошла разминка. Ноги были вялые, я расстроился, и на первых высотах были косяки. В итоге уже даже не думал о борьбе, только о том, как прыгнуть нормально. Но затем, когда планку подняли повыше, начало получаться. И когда Шон Барбер не взял 5,88, а у меня оставалась третья попытка, я понял – нужно цепляться, нужно постараться! Когда взял, подумал, что полдела сделано. Кендрикс тоже взял 5,88 с третьей. Я настроился на 5,93. Потом Кендрикс начал пропускать. Я тоже начал пропускать, потому что если бы не сделал этого, то победные 5,93 взять бы не смог. Короче, мне все понравилось, только вот у меня сейчас каша в голове.

– Почти все парни в секторе были на чемпионате Европы и скорее всего подводили пик формы под него. Это помогло?

– Не думаю, что причина в спаде формы. Ребята все опытные, часто выступают. Просто в данный момент у них что-то не получилось. Когда большая часть европейцев отвалилась, я, честно, был удивлен, потому что изначально предполагал, что для победы придется прыгать 5,93 минимум. И настраивался я именно на то, что вся развязка будет на этой высоте.

– Что вы почувствовали, когда американец Сэм Кендрикс не взял третью попытку и стало ясно, что вы победили?

– Пока он готовился, я настраивался прыгать дальше, мыслей о том, что было бы хорошо, если Сэм не возьмет, у меня не было. Но когда он не взял, то было облегчение, конечно, потому что у меня очень сильно болел ахилл, прыгать вообще не хотелось. Проблемы с ахиллом наблюдаются уже на протяжении всего сезона.

– Однако на Мемориале Знаменских вы все равно прыгали, даже когда уже победили.

– Это начало сезона, нужно было распрыгиваться. Сейчас уже сентябрь, и мой организм в шоке, сезон оказался для меня необычно длинным, потому что, как правило, мы в России заканчиваем его уже в июле. Продолжать прыгать дальше, думаю, уже рисковое дело.

– Что обрадовало больше, прыжок на шесть метров на чемпионате Европы или победа здесь?

– Эту победу я еще не переварил, не осознал. А шесть метров на Европе были очень запоминающимися, и я безумно радовался. Это был тотал.

– Когда вас посадили в кабриолет, вырубили свет и повезли на круг почета по стадиону, что почувствовали?

– Под конец в секторе была очень напряженная атмосфера, все на больших высотах распрыгались, и давление ощущалось очень сильно. Поэтому когда все закончилось, нас посадили в машину и повезли – были облегчение, спокойствие и радость от того, что все закончилось.

– В шесте идет смена поколений, соревнуетесь в основном с ровесниками, рады этому?

– Мне нравится соревноваться со всеми. Шест в плане возраста вид непредсказуемый. Кто-то может до 40 лет соревноваться, кто-то - до 30-ти.

– Какие дальнейшие планы?

– 4 сентября старт в Загребе. Сейчас сразу едем туда.

– Этот год у вас прорывной. Жизнь изменилась?

– Пока я этого еще не заметил. Старты идут очень плотно, я постоянно выступаю и толком нет времени это все осознать, в голове каша. Вот когда вернусь домой, будет возможность все понять, и, наверное, что-то изменится.

– Что говорят дома?

– Бабушка мной гордится, она безумно рада. Домой еще не звонил, тут на стадионе нет интернета, нужно поймать сеть.

– Уже решили, как будете отдыхать?

– Блин, я уже в мыслях загораю и купаюсь, повторюсь, сезон длинный и очень насыщенный, нужно отдохнуть, разгрузить голову.

Фото: Матч ТВ, globallookpress.com, РИА Новости/Григорий Сысоев

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