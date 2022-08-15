Стали известны призовые легкоатлетов за участие в Спартакиаде сильнейших

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердил сумму призовых за финал турнира «Королева российского спорта», который пройдет в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России.

За победу спортсмен получит 150 тысяч рублей, за 2‑е место — 80 тысяч, за 3‑е — 60 тысяч, за 4‑е — 30 тысяч, за 5‑е — 20 тысяч, за 6‑е — 10 тысяч, сообщает пресс‑служба ВФЛА.

Также предусмотрены дополнительные выплаты за лучший результат сезона в мире (100 тыс рублей), лучший результат сезона в Европе (50 тысяч), рекорд России (300 тысяч) и высшее достижение России в каждой из возрастных групп U‑18, U‑20 и U‑23 (по 100 тысяч).

Отмечается, что призовые выплаты ВФЛА направлены на поддержку и стимулирование российских спортсменов.

Читайте также: