Кто такой этот француз, обогнавший Шубенкова?

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
09:20 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" [0+]
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway". Туринг. Прямая трансляция.
12:30
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:15
Новости.
13:20
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехуд [16+]
15:20
Английская Премьер-лига: Новый сезон. [12+]
15:50
Новости.
15:55
Все на Матч!.
16:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА
18:25
Новости.
18:30
Все на Матч!.
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
20:00
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Смешанные команды. Вышка. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
21:00
Все на футбол!.
22:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Испании. "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия)
00:00
Все на Матч!.
00:30
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды. Мужчины. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:30
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
04:30
Хулиган. [16+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Все на Матч! События недели. [12+]
07:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Испании. "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия) [0+]
09:00
Новости.
09:05
Футбол. Товарищеский матч. Трансляция из Германии. "Шальке" (Германия) - "Фиорентина" (Италия) [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Кто такой этот француз, обогнавший Шубенкова?

Сергей Лисин
10:03
Кто такой этот француз, обогнавший Шубенкова?
Темная лошадка родом из Сен-Мор-де-Фоссе.

Сергей Шубенков возвращается из Берлина с серебром, уступив две тысячных секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду. Понять, где именно Сергей проиграл – невозможно, но он сам четко понимал, что пришел вторым, это было видно по выражению лица и покачиванию головы. Барнаульский спортсмен отдал все, финишировал фактически в падении, но фотофиниш был неумолим – француз первый.

Так кто же он, практически неизвестный российским болельщикам, державшийся в последнее время в тени специалист коротких барьеров Паскаль Мартино-Лагард?

На самом деле он уже давно известен и почти всегда был в элите барьерного бега, но в последние годы Паскаля преследовали травмы. Впрочем, невезение на дорожке было компенсировано счастьем в личной жизни.

https://www.instagram.com/p/BS1bbSEFVSW/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=4zf5jf07o2g

Паскаль обратил на себя внимание очень рано, еще в 2008 году выиграв юношеский чемпионат Франции, после чего стал первым номером национальной сборной в тех молодежных возрастах, через которые проходил. В 2010-м он взял золото юниорского чемпионат мира, и, казалось, перед молодым французом лежит дорога к большим победам.

Проблемы начались в 2012 году при подготовке к его первой Олимпиаде. Правое подколенное сухожилие не выдержало нагрузки, и от участия в чемпионате Европы пришлось отказаться, как и от отбора на Игры.

https://www.instagram.com/p/a-zAFEwfUU/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18oydohzyclge

В 2013-м они впервые поднялись с Шубенковым на один пьедестал международного турнира. Сергей выиграл зимний чемпионат Европы, а Паскаль был третьим. Еще одна встреча случилась уже летом, на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где французский барьерист проиграл только Сергею.

На следующий год Паскаль предпринял рискованный шаг, потратив почти всю предсезонную подготовку на сокращение количества шагов перед первым барьером с восьми до семи. Уверенности в успехе этой затеи не было, пока в зимнем сезоне Лагард не одержал ряд убедительных побед, уступив на зимнем чемпионате мира лишь кубинцу Орланду Ортеге. Летом Паскаль приехал на ЧЕ в Цюрих и снова поднялся на один пьедестал с триумфатором Шубенковым. Он был третьим, пропустив вперед помимо Сергея еще и британца Шермана.

https://www.instagram.com/p/rt4a3uQfc2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1bfo1dem9vkas

2015 год начался с новой травмы подколенного сухожилия, из-за которой оказалась пропущена часть зимнего сезона. К счастью, Паскаль сумел восстановиться и выиграл зимний чемпионат Европы, одержав первую в своей жизни большую взрослую победу. Блестяще начав лето, француз подошел к чемпионату мира, будучи обладателем лучшего в сезоне результата на планете, но в финале получил деревянную медаль, проиграв победителю, Шубенкову, 19 сотых секунды.

Очередные травмы ждали Паскаля в олимпийский год. На этот раз подвела спина, случилось это в конце весны. Спортсмен выступал, но полноценно бежать не мог. Все это наслоилось на подготовку к Рио, где француз в финале снова прибежал к деревянной медали - до бронзы не хватило четырех сотых. Казалось, над Мартино-Лагардом зависло какое-то проклятие четвертых мест, компенсировавшееся отцовством – через две недели после Игр у него родилась дочь, Камерон.

https://www.instagram.com/p/BNPBxV3Aans/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1exk17izn4xs7

В прошлом году Паскаль вместо летних стартов отправился отдыхать с гипсом на левой ноге – в пятой плюсневой кости стопы была обнаружена трещина. Чемпионат мира в Лондоне он смотрел по телевизору, хотя не факт – 7 июля 2017 года у него родился второй ребенок – сын Джефферсон.

https://www.instagram.com/p/BVmIh1_ghXf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1op1byxupg6p8

Начало текущего сезона прошло не слишком оптимистично. Страдая от травмы бедра, француз акцентировал всю подготовку на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме, но это не дало особого результата – он финишировал только пятым. В лето Паскаль втягивался неспешно, все время оставался на вторых-третьих ролях, особо не привлекая к себе внимание болельщиков, но постепенно подбираясь в фавориту – Шубенкову. Казалось, ему уготовано в лучшем случае второе место за нашим барьеристом на чемпионате Европы. Но впервые большой летний старт сложился для Лагарта идеально, и он сумел вырвать у Шубенкова победу, плача от счастья в ожидании объявления окончательных результатов.

Фото: instagram.com/pascalmartinot

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+