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Энцефалит и кома восьмилетней гимнастки. Ужасы постсоветского спорта

Сергей Лисин
15:01
Энцефалит и кома восьмилетней гимнастки. Ужасы постсоветского спорта
Еще один кошмар из детского спорта.

История, которая произошла с восьмилетней гимнасткой Марго Лукашук, случилась на Украине, под Киевом, но страна не так важна. То, через что проходят сейчас девочка и ее родители, может случиться и у нас. Ведь методы работы с детьми в одиночных видах спорта в наших странах отличаются не слишком. 

Последовательность событий пришлось восстанавливать по публикациям в фейсбуке мамы девочки и пресс-релизам Госпропотребслужбы Украины.

Занимавшаяся художественной гимнастикой с четырех лет Марго поехала в составе спортивной группы «Школа Дерюгиных» в детский лагерь «Славутич». Утром 2 июля в «Славутиче» произошло массовое отравление 12 детей в числе которых была и Марго. Все отравившиеся – гимнастки–художницы.

Госпропотребслужба Украины сообщила, что 30 июня согласно меню 226 детям на полдник выдали йогурты с наполнителем «злаки» и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал на следующий день, 1 июля. 

Обычные дети съели их сразу, а вот тренеры «Школы Дерюгиных» йогурты у своих подопечных забрали и в течение суток хранили в своих комнатах без соблюдения требуемого температурного режима. После чего отдали гимнасткам.

Почему йогурты вообще забрали? Увы, практика отъема сладкого и мучного у детей в видах спорта, связанных с контролем веса, знакома автору не понаслышке – доводилось лицезреть.  Если на утреннем взвешивании гимнастка  показывает лишние килограммы, то все  «лишнее» у нее забирают и возвращают, если вообще возвращают, только когда вес придет в норму. Но если печенье или слойка перенесут хранение при комнатной температуре достаточно спокойно, то кисломолочный йогурт фактически превращается в яд.

Однако и тут остаются вопросы. Да, диета и контроль веса актуален для взрослых гимнасток и фигуристок, но о каких цифрах на весах может идти речь в ситуации с восьмилетней девочкой? Ей к отбору на чемпионат мира готовиться? У нее уже профессиональная карьера стартовала? Зачем лишать питания детей в этом возрасте?

Дальше история напоминает кошмар любого родителя, отправившего ребенка в лагерь. Состояние девочки скрывали либо не могли нормально диагностировать. Когда вечером 2 июля к ней приехала мама, ребенок уже не ходил в туалет и не мог держаться на ногах, а при попытке встать упал в обморок. Мама срочно вызвала скорую, девочку увезли в районную больницу, где после приступов судорог и потери сознания у Марго произошла остановка дыхания. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день утром было принято решение о перевозке девочки в национальную специализированную детскую больницу.

Состояние ребенка на данный момент: энцефалит, кома третьей степени, выраженная полиорганная недостаточность. Проведена декомпрессионная трепанация черепа.

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Фото: facebook.com/Yulya Lukashuk

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