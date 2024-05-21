Бокс на ПМЭФ: суперфинал Кубка Победы и встречи со звездами

Суперфинал турнира «Кубок Победы» по боксу пройдет 6 июня в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Сильнейшие боксеры страны будут выступать за восемь команд: «Москва», «Ленинград» (боксеры Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа), «Тула» (Центральный ФО), «Кама» (Приволжский ФО), «Сталинград» (Южный ФО), «Кавказ» (Северо-Кавказский ФО), «Урал» (Уральский ФО), «Сибирь» (Сибирский и Дальневосточный ФО).

Участники суперфинала определятся 30 мая по итогам полуфиналов в Оренбурге. Каждый матч команд состоит из пяти поединков в разных весовых категориях.

«История турнира началась в 2022 году на ПМЭФ, а в этом году на Форуме пройдет суперфинал. Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А Форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», — сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Боксерская программа на ПМЭФ не ограничится только турниром. На выставке Форума в третий раз подряд будет представлен стенд Федерации бокса России, для которого подготовлена масштабная программа. В работе павильона примут участие звезды мирового бокса: олимпийский чемпион Александр Поветкин, бывшие чемпионы мира среди профессионалов Николай Валуев и Денис Лебедев, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Софья Очигава и другие почетные гости Форума.

Также на стенде пройдут презентации новых боксерских дисциплин «удар на силу» и «удар на скорость», официально признанные Министерством спорта Российской Федерации.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.

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