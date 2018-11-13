«Олимпиада в Афинах до сих пор лежит камнем на сердце. Это моя боль». Мыскина в гостях у Ягудина

Чемпионка «Ролан Гаррос» и экс-капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина в программе «Тает лед с Алексеем Ягудиным» рассказала о самом горьком поражении в карьере и своей нынешней работе.

2018-11-13T22:42:58+03:00 Чемпионка «Ролан Гаррос» и экс-капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина в программе «Тает лед с Алексеем Ягудиным» рассказала о самом горьком поражении в карьере и своей нынешней работе.

Про уход с поста капитана сборной России

Начну с самого начала. Мы все-таки были в финале Кубка Федерации, а потом у нас был провальный год, когда мы проиграли сразу же в первом круге. И на мой взгляд, мы немного пропустили тот момент, когда надо было переходить от того костяка команды к молодым. Мне казалось, что нам надо было больше привлекать молодежь, больше ее заигрывать, но мы как-то немножко побоялись это делать. Все равно играли тем же составом: Катя Макарова, Света Кузнецова. А девчонки все же уже наелись немного этими командными выступлениями. Они немного устали, им было тяжело доставать вот эти эмоции, которые нужны, когда ты играешь за страну. Сейчас мы стали привлекать молодых игроков, а им не хватает опыта. Так что это все, скорее всего, момент времени – когда они не будут боятся играть за страну, когда они будут играть с удовольствием и научатся побеждать.

Про разницу между выступлениями за сборную и за себя

Когда ты просто несешь ответственность за себя – это одна история, а когда ты выходишь, и все журналисты на тебя смотрят, все камеры и все обсуждают, мол ты представляешь нашу страну… Вы должны обыграть эту команду, вы сильнее этой команды. Всегда это сложнее психологически. И, конечно же, девчонки немного теряются. Одно дело – турнир «Большого шлема», 128 человек. Больше внимания привлекают топовые игроки. Поэтому они где-то все время немножечко в тени остаются на таких больших турнирах. Да, для себя это вызов. Да, личный турнир это вызов себе. А Кубок Федерации – это уже немного другая история.

Про взаимодействие с Шараповой

В мое капитанство мне как раз легче всего было с Машей. Я сейчас, наверное, многих удивлю, но все было четко и понятно. Ты созваниваешься с ее агентом, напрямую обговариваешь те или иные сроки и даты. Вот такое у нас расписание, вот такое у вас. Мне на самом деле было проще всего контактировать и общаться с ней. Было понятно, какие условия она хочет – какая гостиница, как тренировки должны складываться, то есть все было настолько четко и профессионально, что мне в этот момент было проще всего именно с ней.

Про полуфинал и «бронзовый» матч на Олимпиаде-2004

Олимпиада – это моя боль. Полуфинал. Конечно, я все это пережила уже и живу дальше, но это то, о чем я переживаю до сих пор, когда всплывают в памяти эти моменты. 5:1 в решающем сете я вела у Жюстин, и у меня не было матчболов, но, тем не менее, меня это не сломило. Когда ты играешь, то не думаешь о том, что это твоя последняя Олимпиада. Ты всегда думаешь: «А ничего, будет следующая, ничего страшного». И вот, когда я играла за бронзу, думала именно так. Какое третье место? Я не хочу никакого третьего, я проиграла и все. А сейчас, конечно, жалею, что и за бронзу тогда не очень сильно поборолась, потому что я тогда была в сильнейшем стрессе после полуфинала. И эта Олимпиада до сих пор для меня таким камнем на сердце лежит.

О своей нынешней деятельности

Я очень люблю свою работу, хотя, после того, как я закончила, я 4 года вообще не подходила к корту. Работала на телевидении. Мне тоже это очень нравилось. Но все равно я потом вернулась к тому, что очень люблю и что я очень хорошо понимаю, умею немножечко. Мне это ближе. Я душу вкладываю в тех спортсменов, с которыми работаю.

Финансовые ресурсы. Все равно это остается главной причиной, почему некоторые девочки и мальчики заканчивают с профессиональной деятельностью. Вот даже недавно совсем был разговор с одним из тренеров, который сказал, что у нас, могу ошибиться с возрастом, но две девочки были первыми ракетками до 14 лет в нашей стране. И они закончили из за того, что просто у родителей не хватило материальных ресурсов потянуть это все.

Про детей

Если честно, не мечтала о троих, но сейчас, конечно, это мой мир, который я безумно люблю. У нас когда дома происходят драки, уже не влезаю в них, потому что я понимаю, что это бесполезное занятие, нужно будет тянуть одеяло на себя. Просто даю им разобраться. Но это на самом деле вечный соревновательный процесс. Кому-то что-то не досталось, у кого-то что-то отобрали. Дети они есть дети, не важно девочки или мальчики. Ну вот мы живем вот так вот, и это очень круто.

Про мечту

Я очень люблю печь. И очень хочу свою пекарню. Это моя мечта уже много-много лет. Я никогда это не озвучивала. Ты первый, кому я это говорю. Очень много детям делаю разных сладостей. И вот это моя мечта. Но этим тоже надо заниматься, а времени, к сожалению, мало.

Фото: Nick Laham / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lisa Blumenfeld / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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