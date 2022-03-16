Терпение легкоатлетов закончилось, они поставили ВФЛА перед выбором. На решение есть три дня

Слабости, скорее всего, уже не простят.

Слабости, скорее всего, уже не простят.

14 марта в адрес исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирины Приваловой было направлено письмо, под ним поставили свои подписи 44 из 55 легкоатлетов, имеющих действующий в данный момент нейтральный статус, который ранее позволял им выступать на международных соревнованиях, пусть и не под российским флагом.

Текст письма

«Просим вас направить в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу позицию российской стороны о том, что, лишая наших спортсменов возможности выступать в международном сезоне 2022 года (однодневные турниры и официальные турниры), организация нарушает положения собственного устава. Мы призываем WA действовать в рамках устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений. Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA, просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые выплаты, работу международных экспертов и контакты с рабочей группой) и обратиться в Международный спортивный суд (CAS) для защиты прав федерации и российских спортсменов. Считаем, что, нарушая собственный устав сейчас, WA ставит под сомнение прозрачность процесса восстановления ВФЛА, так как может повторить эти действия и в дальнейшем».

Реакция

Единственной на данный момент официальной реакцией на письмо было заявление Приваловой, что международная федерация была проинформирована.

О чем, собственно, речь?

Если сильно упрощать — последние шесть с лишним лет российские легкоатлеты выступают на международных турнирах как «нейтралы» под аббревиатурой ANA (Authorized Neutral Athlete). Для получения этого статуса каждый спортсмен должен собрать пакет документов, подтверждающих, что он не был замешан в том, что называют «допинговой системой», находится под соответствующим требованиям WA антидопинговым контролем, а также заплатить 250 долларов за обработку запроса. Запрос этот могут подтвердить, могут отказать, а могут оставить без ответа.

Как уже было сказано выше, на 14 марта 2022 года 55 российских спортсменов получили подтверждение статуса ANA, дающее им возможность выступать. Однако за две недели до этого, 1 марта, WA анонсировала пакет санкций в отношении России, запрещающий нашим легкоатлетам, даже имеющим нейтральный статус, участвовать в крупнейших официальных стартах под эгидой международной федерации (World Athletics Series), включая чемпионат мира в помещениях в Белграде, командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Маскате и летний чемпионат мира в Орегоне. Единственное, что пока еще не тронули, — старты «Бриллиантовой лиги», которые не входят в World Athletics Series.

Остальные виды тоже отстранили, в чем разница?

Дело в том, что последние годы ВФЛА регулярно платит деньги WA за процесс «восстановления». Это достаточно серьезные суммы, более того, ВФЛА оплачивает WA все расходы на судебные дела, касающиеся российских легкоатлетов. То есть за то, что адвокаты WA обвиняют и требуют дисквалификации наших спортсменов, платим мы. Платим в любом случае безотносительно того, кто выиграл дело. Не будем забывать работу международных экспертов, которая оплачивается по европейским стандартам и тоже из кармана ВФЛА. И это все, возможно, не вызывало бы вопросов, наблюдайся в процессе «восстановления» хоть какой-то прогресс. Но прогресса нет, а счета выставляют. Все это длится слишком долго.

Понятно, что спортсмены не могут законсервировать себя лет на десять-двадцать, пока ВФЛА не восстановят. Их карьеры конечны, и конечны весьма быстро. Наблюдая подобное развитие событий, очередной виток санкций, они не могли промолчать. Да, под санкции попали почти все российские сборные, но только легкоатлеты платят дань уже несколько лет. Платят за то, чтобы их кормили обещаниями, отстраняли и снова требовали оплаты.

Это неприемлемо. Даже учитывая «дело Лысенко», которое сильно отбросило процесс восстановления назад, даже учитывая старые проблемы и дела по базе данных московской лаборатории. ВФЛА и так была зажата в тиски санкций — на крупнейшие турниры можно было заявить не более 20 спортсменов, а теперь по независящим от федерации и атлетов обстоятельствам лишили и этого. И надежда на то, что россиянам оставят право участия в «Бриллиантовой лиге» весьма слаба.

Их загнали в угол, и обещания, рассуждения, просьбы подождать — все это уже не работает, терпение у большинства закончилось. Не хотят выпускать? Хорошо. Но тогда давайте разрубим этот гордиев узел, перестанем платить, ведь эти взносы, как показывает многолетняя практика, нужны, видимо, только тем, кто с них живет. Не спортсмены являются выгодополучателями от процесса восстановления, нет.

Решение WA датировано 1 марта. На апелляцию по этому решению есть 21 день, именно поэтому в письме 18-е число указано как дедлайн. И сейчас руководству ВФЛА нужно решить, с кем они — со своими спортсменами или с теми, кто, словно удав, медленно душит нашу легкую атлетику, еще и делая вид, что это правильно, справедливо и законно.