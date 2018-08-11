Кто такой этот француз, обогнавший Шубенкова?

Темная лошадка родом из Сен-Мор-де-Фоссе.

Сергей Шубенков возвращается из Берлина с серебром, уступив две тысячных секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду. Понять, где именно Сергей проиграл – невозможно, но он сам четко понимал, что пришел вторым, это было видно по выражению лица и покачиванию головы. Барнаульский спортсмен отдал все, финишировал фактически в падении, но фотофиниш был неумолим – француз первый.

Так кто же он, практически неизвестный российским болельщикам, державшийся в последнее время в тени специалист коротких барьеров Паскаль Мартино-Лагард?

На самом деле он уже давно известен и почти всегда был в элите барьерного бега, но в последние годы Паскаля преследовали травмы. Впрочем, невезение на дорожке было компенсировано счастьем в личной жизни.

Паскаль обратил на себя внимание очень рано, еще в 2008 году выиграв юношеский чемпионат Франции, после чего стал первым номером национальной сборной в тех молодежных возрастах, через которые проходил. В 2010-м он взял золото юниорского чемпионат мира, и, казалось, перед молодым французом лежит дорога к большим победам.

Проблемы начались в 2012 году при подготовке к его первой Олимпиаде. Правое подколенное сухожилие не выдержало нагрузки, и от участия в чемпионате Европы пришлось отказаться, как и от отбора на Игры.

В 2013-м они впервые поднялись с Шубенковым на один пьедестал международного турнира. Сергей выиграл зимний чемпионат Европы, а Паскаль был третьим. Еще одна встреча случилась уже летом, на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где французский барьерист проиграл только Сергею.

На следующий год Паскаль предпринял рискованный шаг, потратив почти всю предсезонную подготовку на сокращение количества шагов перед первым барьером с восьми до семи. Уверенности в успехе этой затеи не было, пока в зимнем сезоне Лагард не одержал ряд убедительных побед, уступив на зимнем чемпионате мира лишь кубинцу Орланду Ортеге. Летом Паскаль приехал на ЧЕ в Цюрих и снова поднялся на один пьедестал с триумфатором Шубенковым. Он был третьим, пропустив вперед помимо Сергея еще и британца Шермана.

2015 год начался с новой травмы подколенного сухожилия, из-за которой оказалась пропущена часть зимнего сезона. К счастью, Паскаль сумел восстановиться и выиграл зимний чемпионат Европы, одержав первую в своей жизни большую взрослую победу. Блестяще начав лето, француз подошел к чемпионату мира, будучи обладателем лучшего в сезоне результата на планете, но в финале получил деревянную медаль, проиграв победителю, Шубенкову, 19 сотых секунды.

Очередные травмы ждали Паскаля в олимпийский год. На этот раз подвела спина, случилось это в конце весны. Спортсмен выступал, но полноценно бежать не мог. Все это наслоилось на подготовку к Рио, где француз в финале снова прибежал к деревянной медали - до бронзы не хватило четырех сотых. Казалось, над Мартино-Лагардом зависло какое-то проклятие четвертых мест, компенсировавшееся отцовством – через две недели после Игр у него родилась дочь, Камерон.

В прошлом году Паскаль вместо летних стартов отправился отдыхать с гипсом на левой ноге – в пятой плюсневой кости стопы была обнаружена трещина. Чемпионат мира в Лондоне он смотрел по телевизору, хотя не факт – 7 июля 2017 года у него родился второй ребенок – сын Джефферсон.

Начало текущего сезона прошло не слишком оптимистично. Страдая от травмы бедра, француз акцентировал всю подготовку на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме, но это не дало особого результата – он финишировал только пятым. В лето Паскаль втягивался неспешно, все время оставался на вторых-третьих ролях, особо не привлекая к себе внимание болельщиков, но постепенно подбираясь в фавориту – Шубенкову. Казалось, ему уготовано в лучшем случае второе место за нашим барьеристом на чемпионате Европы. Но впервые большой летний старт сложился для Лагарта идеально, и он сумел вырвать у Шубенкова победу, плача от счастья в ожидании объявления окончательных результатов.

Фото: instagram.com/pascalmartinot