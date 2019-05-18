Итальянский клуб не позволил «Зениту» в пятый раз подряд выиграть Лигу чемпионов
Фото: © ВК «Зенит-Казань»
Вслед за поражением от «Кузбасса» в финале Суперлиги казанский «Зенит» потерпел неудачу и в Лиге чемпионов.
Вслед за поражением от «Кузбасса» в финале Суперлиги казанский «Зенит» потерпел неудачу и в Лиге чемпионов.
- Итальянская «Лубе Чивитанова» в четырех партиях переиграла «Зенит» в Берлине и стала победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19
- «Чивитанова» выигрывала турнир в 2002 году
- Российский клуб играл в финале ЛЧ в пятый раз подряд. Это рекорд
В четырёх предыдущих финалах казанцы поочередно обыграли «Ресовию», «Трентино», «Перуджу» и ту же «Чивитанову»
«Лубе Чивитанова» — единственная команда, которая не проигрывала в этом сезоне Лиги чемпионов, имея в активе 11 побед в 11 матчах
Напомним, что «Зенит» недавно уступил «Кузбассу» титул чемпиона страны
Запись игрыОткрыть видео
Лига чемпионов. Финал
«Зенит-Казань» (Россия)» — «Лубе Чивитанова» (Италия) — 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25)