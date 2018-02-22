Самого возрастного игрока в истории России обвиняют в заказном убийстве. Что происходит?

Задержан Владимир Тумаев – 71-летний основатель футбольного клуба «Газовик-Газпром».

Что известно о Тумаеве

Основатель и президент ижевского футбольного клуба «Газовик-Газпром». Совмещал игровую и управленческую практику в клубе.

Из материала «Спорт ФМ»:

«В российской первой лиге колоритный бизнесмен более 100 раз выходил в составе «Газовика-Газпрома», который сам же и спонсировал, а в 58 лет забил победный мяч «Нефтехимику». Видеть, как на поле появляется солидный мужчина за 100 кг веса и уверенно реализует пенальти, – зрелище незабываемое. «Было в этом что-то интересное, какая-то дикость, – рассказывал Тумаев о своей поздней карьере. – Но я всегда объяснял команде: «Ребята, если я вам мешаю и надоел, могу не выходить». Но они так говорили: «Алексеич, ты оденься, чтобы тебя судьи видели, и мы будем знать, что нас на выезде не убьют». Между прочим, Владимир Тумаев вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист России».

В 2012 году Тумаев выдвигался в президенты РФС. Перед выборами открыто заявлял, что сомневается в их честности. Лоббировал кандидатуру Курбана Бердыева на посту главного тренера сборной. Высказывался по вопросу лимита на легионеров – не больше 40 процентов иностранцев в премьер-лиге, плюс налог на зарубежных футболистов и тренеров.

Об идее выдвижения. Из интервью «ССФ»:

«Позвонили авторитетные люди из футбольной среды, не буду называть кто, и сказали, мол, давай, у тебя все для этого есть. И ведь действительно. В идеале президент РФС должен быть и олигархом, и чиновником, к тому же знать футбол изнутри. Много таких? А я до 58 лет играл в профессиональной команде, мастер спорта. В 50 лет за 11,7 секунды стометровку бегал! На сборы летал, жил, тренировался с ребятами, получал травмы – у меня оба плеча выбиты, оторван голеностоп… Знаю, что такое настоящая команда, как ее создать. Ведь в РФС такой не было и нет. Там – как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».

Также Тумаев – бизнесмен, член совета директоров удмуртской компании «Газпром Спецгазавтотранс». Бывший советник президента Удмуртии по вопросам газового сектора. В 2013–2015 гг. – заведующий кафедры нефти и газа в Камском институте гуманитарных и инженерных технологий. А еще поэт, автор и исполнитель песен о футболе. Фрагмент одного из выступлений можно посмотреть здесь.

О задержании

19 февраля СМИ стало известно о задержании Владимира Тумаева по подозрению в организации заказного убийства, в результате которого был ранен один человек.

Версия следствия по итогам судебного заседания, прошедшего 20 февраля: предприниматель заказал убийство своего партнера по бизнесу Вадима Стяжкина. Тумаеву продлили срок задержания на 48 часов.

О конфликте

«Коммерсант» пишет:

«СУ СКР по Удмуртии обвиняет Владимира Тумаева в покушении на убийство, совершенное группой лиц по найму (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Конфликт между совладельцем ПАО и Вадимом Стяжкиным, полагает следствие, начался около пяти лет назад. Вначале разбирательства между деловыми партнерами проходили в судах. Господин Тумаев пытался взыскать с партнера крупный долг, связанный с невозвращенным банковским кредитом. В ответ получил иск за незаконное использование чужих денег. Кроме того, партнеры, участвовавшие в строительстве домов, обвиняли друг друга в крахе этого проекта. На сайтах республиканских судов можно найти с десяток судебных тяжб между ними. Однако затем, по версии следствия, Владимир Тумаев решил разобраться с экс-партнером, наняв для этого исполнителей в Москве. Сперва они совершили поджог дома и офиса Вадима Стяжкина, причем в огне были уничтожены документы, которые он готовил для одного из процессов. Затем, в марте 2017 года, в подъезде жилого дома на улице Коммунаров в Ижевске на бизнесмена было совершено нападение – его жестоко избили, а вдобавок ранили выстрелом из травматического пистолета.Первоначально нападение расследовалось районным отделом СКР, а затем его передали на республиканский уровень. Подозрения в адрес совладельца газпромовской «дочки» появились после того, как сотрудники полиции задержали предполагаемых исполнителей нападения на Вадима Стяжкина, а те, решив сотрудничать со следствием, дали показания, что организатором преступлений являлся Владимир Тумаев».

Что дальше?

По информации «Интерфакса», Тумаев на суде заявил, что свою вину не признает.

«Адвокаты обвиняемого попросили отложить заседание на 72 часа, чтобы за это время получить дополнительные доказательства плохого состояния его здоровья. В частности, планируется нотариально заверить переводы иностранных документов о состоянии здоровья Тумаева, а также позвать на заседание специалиста в области кардиологии. В ходе заседания один из адвокатов также сказал, что будет добиваться домашнего ареста для своего подзащитного, мотивируя это возрастом и состоянием его здоровья. На домашнем аресте настаивал и сам Тумаев», — передает агентство.

Сейчас в Индустриальном районном суде Ижевска идет закрытое судебное заседание. По его итогам Тумаеву выберут меру пресечения.

Фото: Личный архив Владимира Тумаева; Спартакиада ПАО «Газпром»