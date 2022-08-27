Толкатель ядра Афонин и шестовик Качанов победили на Спартакиаде

Максим Афонин из Москвы стал победителем соревнований по толканию ядра на легкоатлетическом турнире Спартакиады.

Афонин стал лучшим с результатом 21 метр 32 сантиметра. Вторым стал Александр Лесной (Краснодарский край) — 20,61. Третье место занял Константин Лядусов (Ростовская область) — 19,80.

Соревнования по прыжкам с шестом выиграл москвич Дмитрий Качанов. Его результат — 5 метров 60 сантиметров.

Серебряным призером стал Михаил Шмыков из Иркутской области — 5,50. Бронза досталась Олегу Ананьеву из того же региона — 5,30.

Соревнования по легкой атлетике на Спартакиаде проходят с 25 по 28 августа на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске.