Аверины после коронавируса и по новым правилам. Как проходит первый турнир сезона в Москве

В Москве стартовал новый сезон в художественной гимнастике. По традиции его открывает Гран-при — первый показ новых упражнений, новых костюмов и первая прикидка лидеров на ближайший год.
18 и 19 февраля гимнастки соревновались в многоборье.
От России выступали Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, Ирина Анненкова, Александра Скубова и Мария Победушкина — сильнейший состав. Соперницы из других стран приехали достойные, но не первые номера. В частности, ведущие гимнастки Белоруссии, Италии, Болгарии не участвовали.
Лала Крамаренко в упражнении с лентой. Она имеет все шансы стать лидером сборной не только в этом сезоне, но и в олимпийском цикле вообще.
Арина Аверина в упражнении с лентой. Кстати, все три наши ведущие гимнастки выступали на Гран-при, совсем недавно придя в себя после коронавируса. Это стало причиной нетипично большого количества ошибок, но Ирина Винер-Усманова сказала журналистам, что запретила девушкам расстраиваться по этому поводу. По мнению главного тренера, сам выход на ковер в такой ситуации — настоящее чудо.
Гимнастка из Белоруссии Анна Каменщикова в упражнении с булавами.
Мария Победушкина — талантливая гимнастка, которую тренирует Елена Карпушенко, наставница многократной чемпионки мира и серебряного призера Рио-2016 Яны Кудрявцевой.
Опытная Ирина Анненкова и ее упражнение с лентой.
Сестры Аверины начинают второй олимпийский цикл как сениорки, и это значит, что они открывают для себя совершенно новую художественную гимнастику. Правила меняются каждые четыре года. И если прошлые правила были как будто созданы для Авериных в ценности работы с предметом, то новые выводят на первый план работу тела.
Впрочем, для Дины и Арины это интересный вызов. А для нас — возможность увидеть абсолютно других Авериных и принципиально иную гимнастику.
Лала Крамаренко смотрит на поднимающийся флаг России на церемонии награждения в многоборье.
Церемония награждения в многоборье. Победила Дина Аверина, второй стала Лала Крамаренко, третья — Арина Аверина.
Финалы в отдельных видах на Гран-при Москвы пройдут сегодня, 20 февраля.