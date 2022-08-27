Кожевников и Никифорова из Мордовии победили в командном миксте по спортивной ходьбе на 35 км на Спартакиаде
Представляющие Мордовию Сергей Кожевников и Маргарита Никифорова победили в соревнованиях в командном миксте по спортивной ходьбе на 35 км на Спартакиаде.
Кожевников показал результат 2 часа 26 минут 40 секунд. Результат Никифоровой — 2 часа 37 минут 46 секунд.
Второй результат среди мужчин показал Александр Гарин из другой мордовской команды - 2:28.19, а третьим стал Сергей Шарыпов из Удмуртии - 2:33.52.
Среди женщин второй стала Кристина Любушкина из команды Челябинской области, а третьей - Дарья Голубечкова, выступающая в паре с Гариным.
Легкоатлетические соревнования Спартакиады проходят в Челябинске.
Читайте также: