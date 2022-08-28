Мужская сборная Республики Татарстан выиграла золото турнира по водному поло на Спартакиаде

Мужская сборная Республики Татарстан завоевала золото турнира по водному поло на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В финале команда Татарстана победила сборную Москвы со счетом 9:5. В матче за бронзу турнира ватерполисты из Волгоградской области обыграли команду Санкт‑Петербурга — 8:5.

Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа и завершится 2 октября.