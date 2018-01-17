Полундра, РУСАДА! Как трактовать парад отказов в Иркутске?

На берегах Ангары с легкоатлетического турнира снялись 36 спортсменов. Разом. ВФЛА начала расследование.

Сибирь. Зима. Легкая атлетика. Как много в этих звуках.

Чемпионат Сибирского федерального округа в помещении — не «Бриллиантовая лига», но и не «Веселые старты». А с учетом произошедшего даже невеселые. Случилось так, что в Иркутск, невзирая на статус турнира, пожаловали офицеры РУСАДА. С этим обстоятельством пытливые умы и связывают массовый отказ участников выходить на старт.

Хотя, может, легкие атлеты просто отравились. Организмы на пике формы — системы неустойчивые. Клюнул с утра просроченного йогурта — пиши пропало. Если так, то и написанное ниже читать не стоит. Оно посвящено как раз тому случаю, когда не так. Когда дело все же не в йогурте, а в офицерах.

Это не первый похожий инцидент. Год назад в Оренбурге народ коллективно отказывался бежать официальную милю, хотя до приезда допинг-оперативников очень этого хотел. В конце декабря в Кемерово проводились всероссийские соревнования по легкоатлетическим многоборьям. Робкие слухи намекают, что и там в какой-то момент группу спортсменов подкараулило предстартовое уныние. Приболели, показали справки. Работы у приехавших накануне ангелов РУСАДА, соответственно, поубавилось.

ВФЛА проведет расследование — это хорошо. Речь идет о средне-нижних слоях спортивной российской пирамиды — это плохо.

Смотрите, что получается. Нас плотно нахлобучили по всем трем измерениям, лишили национальных символов на Олимпиаде, отобрали вязанку медалей. Мы расстроились, мы обиделись, мы усмотрели в этом политический подтекст. Но в Иркутске с Оренбургом не было ни Родченкова, ни Макларена. Ни Освальда, ни Шмида. Ни адептов, ни наймитов. Нас некому было кошмарить в угоду политике и риторике. Солнце, небо голубое — все вокруг свое, родное! Включая РУСАДА.

36 спортсменов все равно разбежались. Что есть толстый гвоздь в крышку нашей же линии защиты, если она, конечно, существует. Не крышка — защита.

Следующий сюжет — мотивы и причины. Контроль РУСАДА и разбирательство ВФЛА — удар по следствиям. Если есть пойманные либо подозреваемые, они должны быть наказаны, пусть другим неповадно будет. Неотвратимость кары — сильный воспитательный момент. Но не менее важно, согласитесь, разобраться с факторами, подталкивающими к нарушениям. Они ведь существуют, верно? Не просто же так люди делают нечто, заставляющее их позже выпрыгивать из трамвая при появлении контролеров?! Какие стимулы ими движут?

Думаю, не кедровый венок лучшего легкоатлета Сибири и не врожденная жажда быть победителем. Соревновательный зуд утоляется без тех «йогуртов», следы которых нельзя показывать РУСАДА. Тренировки, азарт, талант, амбиции, победа — крепкая и верная цепочка. Если задумал преодолеть ее до конца, не станешь убегать в тень со стартовых колодок. Вы долго и мучительно работали ради того, чтобы выступить: как это вдруг — взять и слиться в последний момент в составе группы из 36 таких же?!

Но ведь слились.

Соревнования федерального округа ценны не сами по себе — это ступень в карьере. Через них нужно пройти, чтобы двигаться дальше. Куда? К славе, например. А что еще стоит на кону? Пусть каждый из вас сам ответит на этот вопрос. И спортсмены тоже, хотя они уже ответили. Шаг наверх в профессиональном российском спорте сулит не только медаль или кубок. И то, что можно получить на выходе, оказывает заметное влияние на стирание границ между победой - и победой любой ценой.

Второй вариант, к сожалению, излишне популярен в наших широтах. Особенно там, где не всегда есть контроль. Не приехало РУСАДА — шикарно, жизнь удалась. Приехало - #атыдокажь. Спорт мигом превращается в жонглирование юридическими терминами, перестрелку справками и массовой болезнью крепких молодых людей.

Да, молодых: двадцати одному из тридцати шести резко заболевших — меньше 20 лет. 17 человек — не МС или КМС, а разрядники, то есть почти любители. Таково основание пирамиды. Таков ее срез.

А еще иркутская история служит наглядным пособием для более высоких контролирующих инстанций. Международных. Мы очень переживаем, когда нас обвиняют, но, пропустив Рио-2016 всей легкоатлетической федерацией, продолжаем подставляться. WADA не надо думать, как бы снова стукнуть нас ловчее и больней, - все уже придумано. Достаточно просто приехать в наши округа. Главное — внезапно. И почувствовать себя тапком, от тени которого, стоит включить свет, по комнате разбегаются носители тапкобоязни.

Нет? Все не так? Что ж, дождемся расследования ВФЛА, строгого, но, конечно, справедливого. А пока сделаем для себя 1001-й по счету вывод: вот именно это нам и предстоит исправлять в первую очередь. Именно на этом уровне, именно в таких масштабах. А уже потом обижаться, негодовать, жалеть искалеченные спортсменские судьбы и снаряжать в Лозанну юриста Пацева.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков