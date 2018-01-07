На чемпионате Европы сломался счетчик, и участники пробежали на круг больше. У России бронза

Руслан Захаров, олимпийский чемпион по шорт-треку, который в этом году перешел в конькобежный спорт, взял свою первую большую медаль - бронзу чемпионата Европы в масс-старте. О том, как сложился забег, сбое электроники и пределах возможностей спортсмена он рассказал «Матч ТВ».

- Знаете, что пробежали 17 кругов, а не 16?

- Да, тут как раз помогло мое прошлое в шорт-треке, где подобные ошибки случаются намного чаще. Нам дважды на счетчике оставшихся кругов показали цифру 5, я это четко увидел и понял, что нужно финишировать по счетчику, как в шорт-треке. Хорошо, что никто не разогнулся после 16-го круга, потому что тогда бы судьи могли принять совсем другое решение. Но все доехали, финишировали после 17-го, и поводов пересматривать результат не было.

- А если бы разогнулись?

- Латыш Харальд Силовс мог разогнуться, я очень этого боялся, понимал, что тогда будет скандал. Но после финиша с ним поговорили, выяснилось, что он вообще не заметил сбоя в работе счетчика и поэтому бежал до финиша, круги со старта не считал. Но если бы финиш считали по 16-му кругу, я бы оказался за чертой призеров.

- Есть ощущение, что сегодня был достаточно медленный масс-старт, это так?

- Да, было все очень медленно, и через полтора месяца в Корее тоже будет медленно, потому что это уже тактический бег на победу, и он строится именно так. Сегодня еще до забега можно было видеть пятерку людей, которая разыграет медали, и все они после старта друг друга караулили.

- Итоги выступления можете подвести?

- Для меня это первый домашний чемпионат Европы по конькобежному спорту, да и в принципе первый чемпионат Европы по конькобежному спорту, и очень помогли трибуны, группа поддержки, в которую входят жена с сыном. Сегодня вообще было очень много болельщиков, это говорит о том, что масс-старт нравится зрителям.

- Поставленные задачи выполнили?

- Передо мной пока не стоит никаких задач, потому что я каждый раз ставлю перед собой какие-то новые цели. Наверное, единственное, к чему стремлюсь на данном этапе, - получать максимальное удовольствие от происходящего и доставлять радостные эмоции болельщикам.

- Когда была пауза во время принятия решения судьями, нервничали?

- Нет, все равно был доволен тем, что получилось навязать борьбу, побороться с соперниками. Я видел, что на финише второй наш участник, Данила Семериков, накатывал уже на мою третью позицию, но остался четвертым. Нужно просто больше уверенности и смелости, и результаты в масс-старте улучшатся - можно будет подниматься вдвоем от России на подиум.

- Виктории Филюшкиной именно наглости не хватило?

- Думаю, да, она допустила небольшую ошибку и из-за нее упала в контактной борьбе. Но зато было очень радостно смотреть на нее, как она на последнем круге шла в числе лидеров, боролась за медали.

- Жесткое падение белоруса сегодня видели?

- Да. Но меня жесткими падениями не удивить, в шорт-треке это норма. Просто когда я это увидел, подумал, что в командном спринте нужно вводить защитные шлемы. Он ударился головой о мат - но если бы ударился о лед, только шлем бы его спас. Хорошо, что до удара о лед не дошло.

- В понедельник улетаете в Ларнаку, на велосбор. Действительно так устали ото льда?

- Я пока что не настолько профессионал в конькобежном спорте, чтобы доверять своим ощущениям. У нас есть капитан команды - Александр Румянцев, есть тренер - Виктор Сивков, и когда они говорят, что так будет правильно - значит, так будет правильно.

- Когда начинали переходить весной в конькобежный спорт, думали, что будет такой успех?

- Нет ничего невозможного. Тренер летом нам говорил, что мы просто не знаем своих возможностей. И этот сезон лишь подтверждает его слова.

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