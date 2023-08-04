Анатолий Малыхин уверен, что сможет нокаутировать Алмейду

На турнире ONE FIght Night 13 в Бангкоке 5 августа может определиться потенциальный соперник российского бойца Анатолия Малыхина.

На турнире ONE FIght Night 13 в Бангкоке 5 августа может определиться потенциальный соперник российского бойца Анатолия Малыхина.

Чемпион ONE в тяжелом и полутяжелом весе Анатолий Малыхин (13-0) посетит турнир ONE Fight Night 13 в эти выходные, чтобы присмотреться к потенциальному сопернику — Маркусу Бучече Алмейде.

— Я еду на турнир в том числе и для того, чтобы специально посмотреть на Бучечу. Буду болеть за него, не буду скрывать. Он мне приятен и как боец, и как человек, — приводит слова Малыхина ONE.

Бразильский тяжеловес Бучеча считается самым опасным бойцом джиу-джитсу в мире: до перехода в ММА он завоевал титул чемпиона мира по bjj 17 раз. Сделав переход в ММА, он пока идет с четырьмя победами подряд в ONE и без поражений. Соперником титулованного бразильца станет Умар Рейг Рейг Кейн из Сенегала, а победитель боя сможет претендовать на встречу в ринге с Малыхиным. Чемпион уверен, что его противником сможет стать Алмейда:

— Я думаю, что победа будет за ним, так как Бучеча лучше во всех аспектах. Думаю, что закончит он болевым, потому что у соперника нет такого же высокого уровня борьбы, да и устает он очень быстро. В бою с Грищенко он [Умар Кейн] показал, что у него слабый характер, он не смог продолжать бой. Поэтому, думаю, Бучече будет легко выиграть это противостояние.

Недавно руководство ONE Championship заявило, что азиатская лига единоборств проведет четыре больших турнира в США, и Малыхин уверен, что его бой с Бучечей достоин возглавить один из кардов в Америке:

— Думаю, что этот бой должен состояться в Америке в следующем году. Это будет главное событие для турнира в Америке, — считает Малыхин.

Россиянин уверен, что, несмотря на все свои регалии и безупречный рекорд в ММА, Алмейда не сможет его пройти:

— Он идёт без поражений, все считают его лучшим бойцом джиу-джитсу в мире, все считают, что он опасен для меня, но я так не считаю. Думаю, что это будет хороший медийный бой, но моя победа будет досрочной и закончу я его нокаутом.

Прямая трансляция турнира ONE FIght Night 13 Аллазов vs Григорян начнется 5 августа в 02:55 по московскому времени. Бои в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.