Искандер Ядгаров стал победителем Московского марафона на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Искандер Ядгаров стал победителем Московского марафона, который прошел в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших.

Ядгаров в воскресенье пробежал дистанцию за 2 часа 14 минут 37 секунд. Вторым финишировал Степан Киселев (+11 секунд), замкнул тройку лучших Илдар Миншин (+21 секунда).

В соревнованиях женщин победу одержала Марина Ковалева, пробежавшая дистанцию за 2 часа 29 минут 8 секунд. Второй стала Людмила Лебедева (+2 минуты 39 секунд), третий результат у Алины Прокопьевой (+2 минуты 43 секунды).