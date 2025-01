Результаты турнира ONE 170: новый временный чемпион, первое поражение Мамедова

В Бангкоке завершился турнир ONE 170, в котором на арене Impact Arena 24 спортсмена встретились в клетке The Circle (Круг) в поединках по правилам ММА, муай-тай, кикбоксинга и сабмишен-грэпплинга. Во время турнира съёмочная группа Рассела Кроу провела работу над фильмом The Beast in Me («Зверь во мне»).

Титульные поединки турнира ONE 170

Таванчай защитил пояс против Супербона — полулёгкий вес, муай-тай

В главном событии турнира Таванчай ПК Саенчай успешно защитил свой пояс в полулёгком весе муай-тай, проведя второй в своей карьере бой против другой тайской звезды — Супербона. Как и в их первой встрече, победа оказалась на стороне Таванчая. Однако если в прошлый раз он выиграл раздельным судейским решением, то теперь это был технический нокаут в начале второй минуты второго раунда.

В послематчевом интервью 25-летний боец из зала PK Saenchai признался, что добился своей цели в муай-тай и теперь хочет украсить свой торс поясом полулёгкого дивизиона кикбоксинга. За яркое выступление Таванчай получил бонус в $50 000.

Таванчай Саенчай / Фото: © One FC

Фабрисио Андраде снова не оставил шансов Квон Вон Илю — легчайший вес, ММА

В со-главном бою бразилец Фабрисио Андраде оправдал ожидания фанатов и большинства комментаторов, которые предрекали ему победу. Однако мало кто ожидал, насколько молниеносной она будет. Бой не продлился дальше первой минуты — всего за 42 секунды эффективной работы в стойке и точно проведённой комбинации Андраде сохранил свой пояс легчайшего дивизиона ММА, где он остаётся непобеждённым.

Фабрисио Андраде и Квон Вон Иль / Фото: © One FC

Набиль Анане уверенно завоевал временный пояс — легчайший вес, муай-тай

Во втором со-главном бою ONE 170 20-летний Набиль Анане, представляющий Алжир и Таиланд, ошеломил не только своего соперника, но и большинство зрителей турнира победой над опытным фаворитом Нико Каррильо из Шотландии. «Северный король» не успел даже войти в ритм боя — за 2:35 первого раунда Анане отправил чемпиона WBC в нокдаун трижды, что, по правилам ONE, привело к победе техническим нокаутом.

Молодой спортсмен поблагодарил публику на тайском, французском и английском языках, выразил признательность своим родителям, которые поддерживали его с детства, и в клетке вручил пояс своему отцу. От аннаунсера Митча Чилсона он узнал, что получает путёвку на турнир ONE 172 в Японии, где в марте состоится бой с Суперлеком за объединение поясов.

Набиль Анане и Нико Каррильо / Фото: © One FC

Самат Мамедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере

26-летний боец из Казахстана Самат Мамедов не смог пройти швейцарца Мориса Абеви и потерял свой чистый рекорд. В поединке, который из лёгкого веса ONE (77,1 кг) был перенесён в промежуточный вес — 79,8 кг, Абеви с самого начала боя начал активно прессинговать соперника из Казахстана, контролируя его по периметру клетки. Попытки Мамедова наносить лоу-кики и перевести бой в партер не увенчались успехом.

Абеви не только уверенно защищался, но и перевернул ход боя, забрав спину соперника и заняв доминирующую позицию. Швейцарец нанёс точный удар коленом в голову, после чего обрушил серию мощных атак в граунд-энд-паунде. Мамедов похлопал по спине соперника, сдаваясь. Рефери Херб Дин зафиксировал победу Абеви на отметке 02:46 первого раунда.

Морис Абеви и Самат Мамедов / Фото: © One FC

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА ONE 170

Титульный бой в полулёгком весе, муай-тай

Таванчай ПК Саенчай выиграл у Супербона — ТКО, раунд 2

Титульный бой в легчайшем весе, ММА

Фабрисио Андраде выиграл у Квон Вон Иля — ТКО, раунд 1

Временный титул чемпиона в легчайшем весе, муай-тай

Набиль Анане выиграл у Нико Каррильо — ТКО, раунд 1

Промежуточный вес (64,6 кг), муай-тай

Сексан Ор Кванмуанг выиграл у Со Лин Оо — единогласное решение, раунд 3

Полулёгкий вес, муай-тай

Бампара Куяте выиграл у Джо Наттавута — ТКО, раунд 1

Лёгкий вес, муай-тай

Синсамут Клинми выиграл у Наусета Трухильо — ТКО, раунд 1

Наилегчайший вес, муай-тай

Йохан Эступиньян выиграл у Йохана Газали — единогласное решение, раунд 3

Промежуточный вес (79,8), ММА

Морис Абеви выиграл у Самата Мамедова — ТКО, раунд 1

Открытый вес, грэпплинг

Марсело Гарсия выиграл у Масакадзу Иманаари — сабмишен, раунд 1

Промежуточный вес (62,3 кг), муай-тай

Суриянлек Пор Йенйинг выиграл у Танта Зин — ТКО, раунд 2

Полулёгкий вес, кикбоксинг

Масааки Ноири выиграл у Шакира Аль-Текрити — КО, раунд 2

Наилегчайший вес, муай-тай

Джордан Эступиньян выиграл у Фредди Хаггерти — единогласное решение, раунд 3

