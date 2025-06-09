Опубликован состав спикеров ПМЭФ-2025

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, опубликован состав спикеров . В этом году в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

«Петербургский международный экономический форум — это зеркало глобальных изменений и одновременно рабочий инструмент для формирования новых экономических и гуманитарных связей. В 2025 году в центре внимания — диалог между цивилизациями, укрепление экономического суверенитета и поиск совместных ответов на вызовы нового миропорядка. Представленная деловая программа отражает эти приоритеты», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Главная тема Форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Она подчеркивает стремление к выстраиванию справедливой и сбалансированной международной архитектуры на основе уважения к культурному многообразию, равноправия и взаимного интереса. Особое внимание в деловой повестке уделяется укреплению экономического суверенитета, развитию национальных финансовых систем, вопросам технологической независимости и противодействию санкционному давлению.

Деловая программа ПМЭФ-2025 включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, и более 600 спикеров и модераторов.

В числе участников деловой программы: Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб; Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов; Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт; Министр финансов Государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари; Министр финансов и национальной экономики Королевства Бахрейн Салман бин Халифа Аль Халифа; Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров; бывший министр иностранных дел Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо; первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников; статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.

Основные треки программы:

«Мировая экономика: новая платформа глобального роста» — укрепление многополярного мира, реформирование глобальных экономических институтов, расширение торговых связей с дружественными странами;

«Российская экономика: новое качество роста» — диверсификация экономики, развитие промышленного и финансового суверенитета, поддержка МСП и национальных валютных инструментов;

«Человек в новом мире» — развитие человеческого капитала, социальная политика, здравоохранение и образование, включая цифровизацию государственных сервисов;

«Среда для жизни» — устойчивое развитие, экология, климат, «зеленая» энергетика, урбанистика и качество среды обитания;

«Технологии: стремление к лидерству» — искусственный интеллект, квантовые технологии, биотех, импортонезависимость и формирование собственных технологических экосистем.

Среди центральных событий Форума — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность», Форум «Деловой двадцатки», а также Генеральная Ассамблея ОАНА — Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

Отдельное внимание уделено молодежной повестке. Одним из ключевых событий станет Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого выступает международная сеть Friends for Leadership, аккредитованная при ЭКОСОС ООН. Форум объединит молодых лидеров и предпринимателей из более чем 100 стран.

Полный состав спикеров и актуальная программа доступны на официальном сайте Форума: forumspb.com.

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