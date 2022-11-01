Бой Овечкина со Свечниковым вышел на новый уровень. Как рубятся главные снайперы НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как «Каролина» обыграла «Вашингтон» по буллитам (3:2), а Овечкин и Свечников вместо драки обменялись голами. Андрей при этом забил еще и победный буллит.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как «Каролина» обыграла «Вашингтон» по буллитам (3:2), а Овечкин и Свечников вместо драки обменялись голами. Андрей при этом забил еще и победный буллит.

Овечкин в шаге от Хоу

Александр Овечкин неумолимо, как Терминатор, приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Вот теперь он забил в большинстве, когда щелкнул из левого круга вбрасывания и поразил ворота «Каролины».

Как говорил известный политический деятель Виктор Черномырдин, «никогда такого не было, и вот опять».

А мы в рифму ответим: 785.

Именно столько шайб за карьеру забросил Александр Великий.

Гол Овечкина стал 785-м в его карьере в НХЛ и приблизил к рекорду Горди Хоу по количеству голов в одной команде. Если вы не знаете, Хоу забил 386 голов, выступая за «Детройт Ред Уингз». И вот уже в следующем матче Ови может его догнать, а то и обогнать.

Больше всех голов в НХЛ, выступая за один клуб, – это не только поэма о великом снайпере. Это еще ода великой верности и преданности одной команде. Причем Овечкин этим отличается как в Америке («Вашингтон»), так и в России (московское «Динамо», где он вырос как хоккеист).

Только однажды Овечкин ушел в другой клуб, когда в 2005 году уезжал в НХЛ и прежнее руководство московского «Динамо» поставило шлагбаум на его пути, запросив большую компенсацию. Тогда Овечкин подписал контракт с «Авангардом» и даже тренировался в Омске, позировал в цветах нового клуба. Но за «ястребов» так и не провел ни одного официального матча, вскоре уехав в Вашингтон.

Лавиолетт: «В концовке у нас не было шанса на победу»

В матче против «Каролины», конечно, мы смотрели за дуэлью Свечникова и Овечкина. Помните, как молодой и горячий Андрей полез на Александра в плей-офф, и между ними состоялась эпическая драка?

Теперь никто кулаками не махал – и слава богу! Дуэль между Свечниковым и Овечкиным сейчас идет в ином формате. Андрей забил уже свой восьмой гол в сезоне, отставая в списке лучших снайперов лиги лишь на один шаг от Коннора Макдэвида (9).

«Думаю, что это была действительно напряженная игра, – сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. – Я очень доволен. Мне нравится, что мы придерживались своего плана и не отступали от него».

Счет основного времени был 2:2, причем в третьем периоде мы не увидели забитых голов, а «Вашингтон» в концовке нахватал штрафы. За две минуты до конца третьего периода Маркус Юханссон поставил подножку Свечникову, а на третьей минуте овертайма тоже за подножку теперь Себастьяну Ахо был удален Ларс Эллер. Но оба раза «Каролина» не смогла реализовать большинство.

«Мне не нравится, как сложилась концовка игры, - сказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. – У нас не было шанса выиграть ее. Потом дело дошло до перестрелки, и в этой дуэли они были лучше нас».

Надо еще напомнить, что «Вашингтон» играл без нападающего Ти-Джея Оши и защитника Джона Карлсона, которые получили травмы нижней части тела в субботней победе над «Нэшвилл Предаторз» (3:0). Оши выбыл на неопределенный срок, а Карлсон вернется со дня на день.

Гениальный буллит Кузнецова

А потом были буллиты. Сначала у «Каролины» отличился защитник Брент Бернс, потом счет совершенно гениально сравнял Евгений Кузнецов. Он на прямых ногах выкатился на вратаря Фредерика Андерсена, при этом мелко-мелко перебирая шайбу. Со стороны Кузнецов напоминал великого слепого Паниковского, который вышел на бульвар, чтобы подрезать кошелек у товарища Корейко. Докатившись так до ворот, Кузя метким броском положил шайбу в ворота. Всё гениальное просто.

Потом свой бросок исполнил Андрей Свечников – и забил. А вот Александр Овечкин свою попытку не использовал. И после этого у «Каролины» не забил Мартин Нечас, а у «Вашингтона» - Дилан Стром.

Поражение по буллитам, пусть даже Овечкин за свою карьеру набрал 99 (47+52) очков в 86 матчах против «Каролины». Символично: ведь 99 – это игровой номер Уэйна Гретцки, за рекордом которого Александр Овечкин идет.

894 – Уэйн Гретцки

801 – Горди Хоу

785 – Александр Овечкин

Осталось еще 16 шагов, чтобы догнать Хоу. И лишь 110 шагов, чтобы обогнать Гретцки. По нашим прикидкам, это может случиться в конце сезона-2024/25.