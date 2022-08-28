Команды Краснодарского края и Московской области выиграли эстафеты 4×400 м на турнире Спартакиады по легкой атлетике

Представители Краснодарского края выиграли эстафету 4×400 метров на легкоатлетическом турнире Спартакиады.

Команда выступала в следующем составе: Артем Распутин, Илья Гончаренко, Александр Масютенко, Савелий Савлуков. Их время — 3 минуты 4,43 секунды.

Сборная Санкт‑Петербурга (Максим Рафилович, Даниил Песков, Данил Росляков, Кирилл Колесов) стала второй — 3.06,47.

Команда Московской области (Иван Орехов, Владимир Лысенко, Максим Федяев, Леонид Карасев) выиграла бронзу — 3.07,03.

В этой же дисциплине у женщин выиграли представительницы Московской области, выступавшие в следующем составе: Вероника Архипова, Екатерина Федяева, Мария Тарабанская, Юлия Спиридонова. Они показали результат 3 минуты 30,79 секунды.

Серебро у москвичек (Екатерина Вахрушева, Светлана Кузнецова, Дарья Тихонова, Екатерина Реньжина) — 3.32,49.

Третье место заняла команда Иркутской области (Кристина Вершинина, Ольга Родиошкина, Ирина Гущенец, Екатерина Иванова) — 3.34,53.

Соревнования по легкой атлетике на Спартакиаде проходили с 25 по 28 августа на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске.