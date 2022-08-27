Тарабанская победила в забеге на 400 м с барьерами на турнире Спартакиады по легкой атлетике
Представительница Московской области Мария Тарабанская выиграла золото в забеге на 400 метров с барьерами на легкоатлетическом турнире Спартакиады.
Она победила с результатом 56,35 секунды.
Серебро досталось Эмилии Тангаре из Воронежской области — 56,71.
Бронзу завоевала Ирина Баулина из того же региона — 56,78.
Соревнования по легкой атлетике на Спартакиаде проходят с 25 по 28 августа на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске.