Выход
Выход
13:55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 финала. "Чеховские медведи" (Россия) - "Машека" (Белоруссия). Прямая трансляция.

Сборная Сибирского федерального округа стала победителем медального зачета игр «Дети Азии»

12:34
Сборная Сибирского федерального округа стала победителем медального зачета игр «Дети Азии»
Фото: © Администрация Правительства Кузбасса

Команда Сибирского федерального округа (СФО) стала победителем медального зачета зимних игр «Дети Азии».

Сборная СФО по итогам игр завоевала 15 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй в неофициальном медальном зачете стала команда Москвы (15–9–10), третьей сборная Уральского федерального округа (10–8–9).

Всего на соревнованиях разыграли 57 комплектов медалей.

Церемония закрытия Игр «Дети Азии» пройдет 4 марта в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове. Прямую трансляцию церемонии смотрите с 14:00 (мск) на канале «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.