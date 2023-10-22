Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС

Сборная России победила в общекомандном зачете Игр БРИКС, которые проходили в Дурбане (ЮАР).

Российские спортсмены завоевали 59 медалей: 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. Всего 34 россиянина соревновались в шести видах спорта, представленных на Играх: плавание, теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках).

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Китая (55 медалей), далее следуют ЮАР (51) и Индия (27).

Соревнования Игр БРИКС проходили с 18 по 21 октября. В них принимали участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.