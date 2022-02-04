Целофан, газеты, носок в паху. Как спасались от мороза в зимних видах раньше и как это делают сейчас

Готовимся к началу гонок в биатлоне и лыжах.

Готовимся к началу гонок в биатлоне и лыжах.

Первые же впечатления от тренировок в горном кластере Чжанцзякоу у лыжников и биатлонистов связаны с очень непростой погодой в этой районе. На высоте от 1650 до 1700 метров почти всегда ясное небо, но несмотря на это -13 здесь воспринимаются примерно как -21. Причина этому — сильный ветер и разреженный горный воздух. В результате, как только солнце начинает заходить, температура стремительно падает до -16-17 градусов, которые чувствуются уже как -25. В этих условиях на вечерних тренировках страдают все спортсмены — кто-то просто замерзает, кто-то отмораживает уши, пальцы, нос и так далее.

Главную сложность на морозе создает ветер, который в Чжанцзякоу есть постоянно, продувая насквозь форму спортсменов. Не спасают даже ткани типа Wind Stopper, нашитые на термобелье.

Конечно, для всех зимних видов, чьи старты проходят на открытом воздухе, мороз — явление нормальное, с ним спортсмены сталкиваются регулярно с самого детства, как только начинают заниматься. При низких температурах приходится проводить тренировки, бегать соревнования, так что способы хоть как-то сохранить температуру тела были найдены давно, еще в те годы, когда не существовало высокотехнологичных тканей, позволяющих решить данную проблему.

Так как автор начал заниматься конькобежным спортом еще в те годы, когда крытых катков практически не было (в СССР был один — СКК в Питере), то имеет богатый опыт тренировок и выступлений при низких температурах. Возможности спастись от мороза за эти годы значительно изменились, так что пойдем по пунктам, рассматривая «как было» и «как стало».

Стопы

Это главная проблема, потому что спортивная обувь плотная, для большего контроля она выбирается практически впритык и не позволяет надеть внутрь толстый носок. Кроме того, конькобежцы, начиная с конца 90-х, бегают вообще на босую ногу, в отличие от лыжников и биатлонистов.

Как было: брался шерстяной носок, разрезался и обметывался по краям разреза, чтобы не распускались, и использовался как чехол, надеваемый поверх ботинка. Так как шерсть защищает от холода, но не от ветра, сверху он обшивался плотной тканью, например от старой ветровки.

Светлана Миронова / Фото: © Матч ТВ

Как стало: такие же чехлы теперь производят промышленно. Главная проблема с ними — другое чувство стопы. Дело даже не в весе, чехлы не слишком тяжелые, а именно в чувстве габаритов стопы. Кроме того, старые модели лыжных креплений, где направляющие идут по всей длине, не позволяют жестко чувствовать лыжу, когда ты в чехлах — те создают прокладку между подошвой и креплением.

Кисти

Тут все сложнее, потому что конькобежцы могут надеть любые перчатки, варежки и т. д., главное — чтобы руки на спине можно было сцепить в замок, а вот у лыжных видов кисти являются рабочей зоной, и перчатки должны быть удобны для выполнения отталкивания, а у биатлона еще и для стрельбы. Из-за неподвижного положения левой руки, лежащей на спине, конькобежцы часто обмораживали на ней мизинец и безымянный, которые находились снаружи и больше всего принимали на себя поток воздуха с плеча. У лыжных видов обе руки работают постоянно, это позволяет частично разогнать кровь в них.

Как было: тренировались в двух перчатках, нижние — шерстяные, верхние — из непродуваемого материала, плотнее. Так как перчаток требовалось много, одни сушатся, другие на тренировке, то практически все спортсменки зимних видов умели вязать. Тетрадки со скандинавскими узорами для вязания передавались и переписывались. Кроме того, вязание позволяло отключить голову после тяжелого тренировочного дня — ни соцсетей, ни даже телевизора в номере тогда еще не было.

Как стало: перчаток великое множество, разных производителей, под различные температуры, проблема все та же — габариты этих перчаток, которые могут не подходить под темляк лыжной палки.

Грудь

Так как спортсмен движется на скорости, грудь принимает на себя поток набегающего воздуха, даже если стоит полный штиль. Переохлаждение этой области может привести к простудным заболеваниям после соревнований, вплоть до воспаления легких. На соревнованиях, как правило, дискомфорт не слишком заметен, если только речь не идет о марафонских дистанциях.

Как было: на нижний слой одежды, а настоящего спортивного термобелья тогда не было, нашивали целлофан, который полностью непроницаем для ветра. Это, правда, приводило к тому, что область под целлофаном начинала сильнее потеть, и ткань под ним намокала, но от ветра все было более-менее защищено. В летнем виде, велоспорте, кстати, когда гонщикам приходилось спускаться с высоких перевалов, они подкладывали под веломайки в область груди газету. Краска, правда, затем оставалась на коже, но зато спуск проходил более комфортно.

Как стало: существует большой выбор термобелья со специальными ветрозащитными вставками в области груди, рекламируемого как защищающее от переохлаждения этой области. Защита эта работает, но не до конца, так как ветер добивает до слоев одежды выше, охлаждает их и эта термическая волна проходит до кожи. В итоге — ветра грудью не чувствуешь, а вот холод, да.

Пах

Крайне болезненный вопрос для всех, но в случае с мужчинами особенно.

Как было: так же нашивали целлофан на нижнее белье, плюс, в тех видах, где моторика движения позволяет, мужчины помещали половые органы в шерстяной носок.

Как стало: белье с ветрозащитными вставками. Проблема та же что и с грудью, но не настолько острая — паховая область снабжается кровью намного лучше, кроме того спортсмен может сгруппироваться на спуске, закрыв ее от потока набегающего воздуха.

Колени

Несмотря на низкую чувствительность к холоду колени страдают не меньше, особенно когда спортсмен попадает в теплое помещение и чувствует боль в этой области из-за восстановления кровообращения. Очень часто хронические проблемы с коленями связаны у зимников именно с этим, а не с нагрузками как таковыми.

Как было: и снова целлофан, плюс порой катались в разминочной форме, если речь о тренировках.

Как стало: утолщенные вставки в этой области на некоторых моделях термобелья, с нашитыми поверх ветрозащитными слоями.

Органы дыхания

На тренировках рот можно закрыть чем удобно — шарфом, лыжной маской и т. д. На соревнованиях этого не сделать, дышать нужно полноценно при любой температуре. Такое интенсивное и глубокое дыхание холодным воздухом и является у зимних видов причиной болезни, называемой «спортивной астмой», за которую у нас так любят ругать норвежцев. В реальности подобные приобретенные отклонения встречаются у большинства зимников, но не у всех они надлежащим образом диагностируются.

Как было: как и сказано выше — шарфы, лыжные маски, просто высокие воротники кофт или свитеров.

Наталья Непряева / Фото: © Матч ТВ

Как стало: существуют специальные респираторы для спортсменов зимних видов, позволяющие согревать вдыхаемый воздух до более-менее приемлемой температуры. Повторюсь — это решение только для спокойных тренировок, даже интенсивную работу в таком респираторе не сделать, не говоря о выступлении на соревнованиях.

Глаза

На холоде можно переохладить глазной нерв и начать терять зрение. Более часто встречающаяся проблема — смерзающиеся от выдыхаемого теплого и влажного воздуха ресницы.

И тогда и сейчас эту проблему можно решить только очками или маской, выбор которых в наше время огромен, сложность только одна — некоторые модели очков неудачно садятся на лицо и при использовании на холоде начинают запотевать. Чтобы избежать этого производители предлагают специальные спреи, карандаши. Самый простой и чаще всего работающий способ — обычное мыло.

А как же тренеры?

Этим проще — унты, зипун, фляжка коньяка за пазухой. Никаких проблем не было и нет.

Что, все так плохо? Спортсмены же бегут!

Расскажу свой собственный опыт. Омск, конец 90-х, этап Кубка России по конькобежному спорту. Денег в стране нет, привезти команду в такую даль из европейской части страны непросто. Все добирались на поездах, самолеты были слишком дороги.

Приехали, разместились. Мы жили в омском УОР, недалеко от катка. Моя коронная дистанция 10 000 метров должна была проходить в воскресенье. Соревнования начинались в пятницу, когда было еще относительно тепло — минус пятнадцать днем. В субботу похолодало до двадцати, а в воскресенье даже днем на улице было -25. Тут нужно сделать ремарку, что предельная температура проведения соревнований у конькобежцев как раз -25 при полном штиле. Каждый метр в секунду, если присутствует ветер, дает поправку в один градус на потепление, то есть комбинация -20 и ветер 5 м/с тоже должна приводить к отмене старта. Но, поскольку все регионы потратили деньги на приезд и тренерам нужно было вернуться с результатами, то ничего не отменили.

10 000 метров в коньках бегутся на открытом катке примерно 15 минут, не так долго как гонки у биатлонистов и лыжников, но скорость выше. Плюс, как я уже писал, конькобежцы к тому времени избавились от носков и бегали на босую ногу, в результате, между ботинком и комбинезоном оставалась полоска голой кожи. Разогревающие растирки работают не на всех спортсменах, некоторые из-за них теряют тонкое чувство мышц, я как раз был из таких.

Заявилось восемь человек, два квартета. «Десятка» была последней дистанцией соревнований, старт дали уже примерно в 16 часов, когда начало темнеть и холодать.

Первые пятнадцать кругов прошли более-менее нормально, терпимо, главное было подобрать дыхание, чтобы не перехватило бронхи, а вот затем резко, буквально за два круга, начались проблемы — стопы начали терять чувствительность, левая кисть тоже, начало темнеть в левом глазу. Я, правда, думал, что это просто на улице темнеет. За пять кругов до финиша счетчик кругов я рассмотреть уже не мог, крикнуть, чтобы мне подсказали — тоже, потому что дыхания на дистанции едва хватало, начала промерзать грудь. В какой-то момент я понял, что не вижу левым глазом, это произошло, когда на прямой я попытался вытереть правый.

Колокол последнего круга был путевкой в рай. Добежав до финиша (с третьим результатом), я плугом развернулся, схватил свои разминочные вещи и в коньках, не надев на лезвия чехлы (я бы и не смог, кисти не слушались), побежал по резиновой дорожке в раздевалку, где уже плакал от боли в отходящих от мороза частях тела первый квартет. А нужно было затем еще идти на награждение.

На лодыжках, там где кожа была открыта, образовались отмороженные участки, напоминавшие белые мозоли. Затем, когда они сошли, на этих местах еще лет пять были темные следы, словно синяки. Мизинец и безымянный на правой руке потеряли чувствительность тоже лет на пять, они работали, сгибались, но ничего не чувствовали, можно было иголки втыкать. Зрение в левом глазу восстановилось за полчаса в тепле, но глаз болел еще пару дней. Три дня надрывного кашля.

После таких веселых приключений нужно было как-то снять стресс, и мы всей компанией пошли в «Академию» — лучший клуб Омска конца 90-х. Но это уже другая история.

Резюмируя, для тех, кто не понимает, какие последствия может нести мороз спортсменам — самые тяжелые. До ампутации, конечно, не дойдет, но дыхательную систему можно прибить надолго, а главное — очень многие атлеты на морозе не могут реализовать свои возможности, их сковывает, техника ломается, усилия идут впустую. И сделать с этим ничего нельзя, речь о индивидуальной непереносимости низких температур, в каждом виде спорта есть звезды, которые «сливают» на холоде.

Поэтому, когда будете смотреть трансляции с Олимпиады, не удивляйтесь ничему.

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