Вынужденный компромисс Гуменника, роковой поцелуй Рубиалеса. Самые громкие скандалы в мире спорта в 2023-м

Вспоминаем прошлогодние события, вызвавшие большой общественный резонанс.

Вспоминаем прошлогодние события, вызвавшие большой общественный резонанс.

2023 год запомнился болельщикам не только яркими победами спортсменов и уникальными достижениями, но и событиями, взорвавшими информационное поле со знаком минус. Вспомним главные скандалы в российском и мировом спорте.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА ВАЛИЕВОЙ

На протяжении всего 2023 года не утихало громкое разбирательство, связанное с положительной допинг-пробой именитого спортсмена. На Олимпийских играх‑2022 в Пекине фигуристка Камила Валиева помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Однако перед личным турниром было объявлено, что в допинг‑пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. При этом церемония награждения олимпийских призеров командного турнира не состоялась до сих пор.

Камила Валиева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В январе 2023-го дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Спортсменка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Казалось, талантливая фигуристка может выдохнуть и продолжать спокойно выступать, но на этом дело не закончилось.

Впоследствии РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS, которые были объединены в одно производство. Слушания в CAS прошли в середине ноября, а окончательное решение ожидается к концу января 2024 года. Пока судебное разбирательство не завершено, Валиева продолжает выступать на российских соревнованиях — 17-летняя фигуристка завоевала бронзу чемпионата России, победила на этапе Гран-при в Москве и стала четвертой на этапе в Казани.

ЗАПРЕТНЫЙ RAMMSTEIN В ПРОГРАММЕ ГУМЕННИКА

Как показал 2023 год, поводом для скандала может стать не только чье-либо поведение или высказывания, но и даже выбор музыки для выступления. В сентябре российский фигурист Петр Гуменник на контрольных прокатах сборной России хотел выступить с новым номером в короткой программе под песню Sonne немецкой группы Rammstein. Однако ему пришлось отказаться от этого музыкального сопровождения из‑за письма с жалобой, которое было направлено в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России из-за «непатриотичности» выбора музыки.

Пётр Гуменник / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

На контрольных прокатах Гуменник выступил со старой программой. Однако позднее фигурист отстоял свой выбор музыки, но ему пришлось пойти на компромисс. Вместо оригинальной версии на немецком языке был использован кавер песни от группы Radio Tapok на русском языке. С этой программой Гуменник стал третьим на чемпионате России.

УКРАИНКА НЕ ПОЖАЛА РУКУ РОССИЙСКОЙ ФЕХТОВАЛЬЩИЦЕ

Чемпионат мира по фехтованию был омрачен скандалом на политической основе. Украинская саблистка Ольга Харлан после победы над россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала турнира покинула дорожку, отказавшись от обязательного рукопожатия. Украинка после поединка выставила перед собой саблю вместо рукопожатия. Россиянка ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту, а затем ушла после переговоров с официальными лицами. Впоследствии Харлан наказали черной карточкой за неспортивное поведение и дисквалифицировали на два месяца.

Однако затем Международная федерация фехтования как ни в чем ни бывало приостановила отстранение Харлан и допустила ее на командный турнир чемпионата мира. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что предоставит Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпийских играх в случае, если украинка не сможет пройти квалификацию в оставшийся период.

РОКОВОЙ ПОЦЕЛУЙ РУБИАЛЕСА

В финале женского чемпионата мира по футболу сборная Испании обыграла команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Луис Рубиалес, в тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), проявлял избыточные чувства радости, поздравляя каждую футболистку, а игрока сборной Испании Дженнифер Эрмосо он и вовсе поцеловал в губы. Позже испанка сказала, что ей это было неприятно и она «не давала согласия на поцелуй».

Непристойное поведение Рубиалеса не осталось без внимания — сначала он был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, а позже покинул пост в RFEF. Впоследствии ФИФА отстранила 46‑летнего испанского функционера от футбольной деятельности на три года. В отношении Рубиалеса возбуждено уголовное дело в Испании.

ЭКС-ПЕРВАЯ РАКЕТКА МИРА ПОПАЛАСЬ НА ДОПИНГЕ

В сентябре бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 32‑летней румынке были предъявлены обвинения по двум отдельным эпизодам. Первый из них касался неблагоприятного результата допинг‑теста на запрещенное вещество роксадустат на Открытом чемпионате США 2022 года. Второе обвинение было связано с отклонениями показателей в биологическом паспорте спортсмена.

Халеп не признала свою вину, подала в суд на канадскую компанию, которая производит биодобавки, в которых и был найден роксадустат, и прекратила сотрудничество со своим тренером Патриком Муратоглу. Специалист взял на себя ответственность за попадание запрещенного препарата в организм спортсменки. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию румынки в феврале.

Двукратная победительница турниров Большого шлема Халеп временно отстранена от соревнований с октября 2022 года. Дисквалификация экс‑первой ракетки мира истечет 6 октября 2026 года. Решение может быть обжаловано. Халеп возглавляла рейтинг WTA на протяжении 64 недель. Она выиграла Открытый чемпионат Франции‑2018 и Уимблдон‑2019.

ДАНИ АЛВЕС ОБВИНЯЕТСЯ В ИЗНАСИЛОВАНИИ

В январе бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии, трехкратный победитель Лиги чемпионов Дани Алвес был взят под стражу после показаний 23‑летней женщины, обвинившей его в изнасиловании. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года в ночном клубе в Барселоне. Алвес заявил, что «связь была по взаимному согласию», но суд счел доказательства вины футболиста достаточными, чтобы начать судебное разбирательство.

По словам адвоката спортсмена, Алвес впоследствии выплатил компенсацию потерпевшей в размере 150 тысяч евро, поэтому срок заключения не должен составлять более двух лет. Прокуратура настаивает на том, что компенсация не должна являться смягчающим обстоятельством. Экс‑игроку «Барселоны» дважды было отказано в освобождении под залог. Ему грозит 12 лет тюрьмы, судебное заседание пройдет в феврале 2024 года.

Источник: Матч ТВ