Сборная Сибирского федерального округа стала победителем медального зачета игр «Дети Азии»

Команда Сибирского федерального округа (СФО) стала победителем медального зачета зимних игр «Дети Азии».

Сборная СФО по итогам игр завоевала 15 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй в неофициальном медальном зачете стала команда Москвы (15–9–10), третьей сборная Уральского федерального округа (10–8–9).

Всего на соревнованиях разыграли 57 комплектов медалей.

Церемония закрытия Игр «Дети Азии» пройдет 4 марта в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове. Прямую трансляцию церемонии смотрите с 14:00 (мск) на канале «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.