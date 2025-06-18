Объединяя усилия ради памяти и будущего: «Газпром-Медиа Холдинг» и Фонд «Защитники Отечества» объявили о партнёрстве

На Петербургском международном экономическом форуме был подписан важный документ: «Газпром-Медиа Холдинг» и Фонд «Защитники Отечества» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере патриотического и гражданского воспитания. Подписи под соглашением поставили генеральный директор медиахолдинга Александр Жаров и председатель Фонда Анна Цивилева.

В основе партнёрства — совместная реализация просветительских, информационных и социальных инициатив, направленных на укрепление традиционных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование у молодёжи патриотического мировоззрения.

«″Газпром-Медиа Холдинг″ как крупнейшая медиакомпания России обладает уникальными возможностями для создания и продвижения контента, который воспитывает чувство гордости за Родину. В партнерстве с Фондом ″Защитники Отечества″ мы сможем реализовать значимые инициативы, способствующие развитию гражданской ответственности и патриотизма», — отметил Александр Жаров.

Анна Цивилева подчеркнула, что медиаподдержка сегодня особенно важна для деятельности Фонда:

«Информационная поддержка освещения работы фонда «Защитники Отечества» крайне необходима в настоящее время, чтобы больше людей узнало о существовании нашей организации, о том, какие меры поддержки мы предоставляем и, чтобы эти люди приходили к нам за помощью. Так мы сможем позаботиться обо всех, кто нуждается в нас. И в этом вопросе большую поддержку нам окажет «Газпром-Медиа Холдинг». Наше сотрудничество в информационном пространстве расширит возможности. И за такую вовлеченность и желание помочь я благодарна руководству холдинга», — сказала она.

Соглашение закрепило курс на тесное взаимодействие в медийной и гуманитарной сферах.

«Газпром-Медиа Холдинг» является генеральным информационным партнёром ПМЭФ-2025.

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