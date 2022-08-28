Гуляева и Никитин выиграли забеги на 1500 м на турнире Спартакиады по легкой атлетике

Александра Гуляева выиграла забег на 1500 метров на легкоатлетическом турнире Спартакиады.

Представительница Москвы показала время 4 минуты 8,46 секунды.

Второе место заняла Ольга Вовк из Ростовской области — 4.09,25.

Бронза досталась Светлане Аплачкиной из Воронежской области — 4.09,56.

У мужчин на этой дистанции победа досталась Владимиру Никитину из Пермского края — 3 минуты 37,16 секунды.

Серебро — у Романа Троценко из Бурятии — 3.40,27.

Третье место занял Евгений Кунц из Алтайского края — 3.40,63.

Соревнования по легкой атлетике на Спартакиаде прошли с 25 по 28 августа на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске.