Царь, королевич, сапожник, портной: кто кем станет после перевыборов глав зимних федераций

Что ждет зимние виды спорта в сдедующие месяцы?

Зимний спортивный сезон практически завершен. И то, что он был олимпийским, сейчас обретает особую пикантность. Ведь согласно пункту 6.1 статьи 15 федерального закона № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

Проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, (должно проводиться) не менее чем один раз в четыре года. При этом такие выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских игр, Паралимпийских игр.

Олимпиада в Пхенчхане закончилась 25 февраля, стало быть, до 25 августа во всех общероссийских федерациях по зимним олимпийским видам спорта должны состояться перевыборы руководства. На практике эти события пройдут намного раньше, потому что подготовкой к новому зимнему сезону, которая обычно начинается в июне, необходимо командовать тем, кто окажется во главе федераций на следующий цикл. Так что апрель и особенно май будут в зимних олимпийских видах жаркими.

Мы решили оценить ситуацию с предстоящими перевыборами в каждой из федераций.

Биатлон

Уже известно, что действующий президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов не будет выставлять свою кандидатуру. У руля СБР окажется новый человек. В данный момент известно о выдвижении Владимира Драчева и Виктора Майгурова. О других кандидатах пока не слышно. Отчетно-перевыборная конференция пройдет 18 мая.

Бобслей и скелетон

В Федерации бобслея России, чье название забавно сокращается до ФБР, сложилась парадоксальная ситуация. Организацией руководит пожизненно дисквалифицированный МОК Александр Зубков. Решение комиссии Освальда по нему не было отменено CAS, таким образом, он по-прежнему не может посещать Олимпиады ни в каком статусе, кроме простого зрителя. При этом на недавней пресс-конференции Зубков сказал, что ждет мотивировку CAS, чтобы определиться, как действовать дальше. Когда это произойдет, неясно. Но куда интереснее то, что, по словам Зубкова, его поддерживает руководство Международной федерации бобслея и скелетона, которое «не торопится принимать какое-то решение по тем спортсменам, чьи результаты на Олимпиаде-2014 остались аннулированными. Не торопится, потому что пока нет мотивировочной части решения CAS».

Не будем забывать о скандале с Надеждой Сергеевой, чья проба на Играх в Корее оказалась положительной. Это еще один камень в огород Зубкова, добавляющий тумана ситуации с ФБР.

Горнолыжный спорт

Президент федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников, по информации из наших источников, в последние полгода испытывает проблемы с деньгами. Если не считать финансового вопроса, его работой довольны. Да и нет особого резона ворошить федерацию, где медальных перспектив у России не просматривается. Так что шансы на то, что Мельников останется, крайне высоки.

Керлинг

Несмотря на скандал с Александром Крушельницким, который сдал на Олимпиаде пробу со следами мельдония и был лишен бронзовой медали, руководство федерации керлинга в лице Дмитрия Свищева об отставке не заикалось. На сегодня все публичные активности связаны со сбором доказательств того, что нашего спортсмена отравили. Срок подачи документов в CAS был сначала установлен 12 апреля, затем продлен до 26-го числа. Учитывая, как долго может разбираться дело, есть опасение, что даже до осени решение не будет вынесено.

На фоне борьбы за Крушельницкого вопрос перевыборов и оценки деятельности Свищева отошел на второй план.

Конькобежный спорт и шорт-трек

После недавних альтернативных стартов для недопущенных на Олимпиаду спортсменов прошла встреча министра спорта Павла Колобкова с российскими конькобежцами. На ней президент федерации Алексей Кравцов заявил, что будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих перевыборах. Кто составит ему конкуренцию пока неизвестно. Точно так же неизвестно, за чей счет будет проводиться финансирование работы в России иностранных тренеров, привлеченных Кравцовым. Речь, напомню, о подданном Нидерландов Константине Полтавце и гражданине Польши Павле Абраткевиче. Минспорт, по заявлению Колобкова, эту ношу с себя снимает и предлагает федерациям искать средства на стороне.

Лыжные гонки

Тут все коротко и ясно: Елену Вяльбе успешно переизберут. Другого исхода после олимпийских медалей ее подопечных быть не может.

Прыжки на лыжах и лыжное двоеборье

В Пхенчхане Россия продемонстрировала самое успешное выступление на Олимпиадах, начиная с 1968-го. Тогда в Гренобле Владимир Белоусов выиграл соревнования на большом трамплине, а в этом году в Корее Ирина Аввакумова стала четвертой. Возможно, именно это сподвигло президента федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрия Дубровского объявить о намерении переизбираться на следующий срок. Беда в том, что кроме Аввакумовой похвастать действующему президенту некем.

Санный спорт

Несмотря на неудачное выступление саночников в Корее, да еще и конфликт Семена Павличенко с Альбертом Демченко, выплеснувшийся прямо на Играх в публичную среду, президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт не сбавляет активности на своем посту. Самые свежие новости – предварительная договоренность о проведении в Сочи этапа Кубка мира в следующем сезоне. Это указывает на то, что Гарт не планирует оставлять пост, хотя официальных заявлений по этому поводу она еще не делала.

Сноуборд

Президент федерации сноуборда Денис Тихомиров заявил, что будет принимать участие в выборах главы организации. Проблемы у Тихомирова, по словам представителей этого вида спорта, те же, что и у его коллеги из горных лыж Мельникова: нехватка денег. К тому же, в отличии от горнолыжников, от которых по большому счету давно ничего не ждут, сноубордисты приучили нас и, что важнее, руководство российского спорта к медалям. В Корее их не было, хотя допустили туда всех лидеров. Исчезновение из программы Олимпиад параллельного слалома сыграло злую шутку с нашими спортсменами, традиционно сильными именно в этом виде программы.

Фигурное катание

Наивно полагать, что после корейских золота и дважды серебра руководство федерации решит уйти. Александр Горшков занимает должность почти восемь лет и явно в силах проработать как минимум столько же.

Недаром на недавней пресс-конференции по итогам сезона он говорил уже о следующем олимпийском цикле: «Будем делать выводы, работать дальше. Хотел бы отметить, что в этом сезоне наша сборная команда была сформирована в основном из молодых спортсменов, многие из которых являлись дебютантами. Причем не только дебютантами Олимпийских игр, чемпионатов мира – дебютантами взрослых соревнований. В связи с этим у нас есть все основания надеяться на серьезные перспективы в наступающем олимпийском цикле».

Фристайл

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, из Пхенчхана наши фристайлисты привезли две бронзовые медали. С другой – действующий президент федерации Александр Курашов, по информации ряда источников, имеет внутри федерации определенные проблемы. Некоторые специалисты видят в нынешних достижениях заслугу предыдущего руководства, а вклад самого Курашова, занимающего должность с мая 2016 года, напротив, решающим не считают. Кроме того, нынешнему руководителю приписывают коммуникативные сложности с несколькими спортсменами и тренерами. Перевыборы должны состояться 9 апреля, но на конец марта заявок на пост президента от кого-либо, включая Курашова, не поступало.

Хоккей

Владислав Третьяк, возглавляющий ФХР с 2006 года, выдвигается на новый срок четырьмя региональными организациями (Якутия, Мордовия, Ульяновская и Саратовская области). Дата перевыборов – 12 апреля. Про других кандидатов не слышно. По интернету гуляет история о том, что во время финального олимпийского матча с немцами Третьяк, поверив в поражение наших, якобы позволил себе усомниться в итоговом успехе, а команда, переломившая ход схватки, затем скандировала в адрес президента федерации нечто неприличное в автобусе. Отразится ли этот слух на выборах и авторитете Третьяка, сказать сложно.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Нина Зотина, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Владимир Песня, Андрей Голованов и Сергей Киврин, Александр Натрускин, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Юрий Кузьмин/Фотоагентство КХЛ/POOL