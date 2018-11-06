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«Предлагали пить водку из горла, но я поступал хитрее». Диалог олимпийских чемпионов Легкова и Ягудина на «Матч ТВ»!

17:01
«Предлагали пить водку из горла, но я поступал хитрее». Диалог олимпийских чемпионов Легкова и Ягудина на «Матч ТВ»!
Александр Легков / Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов
Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков в рамках программы «Тает лед» на «Матч ТВ» рассказал Алексею Ягудину о своей молодости.
«Тает лед с Алексеем Ягудиным». Легков рассказал о молодости
— По молодости мне тоже хотелось быть крутым, общаться с ребятами… Ну, по блатным языкам, они были лучшие в городе, их все боялись. Меня, как спортсмена, туда принимали. Были случаи – сидели в подвалах, пробовали пить водку из горла, мне предлагали. Я поступал хитрее, потому что не наливали в стаканы, не видно кто сколько выпил, я мог показать, что я попробовал и все. Но всегда была грань, через которую нельзя было переходить. 

В полной версии лыжник расскажет о работе депутатом, воспитании сына и многом другом.

Полностью программу «Тает лед» с Легковым вы сможете посмотреть на «Матч ТВ», начиная с 18:55 по московскому времени!

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