Выход
Выход
13:45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая трансляция.

Мужская сборная Республики Татарстан выиграла золото турнира по водному поло на Спартакиаде

16:08
Мужская сборная Республики Татарстан выиграла золото турнира по водному поло на Спартакиаде
Фото: © BSR Agency / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Мужская сборная Республики Татарстан завоевала золото турнира по водному поло на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В финале команда Татарстана победила сборную Москвы со счетом 9:5. В матче за бронзу турнира ватерполисты из Волгоградской области обыграли команду Санкт‑Петербурга — 8:5.

Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа и завершится 2 октября.