Кожевников и Никифорова из Мордовии победили в командном миксте по спортивной ходьбе на 35 км на Спартакиаде

Представляющие Мордовию Сергей Кожевников и Маргарита Никифорова победили в соревнованиях в командном миксте по спортивной ходьбе на 35 км на Спартакиаде.

Кожевников показал результат 2 часа 26 минут 40 секунд. Результат Никифоровой — 2 часа 37 минут 46 секунд.

Второй результат среди мужчин показал Александр Гарин из другой мордовской команды - 2:28.19, а третьим стал Сергей Шарыпов из Удмуртии - 2:33.52.

Среди женщин второй стала Кристина Любушкина из команды Челябинской области, а третьей - Дарья Голубечкова, выступающая в паре с Гариным.

Легкоатлетические соревнования Спартакиады проходят в Челябинске.

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