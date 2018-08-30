«Зенит» чуть не потерялся по фьордах. Как это было

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило в Норвегии, где петербуржцы делали заключительный шаг на пути в групповой этап Лиги Европы.

Средство против чаек

Норвежский городок Мельде оказался точно таким же, как его описывали после первого матча наши скандинавские коллеги. По сути, одна улица (она же центральная) вдоль берега фьорда. И на ней — стадион «Акер». Причем если смотреть на него именно с улицы, то в жизни не догадаешься, что это футбольная арена. Красивый застекленный торговый центр, кинотеатр - но не стадион.

Все становится на свои места, если смотреть на «Акер» со стороны фьорда. Правда, от воды до него метров 50, но при этом между входом и морем еще и красивая набережная.

К слову, жил «Зенит» от «Акера» немногим дальше — метрах в 200. И накануне вечером ходил на тренировку пешком. А заодно мог полюбоваться прекрасными видами на фьорд. Или рыбаками, которые прямо с пристани у отеля таскают скумбрию.

Что касается устройства «Акера», то оно оказалось очень удобным, уютным и функциональным. Продумали здесь даже тот факт, что с моря случаются набеги чаек. И чтобы избежать их нежелательного присутствия, поверху над ареной натянули специальные провода.

Бесплатные билеты по 50 крон

Если учесть, что «Акер» вмещает почти 12 000 зрителей, а живет в Мельде 24 000 человек, то получается, что в случае аншлага на трибунах собралось бы ровно половина города. Впрочем, какого-то ажиотажа еще за несколько часов до игры отнюдь не наблюдалось. Горожане чинно прогуливались по набережной, обсуждая последние новости. А завидев футболистов «Зенита», с удовольствием с ними фотографировались и в знак благодарности даже желали хорошей игры. На сам же стадион местная публика пожаловала лишь минут за двадцать до стартового свистка.

Что касается болельщиков «Зенита», то их из Петербурга приехало немного, порядка 130 человек. Что объясняется довольно просто — уже 2 сентября игра со «Спартаком». А к воскресенью из затерянного во фьордах Мельде можно домой и не успеть.

Однако тех, кто пришел поддержать «Зенит», все равно оказалось много. Во-первых, подтянулись наши соотечественники, работающие в Норвегии и Финляндии. Во-вторых, русскоязычные студенты из самого Мельде.

- Нам даже билеты по месту учебы дали. Вернее, сначала продали по 50 крон (около 4000 рулей), а потом деньги вернули, - рассказали ребята.

По иронии судьбы некоторые из них оказались родом из Минска.

- В предыдущем раунде Лиги Европы, понятно, болели за «Динамо». Но теперь, конечно, за «Зенит», - улыбались по этому поводу студенты из Белоруссии.

Норвежская классика

Сергей Семак, как и пообещал на пресс-конференции, вновь ротировал состав. При этом Дзюба остался в запасе, а место в основе получил Заболотный. Впрочем, изменилась и схема. Ответную игру с «Мельде» в Норвегии после 3:1 в Петербурге «Зенит» начал с классической расстановкой 4-4-2. Тот же вариант избрал и Сульшер.

И поначалу хозяева довольно резво рванули вперед. Достаточно сказать, что Луневу почти сразу пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины. На что трибуны отреагировали аплодисментами, больше похожими на театральные, нежели футбольные.

К слову, аншлага не получилось, занятыми оказались только половина мест «Акера». Но слегка покричав, к середине первого тайма смолкли и эти 5 тысяч. В том числе потому, что «Зенит» использовал первый же стандарт, после которого Кузяев добил мяч в ворота – 0:1.

После этого какое-то время на стадионе было слышно только «оп, давай, давай». Ну, а «Мельде» оказался перед необходимостью забивать три гола, причем это только для того, чтобы свести дуэль с «Зенитом» к дополнительному времени.

К чести норвежцев, они сопротивлялись до последнего. И на 65-й минуте сравняли счет – 1:1. Чем мгновенно разбудили стадион, который тут же исполнил гимн «Мельде».

Семак отреагировал заменой Дриусси на Мака. Но у Лунева снова появилось много работы. Да и вообще концовка получилась для «Зенита» нервной. Ведь за 15 минут до конца «Мельде» забил второй, плюс только на носилках поле смог покинуть Анюков, вместо которого вышел Нету. Воспользовавшись паузой, Семак подозвал к себе Ерохина и дал ему какие-то особые указания.

Тем не менее оставшееся до конца основного времени минуты «Зениту» пришлось изо всех сил терпеть в обороне. Гости выстояли, зеркального счета по сравнению с петербургским матчем в итоге не получилось, и клуб с берегов Невы пусть натужно, но вышел в групповой раунд Лиги Европы.

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

«Мельде» (Мельде) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1)

Голы: Хестад, 65 (ВИДЕО). Холанн, 77 — Кузяев, 21 (ВИДЕО).

Фото: ФК «Зенит», EuroFootball / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru