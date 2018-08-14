Александр Ерохин: «Победа в Казани подняла «Зениту» боевой дух»

– Как вам матч с «Рубином»?

– Тяжелая получилась игра. Но такие победы тоже нужны. Они добавляют команде боевого духа и придают дополнительные эмоции.

– Сразу после игры Нобоа и Иванович отметили: не все получалось, особенно в первом тайме. Согласны с партнерами?

– Да, но после перерыва мы усилили давление на «Рубин». Важно было реализовать моменты, которые возникали, тем более их было немного. Хорошо, что мы выиграли. Это самое главное.

– До того как забить, у вас у самого было два хороших момента.

– Хорошие – согласен. Один раз мяч рядом со штангой прошел. В другом случае чуть-чуть не достал уходящую передачу. Рад, что все-таки удалось отличиться и команда добилась победы.

– Получается вам, как и всей команде, главным было не опускать руки?

– Конечно! Когда остались в меньшинстве, еще больше сплотились. Понимали, что станет тяжелее, но моменты все равно будут. Мы изначально выходили на поле с мыслями – победа нужна во что бы то ни стало. Так что и вдесятером пути назад не было. Да, пришлось терпеть, но все ребята молодцы – сыграли в этой ситуации, как нужно.

– Больше всего терпения понадобилось уже при счете 1:0 в вашу пользу, когда «Рубин» побежал отыгрываться?

– Пришлось практически всей командой находиться на своей половине поля. Уметь обороняться в меньшинстве, когда того требует ситуация, тоже важно.

– Как вам нынешний «Рубин»?

– Мы знали, как он будет играть. Дисциплинированная команда, которая борется до последнего на всех участках поля. Выиграть можно было за счет большого желания и самоотдачи. И использования свободных зон – тренеры по этому поводу нам подсказывали.

– После трех туров «Зенит» остался единственной командой лиги, не потерявшей ни одного очка.

– Главное не заглядывать вперед и не терять концентрацию. Идти шаг за шагом, готовиться к каждому следующему матчу. И не думать, сколько команда набрала очков и на каком сейчас месте. Важен только следующий матч и победа в нем.

– Тяжело было ехать в Казань почти сразу после 0:4 в Минске?

– Мы постарались на время абстрагироваться от Лиги Европы. Теперь будем готовиться к ответной игре с «Динамо». Думать, как исправлять ситуацию.

– Что все-таки произошло в прошлый четверг в Белоруссии?

– Сейчас думаем о предстоящем в четверг ответном матче, а не о прошедшем. Тренерский штаб донесет до команды, как действовать, за счет чего отыгрываться – время на это еще есть.

– Но ведь не разобрав ошибки, допущенные в первом матче, отыграться в ответном будет еще сложнее?

– Естественно. С другой стороны, понятно: чтобы отыграть такую фору, надо много атаковать.

– У такого минского «Динамо» реально отыграть 4 мяча или не так уж оно сильно, а результат в Минске – стечение обстоятельств?

– У них дисциплинированная команда. Играют в пять защитников. Но у нас другого варианта, кроме как сделать все, чтобы отыграться, просто нет. Поэтому выходить обреченными нельзя ни в коем случае. Уверен, чтобы перевернуть эту ситуацию, каждый из нас отдаст максимум сил.

– Пример «Барселоны», которая относительно недавно отыгралась в противостоянии с «ПСЖ» после 0:4 вдохновляет?

– Конечно. И вообще примеры разные в футболе были. Но в голове сейчас только наше противостояние и наша ответная игра.

– Как оцените свое физическое состояние?

– Во время ЧМ было неприятное повреждение, которое сложно было полностью залечить по ходу тренировочного процесса и матчей. Благодаря тренерскому и медицинскому штабу сборной я смог помочь команде в плей-офф. Но потом потребовалась небольшая пауза. Поэтому когда приехал на третий сбор «Зенита», меня почти сразу с него отпустили – восстанавливаться. Перед первым матчем с минским «Динамо» я начал тренироваться в общей группе – сейчас уже все нормально.

– Приходится догонять остальных или после ЧМ форму еще не растеряли?

– Сильно не отстал, но тонус набирать через игры надо. Кроме того, занимаюсь с тренером по физподготовке: когда все заканчивают тренировку, я остаюсь, бегаю, работаю. Становится все лучше и лучше. Думаю, в ближайшее время наберу свою оптимальную форму.

– Худа без добра не бывает: раз вас с третьего сбора отправили домой, значит, отдохнули чуть дольше после ЧМ?

– Нет. Занимался в тренажерном зале, каждый день работал по индивидуальной программе. Просто находился не Австрии, а в Санкт-Петербурге под наблюдением специалистов.

– Выходит отпуск был всего 6 дней?

– Получается, так.

– Что успели за это время?

– Самое главное - побыл с семьей. Все-таки мы такое долгое время практически не виделись. Хорошо, что появилась возможность хотя бы 5 дней провести с супругой и ребенком. С родителями. Это добавило позитива.

– К родителям в Барнаул слетали?

– Они приехали в Сочи на матч Хорватией, потом там и остались.

– Чемпионат мира все еще у вас в крови или уже отпустило?

– Хочу сказать, что он оставил только положительные впечатления. Да во всей стране был праздник. Но наступил новый день и пора переключаться на дела клубные. Тем более здесь свои эмоции и задачи.

– И тем не менее ЧМ – это с вами уже на всю жизнь?

– Да! Будет что ребенку рассказать, когда подрастет (смеется).

– Барнаул тоже смотрел ЧМ и болел за сборную?

– Мне даже видео скидывали, как в моем родном городе были организованы фан-зоны. Все приходили, смотрели футбол на больших экранах, болели. После игры с Испанией город, мне кажется, вообще не спал всю ночь. Тем более плюс 4 часа разницы с Москвой. Было очень приятно, что мы у всех россиян вызвали такие эмоции.

– Самый эмоциональный момент ЧМ лично для вас?

– Наверное, максимальную гамму чувств мы испытали во время матча с Хорватией. В том числе ощущение – для нас все реально, все возможно. Чуть-чуть не хватило. Теперь для сборной важно держать уровень домашнего чемпионата мира. И улучшать то, что есть.

– Что для этого надо делать?

– Считаю, тренерский штаб сборной очень четко и правильно доносит до нас свои требования. Нам же надо продолжать их выполнять. И по-прежнему отдавать себе отчет в том, что играем за честь страны. За всех ее жителей.

– После этого ЧМ это уже другая сборная России, гораздо в большей степени уверенная в себе?

– Победы, конечно, придают это чувство. Но надо, чтобы оно не переросло в самоуверенность. Вместо этого у нас должно прибавиться ответственности, ведь определенная планка задана, и опускаться ниже нее нельзя.

Фото: ФК «Зенит», Dan Mullan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru