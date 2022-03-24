Линой Ашрам завершает карьеру, и ей нужно сказать спасибо. Объясняем почему

Проблемы лучше видятся вне зоны комфорта.

Проблемы лучше видятся вне зоны комфорта.

Израильские СМИ сообщают, что олимпийская чемпионка Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам на следующей неделе объявит о завершении карьеры.

В Японии, напомню, Ашрам обошла россиянок Дину и Арину Авериных, а также белорусскую спортсменку Алину Горносько, выиграв сумму многоборья, несмотря на ошибку в упражнении с лентой. Эта победа вызвала большое количество обсуждений, в России общественное мнение склонялось к тому, что Линой «помогли» судьи.

Чемпионат мира, который проходил все в той же Японии в конце октября, Ашрам пропустила, как и вся сборная Израиля. Российские гимнастки там выступили успешно, выиграв шесть золотых наград из восьми возможных — уступили только в финале с лентой, где первенствовала Горносько, и в финале групповых упражнений с обручами и булавами (золото отправилось в Италию). Ашрам после Олимпиады по большому счету не выступала, засветившись только на показательном турнире в Испании. И вот — ожидаемая новость о завершении карьеры.

Почему ожидаемая? Потому что даже чисто статистически художественная гимнастика, тем более на уровне элиты личниц, не тот вид спорта, где можно спокойно выступать два олимпийских цикла. Все лидеры, планировавшие приехать в Токио, в принципе, отработали не четыре, а пять сезонов, причем отработали их по очень тяжелым, отчасти революционным правилам. И сейчас в виде продолжается эта революция, к которой он оказался практически полностью не готов.

Все виды спорта, включая и художественную гимнастику, развиваются очень плавно. Появляются какие-то новые элементы, инвентарь, условия подготовки, но все это происходит настолько медленно, что вид успевает адаптироваться, привыкнуть, знания тренеров успевают оставаться актуальными требованиям, какие предъявляет вид спорта. В художественной гимнастике это было обусловлено закрытой оценкой, лимитом на максимальный набор сложности, просуществовавшим до ОИ в Рио включительно.

Если наблюдать за изменениями правил до 2017-го, а они происходили каждые четыре года, то ситуация напоминала пятнашки — что-то добавляли, что-то убирали, какие-то спортсменки попадали на те правила, которые были для них подходящими, другим везло меньше, но в принципе радикальных, резких, революционных изменений не было.

После Рио это искусственное ограничение убрали, сделав набор сложности неограниченным. И произошло то, что, конечно, не могло не произойти, — вид «прыгнул» вверх смело, беспрецедентно. Если сейчас посмотреть записи гимнастики «до» и «после» введения открытой оценки, то даже неспециалист поймет — интенсивность упражнений резко возросла. Ключевое в этом — именно резко. За 90 секунд упражнения на ОИ в Рио гимнастки набирали под 19 баллов, пять лет спустя — под 28. И эта разница легла на их тела, потому что, если выбросить музыку, купальники, разговоры про образы, макияж и прочую мишуру, — остается нагрузка на организм точно такая же, как и в любом другом виде спорта.

Нагрузка эта выросла так значительно, что тренеры просто не обладали знаниями о том, как ответить на вызов. Вид с точки зрения требований к мышцам и сердечно-сосудистой системе ушел туда, где почти никто из тренерского состава — и речь не только о России, но о всем мире — никогда не был даже в мыслях. Кто-то да, уделял общефизической подготовке больше внимания, кто-то по наивности своей думал, что образ и постановка упражнения важнее, но по факту влетели все. Точнее, влетели воспитанницы всех школ.

За эти пять лет гимнастика изменилась даже внешне, по типажу спортсменок. Все меньше худых, длинноногих, отчасти даже почти анорексичных спортсменок. Их тела, их рычаги просто не выдерживают того набора, который обязателен сейчас для нормальной оценки. Горносько, пожалуй, редкий представитель подобного типа телосложения, а все остальные в элите личниц — невысокие, можно даже сказать достаточно плотно сложенные, если брать классическую формулу идеального веса в ХГ начала нулевых — «рост минус 120». Для того чтобы вытянуть нагрузки последних шести лет, нужны мышцы, мышцы эти должны быть функциональными, они должны обеспечивать стабильность суставов, а если нет — микротравмы сложатся в уже серьезные травмы, а те станут либо непреодолимым барьером, не позволяющим выступать стабильно, либо просто приведут к завершению карьеры, не давая выступать вообще. И это еще не говоря о нагрузке на сердце, обусловленной возросшей интенсивностью упражнений.

Путь, который прошли все эти девушки, и Аверины, и Ашрам, — уникален. Его не проходил никто до них, потому что никто до этого поколения не сталкивался с подобными вызовами.

Неудивительно, что путь этот был усеян травмами, о большей части их широким массам болельщиков не особо рассказывали, пока не складывалась ситуация, когда травму уже нельзя скрывать. Был этот путь, очевидно, усеян и ошибками тренеров, которые пробовали продолжать работать по-старому, по тем же схемам, что и до 2017 года, но схемы эти оказались не совсем эффективными. Все больше гимнасток выходило на ковер сильно затейпированными, все чаще по упражнениям было видно, что какие-то движения для спортсменки невозможны либо затруднены. Дина Аверина была вынуждена убирать нагрузку со спины, чтобы компенсировать серьезную проблему, например.

Желая того или нет, но руководство вида оказалось проводником-аферистом, который повел людей туда, где сам не особо знает дороги. Повторюсь, если бы рост оценки был более плавным, например в цикле 2017-2021 она по-прежнему оставалась бы закрытой, но потолок подняли бы до 22 баллов, а в следующем цикле, начавшимся сейчас, до 24-х, — проблема не встала бы так остро, вид успел бы адаптироваться. Но все произошло слишком резко и легло на спины, стопы, колени, плечи и даже запястья спортсменок. Не судей. Не тренеров. Спортсменок.

Спортсменки эти, кто смог, выдержали. Из тех, кто вошел в элиту не сразу в 2017-м, а чуть позже, многие пострадали меньше. Но и Ашрам и Аверины отработали весь цикл полностью, не жалея себя, и сейчас на выходе мы имеем новость о завершении карьеры Линой и Дину с Ариной, которые отнюдь не выглядят как люди, успевшие залечить все, что у них болело в Токио.

На недавнем чемпионате России в Москве выступала Дария Сергаева, пропустившая год из-за травм. Год. Девушка 2004 года рождения. Это тоже симптоматично для вида в его нынешней итерации. Тетя Дарии, Ольга, работающая со сборной Италии, рассказывала, как уже там адаптировались к новым реалиям: когда из-за неограниченного набора сложности у спортсменок, выступающих в групповых упражнениях, начали лететь плечи, пригласили тренера по ОФП, человека со стороны, на чьих тренировках первое время спортсменки, скажем так, громко страдали. Затем привыкли.

Ашрам заплатила цену за этот эксперимент, который, кстати, продолжается. И не так важно, кто с какой медалью уехал из Токио, потому что все это поколение стало первым, а первым никогда не бывает просто. И все это поколение, в принципе, имеет полное моральное право закончить, пережив в залах по всему миру больше, чем кто-либо до них. Им даже не могут читать нотации олимпийские чемпионки прошлых лет, ведь нет уверенности, что тела этих чемпионок выдержали бы подобную нагрузку, родись они в конце 90-х, что дожили бы они до Токио, будучи способными выполнять самые базовые элементы, — а никакая сила воли не спасет, если у тебя тело сломано.

Самой частой претензией к Ашрам по ходу ее карьеры была недостаточная чистота линий, отсутствие должной хореографии, именно об этом много говорили в России. Ну так вы сами захотели открытую оценку, вы сами захотели, чтобы гимнастка 90 секунд скакала, как… козочка, не останавливаясь ни на секунду, не успевая четко обозначить равновесие, пытаясь успеть все-все-все. Ну вот, результат на ковре. Зачем хореография, линии и образ, если можно взять набором? Природа человека такова, что, когда ему дают домкрат, он не будет пытаться поднять машину руками, как раньше. Домкрат дали, неужели кто-то думал, что им не воспользуются?

Ашрам — это то, что нужно было виду, чтобы хотя бы немного задуматься, куда он идет, туда ли, где хотят очутиться все, кто в нем работает и живет. Если туда — то нужно радикально менять подходы, давая возможность спортсменкам сначала окрепнуть, вырасти, а уже затем взваливать на себя такие нагрузки. Значит, надо двигать возрастной ценз участия в крупнейших турнирах, не давая тренерам соблазна нагружать 16-летних так, что они физически не выдерживают. А если не туда — значит, надо снова искусственно лимитировать оценку, ограничивая количество элементов и, соответственно, всю нагрузку, как соревновательную, так и тренировочную, на организм.

В общем-то, Ашрам нужно сказать спасибо, потому что своей карьерой, своими победами, в том числе и на ОИ, она ярче всего обозначила суть проблемы, не являясь проблемой сама, нет. Она как раз стала ответом за поставленную задачу. Не нравится ответ? Сформулируйте задачу иначе.

Читайте также: