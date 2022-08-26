«Когда пришла в легкую атлетику, не знала об Исинбаевой». Интервью с секс-символом русских прыжков с шестом Полиной Кнороз

Серебряный призер Всероссийской спартакиады сильнейших в прыжках с шестом Полина Кнороз — о прошедшем сезоне, переживаниях из-за отстранения от международных стартов, любви к родине и планах на отпуск.

Серебряный призер Всероссийской спартакиады сильнейших в прыжках с шестом Полина Кнороз — о прошедшем сезоне, переживаниях из-за отстранения от международных стартов, любви к родине и планах на отпуск.

У Полины Кнороз не было шансов не стать легкоатлеткой. Мама Анна — чемпионка мира 1991-го в эстафете 4×400 м, папа Алексей — мастер спорта международного класса в спринте. Сейчас Полине 23 года, и она одна из главных звезд в российских прыжках с шестом.

Полина Кнороз / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

На последнем чемпионате России и Спартакиаде Кнороз стала второй вслед за Анжеликой Сидоровой. А еще Полина — обладательница яркой внешности, кучи подписчиков в соцсетях и просто классный собеседник.

«В России никто не прыгает. Только Сидорова — равняюсь на нее»

— Как оцените свое выступление на Спартакиаде? Плохая погода испортила день?

— К счастью, меня непогода практически не коснулась. Не знаю, как так получилось, но обстановка испортилась сразу после того, как я закончила прыгать. Так что в этот раз мне повезло в Челябинске. До этого никогда хорошо здесь не выступала. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с погодой, может — с энергетикой города, а я верю во все эти штуки.

— Но сегодня все сложилось?

— Да, не ожидала, что покажу столь хороший результат на данном этапе. Хотя вообще считаю, что 4,65 — это очень мало. Для России, может быть, нормально, а для международной арены — ничто. Но, учитывая все обстоятельства, которые складываются вокруг меня в последнее время, довольна тем, что столько прыгнула, и рада итоговому второму месту.

— То есть ориентир для вас — результаты на международных стартах?

— Конечно! Зачем мне держать в уме российский уровень? У нас в России никто не прыгает.

— Анжелика Сидорова прыгает.

— И все. Конечно, я на нее равняюсь. Только она прыгает пять метров, а я 4,65 — большая разница.

— Что нужно делать, чтобы прыгать как Анжелика?

— Думаю, что мне нужно стать постарше и набраться опыта. Физически я сильная, но головой не готова прыгать на пять метров. И это прекрасно понимаю. Вот на 4,80 — готова. Поэтому была очень расстроена, когда не прыгнула столько на чемпионате России.

Полина Кнороз / Фото: © Личный архив Полины Кнороз

— Как в таком случае готовить голову к результатам экстра-уровня?

— Все индивидуально. Кто-то основательно готовится к соревнованиям, думает, настраивает себя. Мне же не хватает концентрации, я это понимаю. Не могу сказать, что еще маленькая, но, наверное, мое время пока не пришло. Чуть-чуть попозже.

«В России пустые трибуны и людям все равно на легкую атлетику»

— При этом руководители ВФЛА в неофициальных разговорах вас хвалят. Этот сезон у вас хороший.

— Это не лучший сезон для меня. Зимой прыгала 4,81, а прошлым летом у меня была целая серия стартов, на которых брала 4,70. Сейчас мои результаты где-то рядом — 4,60-4,65, но в прошлом сезоне было стабильно 4,70.

— На наших легкоатлетов давит ситуация с отстранением от международных стартов. Как вы смотрите на эту ситуацию?

— Правда, это очень сильно давит. В прошлом году я получила свой первый нейтральный статус, только распробовала вкус зарубежных соревнований, и опять все это отобрали. Теперь ты выступаешь внутри России, где пустые трибуны, а людям на легкую атлетику все равно. В то время как за границей ее просто обожают. И ты думаешь: «Зачем я тренируюсь? Для кого все это делаю?» На чемпионате мира выступать не можешь, на Олимпиаде — тоже… Ну, будешь ты чемпионкой России и что тебе это даст?

— А что делать-то?

— Единственное, что меня мотивирует — любовь к прыжкам с шестом. Это не просто хобби или работа, а смысл жизни. Плюс успокаиваю себя тем, что мне всего 23 года. У женщин потенциал в прыжках с шестом раскрывается лет в 30. По идее, у меня есть еще семь лет в запасе. Надеюсь, что нас не продержат взаперти все это время.

— Но все это время придется сохранять мотивацию прыгать. А вы девушка видная, у вас наверняка проскакивают мысли заняться чем-то более прибыльным.

— Пока не рассматриваю другие варианты. Хочу прыгать с шестом, мне кажется, что это мое призвание. Пока это делаю, буду выкладываться по максимуму.

— Прыжки с шестом в России имеют богатейшие традиции. Когда принимали решение пойти в этот вид, вдохновлялись карьерами Светланы Феофановой и Еленой Исинбаевой?

— Нет. Когда пришла в легкую атлетику, то вообще никого не знала. Мои родители — сами в прошлом знаменитые легкоатлеты. Поэтому моя судьба была решена еще до моего рождения. Меня изначально отдали в многоборье, чтобы занималась всем чем только можно — для общего развития. Шест не входил в эту программу. А потом в Питере увидела, как ребята прыгают с шестом, и мне понравилось. Подошла к своему первому тренеру и спросила: «Можно попробовать?» Мне 12 лет, я — мелкая, тощая, говорю: «Что это такое? Дайте мне!» Тренер такой: «Ну, держи, пробуй». Спустя какое-то время окончательно перешла к нему в группу.

Полина Кнороз / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Настолько сильный выброс адреналина?

— В любых видах есть адреналин. Не думаю, что высотники спокойно выходят в сектор и прыгают или спринтеры спокойно бегут. Меня, наверное, захватывает чувство полета. Я считаю, что прыжки с шестом — это элита легкой атлетики, лучший вид спорта, который только существует. И горжусь, что прыгаю с шестом. Не каждый может это сделать. Пробежать любой сможет, да, медленно, да, не очень, но сможет. А кто с шестом прыгнет?

«В бары и пабы не хожу»

— Длинный сезон закончился. Что дальше?

— Жду с нетерпением 28 августа, когда вернусь домой в Санкт-Петербург. Приеду туда на пять дней, так этому счастлива! Обожаю свой дом, очень сильно скучаю, при любой возможности стараюсь туда ездить. Сейчас живу в Москве и просто ненавижу этот город!

— Почему? Многие говорят, что это лучший город на земле.

— Не могу там спокойно жить. Мне там очень плохо. Знаете, это тот случай, когда энергетика города не подходит. Это огромный мегаполис, где мне очень тяжело. А Питер — мой родной дом, где все так легко и спокойно.

Полина Кнороз / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— А как же тяжелый питерский климат?

— Привыкла к дождю. Мне вообще плевать, кому там что не нравится. Это же моя родина! Как я могу не любить свой город? Я там выросла, все знаю, могу везде пройти пешком и нигде не заблужусь. Про Москву такого сказать не могу. Так что сейчас еду домой, встречусь со всеми друзьями, а потом с молодым человеком улетим в Дубай на отдых.

— В Санкт-Петербурге куда в первую очередь пойдете?

— Домой!

— Бар, паб?

— Не хожу по таким местам.

— Правильный ответ для тренера.

— Да-да. На самом деле пока ничего не планирую. Хочу просто увидеться со всеми.

— Представим ситуацию: завтра отменяют ограничения для российских легкоатлетов. Ваши действия?

— В таком случае завтра же начну готовиться к зимнему сезону.