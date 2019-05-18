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Итальянский клуб не позволил «Зениту» в пятый раз подряд выиграть Лигу чемпионов

18 мая 19:37
Итальянский клуб не позволил «Зениту» в пятый раз подряд выиграть Лигу чемпионов
Фото: © ВК «Зенит-Казань»
Вслед за поражением от «Кузбасса» в финале Суперлиги казанский «Зенит» потерпел неудачу и в Лиге чемпионов.
  • Итальянская «Лубе Чивитанова» в четырех партиях переиграла «Зенит» в Берлине и стала победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19
  • «Чивитанова» выигрывала турнир в 2002 году
  • Российский клуб играл в финале ЛЧ в пятый раз подряд. Это рекорд 

  • В четырёх предыдущих финалах казанцы поочередно обыграли «Ресовию», «Трентино», «Перуджу» и ту же «Чивитанову» 

  • «Лубе Чивитанова» — единственная команда, которая не проигрывала в этом сезоне Лиги чемпионов, имея в активе 11 побед в 11 матчах

  • Напомним, что «Зенит» недавно уступил «Кузбассу» титул чемпиона страны

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Лига чемпионов. Финал

«Зенит-Казань» (Россия)» — «Лубе Чивитанова» (Италия) — 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25)

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