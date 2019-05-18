Итальянский клуб не позволил «Зениту» в пятый раз подряд выиграть Лигу чемпионов

В четырёх предыдущих финалах казанцы поочередно обыграли «Ресовию», «Трентино», «Перуджу» и ту же «Чивитанову»

«Лубе Чивитанова» — единственная команда, которая не проигрывала в этом сезоне Лиги чемпионов, имея в активе 11 побед в 11 матчах