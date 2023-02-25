«Дети Азии» по праву считаются одним из самых знаковых юношеских мировых турниров» — Чернышенко

Международные спортивные игры «Дети Азии» являются одним из самых знаковых юношеских мировых турниров, они откроют новые имена талантливых атлетов, заявил вице‑премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин выступили с приветственным словом к участникам и гостям игр «Дети Азии», которые проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Участниками зимних игр «Дети Азии» стали юные атлеты из России и дружественных стран.

— Выражаю благодарность делегациям иностранных государств за решение по участию в международном турнире в Кемерове. Эти состязания объединяют юных спортсменов Азиатского континента и по праву считаются одними из самых знаковых юношеских мировых турниров. Всего в них примут участие более 800 юных атлетов из 8 субъектов России и 11 зарубежных стран. Уверен, Игры откроют новые имена талантливых ребят и внесут существенный вклад в развитие детско‑юношеского спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества, — приводит слова Чернышенко пресс‑служба Минспорта.

— На протяжении 27 лет Игры являются стартовой площадкой для многих юных спортсменов и играют значимую роль в развитии детско‑юношеского спорта. Кемеровская область входит в число самых динамично развивающихся регионов в сфере физической культуры и спорта в нашей стране. Здесь накоплен большой опыт организации турниров различного уровня, уделяется приоритетное внимание созданию современной спортивной инфраструктуры. Убеждён, что регион проведёт игры «Дети Азии» на самом высоком организационном уровне, — подчеркнул Матыцин.

В программу игр «Дети Азии»-2023 вошли соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках и другим видам спорта. Впервые в истории Игр состязания примут сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский муниципальный район.

Международные спортивные игры «Дети Азии» были организованы в 1996 году по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

«Матч ТВ» и сайты sportbox.ru и matchtv.ru будут транслировать церемонию открытия игр 25 февраля с 12:00 (мск) в прямом эфире, а также покажут сами соревнования.

II Зимние международные спортивные игры Дети Азии. Церемония открытия