За кого болеть на турнире ONE Friday FIghts 27 4 августа

4 августа в пятничном карде ONE Champtionship на стадионе Люмпини пройдет бой россиянина Ильяса Мусаева в легчайшем весе ONE (65,8 кг) по правилам муай-тай.

21-летний россиянин подерется по правилам муай-тай с тайским бойцом Феррари Фэйертексом. Профессиональный рекорд Мусаева в муай-тай и кикбоксинге — 9:2. С момента подписания в ONE в феврале 2023 года он выступил под эгидой крупнейшего азиатского промоушена уже три раза.

Выиграв дебютный бой против Панрита во втором раунде нокаутом, следующие два поединка он проиграл единогласным решением судей. Этот бой очень важен для Мусаева, чтобы закрепиться в ONE и вернуться в победную серию.

Соперник Мусаева — 26-летний тайский боец Феррари Фэйертекс, который, как подавляющее большинство ударников из Таиланда, обладает феноменальным рекордом боев. Феррари выиграл 132 боя и потерпел положение в 32. Он дебютировал в ONE в сентябре 2022 года. На тот момент в его активе уже был титул чемпиона стадиона Channel 7 и Бойца 2021 года от Ассоциации спортивных журналистов Таиланда. Как и Мусаев, свой первый бой в ONE он выиграл, а последние два — проиграл.

В главном бою вечера встретятся Тайсон Харрисон из Австралии, которого называют новым Джоном Уэйном Парром, и Тапаокью, которому надо реабилитироваться после апрельского поражения от Рафы Боича.

Всего в карде заявлено 12 поединков, два из них пройдут по правилам ММА.

Трансляция турнира ONE Friday Fights 27 начнется 4 августа в 15:30. Прямые трансляции турниров ONE можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.