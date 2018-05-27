«Родители пообещали за победу кошку, это был такой стимул, что выиграла турнир». Интервью Алексея Ягудина с Еленой Весниной

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в рамках своей передачи «Тает лед» пообщался с теннисисткой Еленой Весниной. Вторая ракетка мира в парном разряде, олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в эксклюзивном интервью рассказала о том, почему выступит на «Роллан Гаррос» без Екатерины Макаровой, по какому принципу в теннисе подбираются пары, что для нее важнее – Олимпиада или турниры Большого шлема, какие цели она перед собой ставит и о чем говорила с Владимиром Путиным.

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в рамках своей передачи «Тает лед» пообщался с теннисисткой Еленой Весниной. Вторая ракетка мира в парном разряде, олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в эксклюзивном интервью рассказала о том, почему выступит на «Роллан Гаррос» без Екатерины Макаровой, по какому принципу в теннисе подбираются пары, что для нее важнее – Олимпиада или турниры Большого шлема, какие цели она перед собой ставит и о чем говорила с Владимиром Путиным.

- Лена, поздравляю с еще одним титулом, который ты взяла чуть больше двух недель назад с Екатериной Макаровой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

- Спасибо большое.

- Но затем появилась новость, потрясшая всех: после шести лет успешной игры в тандеме с Макаровой на нынешнем «Ролан Гаррос» вы приняли решение выступать в разных парах. Это разрыв или существует какая-то другая причина?

- Точно не разрыв, просто так сложились обстоятельства. Мы по-прежнему с Катей общаемся, но бывает, что судьба распоряжается таким образом, что надо принимать подобное очень сложное решение. Однако это жизнь, это спорт. Надеюсь, после «Ролан Гарроса» вновь сыграем вместе.

- Твоей новой партнершей во Франции станет Алена Остапенко из Латвии. В апреле на Кубке Федерации она выиграла у Макаровой. Не тогда ли ты подумала: а не сыграть ли в паре с сильной одиночницей?

- Нет. Были очень короткие сроки для выбора напарницы, на него абсолютно не повлиял матч Кубка Федерации в Ханты-Мансийске. Просто партнерша Алены травмировалась, я ей предложила объединиться на «Ролан Гаррос», и она согласилась.

- Удивительный, конечно, вид спорта под названием «теннис». Вот в фигурном катании тренируется пара, готовится к серьезному турниру, потом кто-то один заболевает, и второй говорит: «Извини, можно я на чемпионате мира откатаюсь с другим партнером, но мы с тобой встретимся через месяц?»

- У вас невозможно так сделать.

- У нас невозможно, а вот у вас это возможно.

- У нас да, но, опять же, до определенной даты заявки. На «Ролан Гаррос» заявка закрывалась во время турнира в Риме, где мы вынуждены были сняться с парных соревнований, потому что Катя заболела. Из-за этого, собственно, и получилось такое неожиданное для многих и для нас с Катей решение. Но надо двигаться дальше, и это абсолютно никак не повлияет на наши отношения.

- То есть Макарова спокойна, так как понимает, что ситуация временная?

- Конечно, она расстроена, это неприятно, особенно, когда происходит по состоянию здоровья. Тем не менее, думаю, мы с ней отберемся на итоговый чемпионат в Сингапуре. Пока в гонке мы первые-вторые и не хотим терять этой цели.

- Ты играла вместе с разными теннисистками: Сафиной, Звонаревой, Азаренко, Мирзой… Как считаешь, кто из них сильнее как парный игрок? Я понимаю, очень сложно судить спортсменов, тем более из своего вида. Это, как если бы меня спрашивали: «Алексей, а вот фигурном катании на кого бы поставил?»

- У каждой своя сильная сторона, безусловно, и с каждой из моих напарниц у нас были очень успешные выступления, я не могу выделить никого из них. С Верой Звонаревой у нас был финал Уимблдона, где мы обыграли сестер Уильямс в четвертьфинале, что стало сенсацией. Мы дошли до финала нашего первого или второго совместного турнира с Викторией Азаренко, причем мне был 21 год, а ей 19 лет, играли затем в финал «Ролан Гарроса». С Динарой Сафиной мы выиграли турнир в Индиан-Уэллсе, с Саней Мирзой, опять же, победили в Индиан-Уэллсе, были в финале «Ролан Гарроса». То есть о любой из напарниц я помню только хорошее, все профессионалы, каждая проявила себя потом здорово как в одиночном, так и в парном разряде. Но все равно самые продолжительные и успешные выступления у меня были с Катей Макаровой. Мне повезло, потому что найти человека, с котором ты можешь сотрудничать на протяжении долгих лет, очень нелегко. Наш союз с Катей — это что-то невероятное для женского тенниса. Но так как мы играем еще и в одиночке, и это для нас приоритет, иногда случаются травмы, болезни, и бывают такие болезненные разрывы в парных соревнованиях.

- С Макаровой вы уже более 6 лет играете вместе. Как случился этот союз, и в чем ты видишь более сильные стороны Екатерины? Насколько знаю, ты была инициатором того, чтобы пара Макарова - Веснина состоялась?

- Это идея моего папы на самом деле. 2012 год, на носу Олимпиада в Лондоне, а напарницы именно из России у меня не было. Но, будучи в десятке мирового рейтинга, по правилам ITF я имела право выбрать себе в партнерши любую из теннисисток. Выбор пал на Катю, наше сотрудничество началось в Мадриде, где мы тут же дошли до финала. Был май, до Олимпиады оставалось 4 месяца. Катя в парном рейтинге, по-моему, находилась на 50 каком-то месте. Поэтому мы тогда даже не думали, что у нас получится так успешно заиграть вместе. Олимпиада в Лондоне соединила нас с Катей, и потом Олимпийские игры в Рио мы все-таки выиграли.

- Что ты такого нашла в Макаровой, чего не могла найти в других своих напарницах?

- Катя очень исполнительная. В этом плане она – профессионал. В паре я, как более опытная, даю какие-то советы, и Катя меня слушает - во время игры этот контакт очень важен. Нужно поддерживать напарницу, говорить правильные слова, в трудные моменты матча на первый план выходят именно человеческие отношения.

В нашей паре первой расстраивается обычно Катя. Она начинает сильно переживать, винит во всем себя. И тут я говорю, что все хорошо, мы на корте, мы не пожали руки соперницам, судье, все еще возможно изменить, поэтому соберись, начнем от мяча к мячу выигрывать матч. Иногда это помогает, иногда нет, но Катя ко мне всегда прислушивается. Она не пытается себя поставить впереди - спокойно делает свою работу, а я делаю свою, руковожу процессом. Наверное, поэтому наш союз держится на протяжении стольких лет. Еще большой плюс Кати - она левша. В теннисе вращение левши дает преимущество перед некоторыми соперницами, потому что у нас разные вращения: я-то правша. Соответственно, я подаю с одной стороны, а она - с другой.

- Несколько слов о Мирзе. Ты же с ней выигрывала крупные турниры. Почему этот дуэт распался?

- У нас получалось, мы хорошо с ней играли, но... В какой-то момент Саня решила, что хочет попробовать играть с другой теннисисткой. Она мне об этом сказала после одного совместного турнира.

- Развод?

- Да. Абсолютно нормальная ситуация. Она начала играть с девочкой, с которой очень близко общалась, это ее лучшая подруга в теннисном туре. Мне же нужно было искать кого-то другого. Да, немножко неприятно, с одной стороны, но с другой - после нашего расставания с Саней Мирзой мы встали в пару с Катей Макаровой.

- Ну, это все, как в жизни: первое время ты волнуешься, переживаешь, но надо понимать, что пройдет маленький промежуток времени, и даже если какие-то обиды возникают, они вскоре забудутся, ты найдешь того человека, с которым тебе будет удобно и легко не только жить, но и работать.

- Да, конечно.

- Расскажи немного поподробнее: как подбираются пары в теннисе? Кто главный, кто, может быть, ведомый? Если проводить параллели с фигурным катанием, у нас в парное в основном переходят те, кто не пробился в одиночке. И здесь все понятно: покрупнее мальчик, помельче девочка, чтобы можно было ее поднимать. В танцах на льду лучше, чтобы партнеры были приблизительно одного роста, красавцы длинноногие...

- Сочетались чтобы.

- Да, сочетались. Прости, продолжу параллель - просто так много всего общего с фигурным катанием и вместе с тем столько различий. У нас не выступают одновременно в одиночном и парном разряде. Один-единственный случай, когда американская фигуристка выиграла, по-моему, чемпионат мира среди юниоров и в одиночном катании, и в парном...

- Ничего себе.

- Но в дальнейшем эта пара распалась, то есть приоритет был отдан одиночному. Что у вас происходит? Как рождаются пары? Как распределяются роли?

- Есть девушки, которые сфокусирована только на парном разряде.

- Почему?

- Потому что у них не получилось в одиночке. Очень многие теннисистки в какой-то момент решают, что нужно сконцентрироваться больше на парном рейтинге, где у них неплохо все складывается.

- Чтобы не заканчивать со спортом?

- Да. И еще потому, что титул Большого шлема — это мечта любой теннисистки, неважно в одиночном или парном разряде. Одиночный, конечно же, в приоритете - для меня в том числе. Но существуют какие-то цели в паре, которые перед тобой стоят наравне с одиночными соревнованиями: это титулы Большого шлема, олимпийское золото, первая строчка рейтинга. Пары, кстати, часто складываются по рейтингу. Ведь если он у игроков слишком большой, они не попадают в основную сетку турнира. Поэтому девушка, стоящая в рейтинге 25-й, должна себе найти напарницу не ниже 25-го места.

- Серьезно?

- Да. Чтобы попасть в заявку на турнир. Рейтинг — наверное, один из основных критериев, почему некоторые пары сходятся.

- Ну вот, смотри, у тебя рейтинг номер 2. Значит, ты можешь взять себе пару только теннисистку, которая...

- В принципе, я могу взять любую девушку из топ-100, и на турнир Большого шлема мы попадем в основную сетку. Потому что сетка там большая. Еще иногда выбирают пару по своим каким-то, может быть, личным мотивам. Скажем, кому-то всегда хотелось играть с теннисисткой, у которой мощная подача. Кому-то нравится находиться с правой стороны корта, кому-то - с левой. Очень много нюансов, как, думаю, в любом виде спорта. Так же, полагаю, в фигурном катании, когда ищут напарницу или напарника, должно многое сойтись не только в техническом плане, но и психологическом тоже. В парном теннисе нужно понимать, что мы делаем одно общее дело. И чтобы результат пришел, кому-то где-то, может быть, надо подвинуться, где-то, наоборот, встрепенуться, взять что-то на себя. То есть в решающий момент очень важно, чтобы напарница тебя не подвела. На протяжении карьеры я сталкивалась с таким отношением, когда меня подводили...

- Как? Просто брали и уходили?

- Могли сняться, не выйти на корт или за несколько часов до записи говорили, что я вот запишусь с другой. Это неприятно, но с этим надо как-то уживаться. Правда, сейчас у меня высокий рейтинг, и со мной хотят играть практически все. Про себя могу сказать, что никогда не подводила своих напарниц. В этом плане у меня совесть чиста.

- Девушка по фамилии N подходит к тебе: «Леночка, слушай, у меня такой форхенд, выбери меня, пожалуйста. Ну, мы с тобой можем выиграть, ты же видишь, у тебя такие преимущества». Ты говоришь: «Нет, прости, я признательна своей напарнице, буду с ней продолжать».

- Да, так и есть. Ко мне практически каждую неделю подходили и спрашивали: «Не хочешь ли сыграть со мной?» И я всем повторяла каждый раз, что у меня есть напарница и я не собираюсь ее менять.

- Все желают сесть уже на готовое тепленькое местечко?

- Конечно, никто не хочет, как я 6 лет назад, будучи в мировой десятке, спросить девочку, которая стоит на 60-м месте: давай сыграем в паре? Таких случаев очень мало.

- В фигурном катании танцевальный дуэт или парники — как небольшая семья, в которой тренеры выступают в роли родителей. У вас с Катей в паре есть какой-то тренер, который работает и с одиночниками? Или вы берете дополнительные услуги?

- У каждой из нас свой тренер, и когда мы играем в паре, то, например, к нам выходила на корт, имея право подсказывать в перерывах, Евгения Манюкова — это тренер Кати Макаровой. Но в то же время мой папа и тренер Сергей Веснин дает советы, смотрит матчи наших соперниц. То есть это работа большой группы людей, которые все заточены на результат. И наши победы с Катей — это не только мы такие вот невероятные. В успехи огромнейший вклад внесли тренеры, которые, во-первых, нас вовремя где-то остановили, настроили, сказали правильные слова, в конце концов, соединили нашу пару. Это была идея моего папы, и ее вполне могло и не быть.

- Ты упомянула об отце, безусловно, он играет очень значимую роль в твоей жизни. Но сегодня у тебя другой тренер, как я понимаю, Дмитрий Турсунов?

- Нет. С Дмитрием мы уже закончили сотрудничество после американской серии турниров.

- Кто теперь остается, отец?

- Да. Папа у меня несменяемый тренер, который всегда контролирует процесс, никогда не старается взять инициативу на себя. Я считаю, что мне в этом плане очень повезло. Периодически помогает Андрей Чесноков. Мы ним тренируемся, когда в Москве вместе. Андрей Эдуардович - он больше, чем тренер, он как друг семьи. Мы на протяжении, наверное, лет 8-9 работали. И наше сотрудничество было тоже очень успешным.

- Как вы с отцом делите работу и повседневность? Отец пытается как-то влезть твою личная жизнь или уже это все давно позади?

- Нет, никогда не пытался. У меня на самом деле очень легкая семья. Теннис всегда, конечно же, занимал важное место в нашей жизни, но я была, наверное, таким счастливым ребенком, потому что у меня все-таки было детство. Мама встала грудью на защиту и сказала, что я никогда не отдам дочь только в спорт, она должна закончить школу, получить образование. И даже когда я ездила по соревнованиям, будучи юниором, все мои друзья были из школы: одноклассники, параллельный класс. И я понимала, что теннис — это не все, еще есть жизнь другая. И мне это помогало справляться со многими тяжелыми поражениями, обидами. Потому что семья меня поддерживала и всегда были помимо тенниса какие-то увлечения, интересы. Наверное, это мне помогает до сих пор.

- К слову, раз уж заговорили о детстве. Я знаю, что тебя в теннис привела мама, которая вообще занималась легкой атлетикой. А ты увлекалась бальными танцами. Почему все-таки теннис?

- Это была идея мамы. Ей казалась, что по сравнению с легкой атлетикой это очень несложный вид спорта, красивый, грациозный.

- Всегда на свежем воздухе, солнышко.

- Да-да, белые юбочки, красивые девушки. Маме представлялось, что это такой вот прямо легкий вид. Конечно, она потом пожалела об этом. Но я все равно ей благодарна за то, что она меня отдала в теннис. А параллельно я занималась бальными танцами. Не знаю, почему меня отдали именно в бальные танцы, может быть, это было какой-то мечтой моей мамы. Однако потом решающее слово сказала я. Мне понравилось на теннисе с первой тренировки, я играла на стенке в парке «Ривьера» в Сочи. И меня никак не пускали на корт. И вот у меня была мечта — просто выйти на теннисный корт, потому что я могла часами стоять у этой стеночки, мне безумно нравился процесс, не надоедало вообще.

- Цитата: «В детстве мы с братом приносили домой бездомных животных». Правильно?

- Да.

- Оставляли кого-то?

- Голубей, причем выбирали всегда самых сильно побитых, несчастных. Они выглядели так, словно им осталось жить несколько часов. Ласточек приносили, котят. Мама была, конечно же, всякий раз в шоке, но мы их лечили, капали им пипеточкой какие-то лекарства. Мама говорила: «Ну, вы же принесли, это ваш питомец, ухаживайте за ним».

- Как в сказке про Маленького принца: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

- Да, хотели, чтобы он выздоровел. И у нас ласточка улетела, голубь, у которого было подбито крыло, тоже улетел в какой-то момент.

- Тебе повезло, потому что когда в нашу коммунальную квартиру в Санкт-Петербурге залетел голубь, я просто умолял родителей оставить его. Но они сказали: «Ты понимаешь, к чему это все приведет?» И ты знаешь, вспоминая свое детство, – я собирал пивные банки и пустые пачки из-под сигарет. Тогда был Советский Союз, и для нас увидеть пачку сигарет под названием «555»...

- Иностранную.

- Да, иностранную. Я все приносил, мама говорит: «Зачем же эта грязь? Грязь заполняет нашу квартиру». Но голубь, естественно, перекрыл вообще всю ту грязь, которая была от пивных банок и склянок. Сейчас у тебя есть домашнее животное?

- Собака, лабрадор, зовут Ричи, живет, правда, в Сочи с мамой.

- Ты собачница больше?

- Мне на 10 лет родители сказали: «Если выиграешь турнир, мы тебе подарим кошку». И для меня это был такой стимул, что, помню, я выиграла турнир в Сочи, и на день рождения мне подарили персидскую кошку, звали Алиса, она была, конечно, самым моим любимым питомцем. Еще у нас был попугай говорящий Петруша. Кстати, прилетел уже взрослым волнистым попугайчиком, который говорил: «Карты, карты, карты, деньги, деньги, деньги. Дай денег». Потом он научился уже словам, популярным в нашей семье: «Крошки, крошки, крошки. Дима, делай уроки». Это к брату моему обращение.

- Возвращаясь к твоему отцу, я читал в каком-то интервью, что, когда твоя карьера только начиналась, он обронил фразу, что в детстве и юношестве ты себя берегла, не играла в полную силу. Было такое?

- Может быть. Меня никогда не надо было заставлять тренироваться – наоборот, приходится останавливать. Потому что я вхожу в этот процесс, когда ты желаешь быть совершенным, и вы наверняка сами знаете, что он бесконечный. Тебе хочется улучшить это, и это, и это, и вписаться в график двухчасовой тренировки, но это невозможно. Ты тренируешься больше, устаешь, не восстанавливаешься, появляются травмы. Все - цепочка очень простая. И, наверное, в юношестве я не осознавала весь свой потенциал. Мне казалось, что выше я не могу. А потом я поняла, что могу работать в два раза больше, не устаю, готова бегать за матч 2,5-3 часа, играть и в одиночном, и в парном разряде. И когда пришел вот этот интерес, этот адреналин больших побед, то я осознала: чтобы их достичь, нужно очень много работать. И когда ты попадаешь в эту струю, ты не хочешь оттуда уже выпадать. И на самом деле с огромным удовольствием тренируешься. А в юношестве, мне кажется, немножко не понимаешь этого. Возможно, поэтому папа так сказал.

- Я думаю, что действительно ты тренируешься не по 5 минут в день, потому что твои усилия выливаются в титулы и рейтинги. Один кубок Индиан-Уэллса чего стоит. Скажи, ты сейчас в такой совершенной форме?

- Вот в Индиан-Уэллсе я была в своей лучшей форме. Сегодня имеются небольшие травмы, но с ними можно играть. В теннисе есть такая особенность: у нас всегда стадия плей-офф. То есть приезжаешь, проигрываешь и уезжаешь - у тебя нет группового этапа и шанса что-то исправить, нужно быть готовым с первой игры. Поэтому мы очень скрупулезно подходим к подготовке к каждому турниру.

- Но вы играете практически каждую неделю.

- Стараешься подводить форму под самые крупные соревнования. Сейчас это «Ролан Гаррос», потом - следующий турнир Большого шлема. Но первые матчи, они всегда самые страшные, самые непредсказуемые, потому что ты еще не понимаешь, в какой форме находишься. Одно дело тренировки, другое - матчи. Во время игры что-то может пойти не так, и очень часто фавориты, первые ракетки мира, проигрывали именно в первых-вторых кругах, просто не успевая войти в игровой ритм. Поэтому важно проскочить эти первые два матча, чтобы разыграться.

- Насколько все-таки разнятся виды спорта: в хоккее, футболе ты можешь проиграть стартовый матч, но потом подсобраться, выявить свои ошибки и победить. Сразу вспоминается олимпийский хоккейный турнир, когда наши уступили, по-моему, словакам. Все схватились за голову: что же дальше будет? А дальше мы не проиграли ни одного матча и выиграли Олимпийские игры.

- Да-да.

- Берем теннис. С самого первого матча, за исключением Кубка Федерации, ты должна выигрывать, иначе просто вылетаешь из турнира. А вот в фигурном катании как бы нет ни того ни другого.

- Но тебе все равно нужно в короткой программе набрать определенное количество очков. Ты не можешь упасть ниже своего уровня намного.

- Потому что потом уже у тебя не будет шанса подняться.

- Не пройдешь квалификацию, можно сказать.

- Давай вспомним прошлый год. Март, Индиан-Уэллс, русский финал со Светой Кузнецовой, с которой я тоже общаюсь много лет. Скажи, волнительно играть именно в финалах крупных турниров против своих?

- Да, это очень волнительно, особенно против одной из величайших российских теннисисток Светы Кузнецовой. Конечно же, я не была фаворитом. Света тогда находилась в десятке мирового рейтинга, у нее был один из лучших сезонов за последние несколько лет. И тот наш финал получился очень драматичным, по ходу я крупно проигрывала – 1:4 и смогла перевернуть этот матч. Была невероятная жара: 12 часов дня, 30 градусов, самое пекло. И матч был именно тяжелый как физически, так и психологически, но сейчас, вспоминая свои ощущения, понимаю: я не боялась его проиграть. Я просто боролась за каждое очко, наверное, это мне помогло.

- Кого ты считаешь самым своим неудобным соперником? Я посмотрел статистику и увидел, что ты ни разу не выиграла у Азаренко.

- Вика именно в наших матчах всегда показывает просто какой-то невероятный теннис. И она теннисистка очень высокого уровня. Каждый раз, когда мы с ней играли, она была или первая ракетка мира, или вторая, или на подступах к успешному выступлению на одном из турниров Большого шлема. Также я назвала бы Серену Уильямс. Ее я тоже не обыгрывала.

- Мне кажется, Серену можно назвать в этом качестве вообще любому человеку. Кто твой неудобный соперник, Алексей Ягудин? Я скажу: «Конечно, Серена Уильямс». Потому что, просто глядя на нее, хочется обратно надеть чехлы на коньки и убежать. Я как-то тебе рассказывал, что встретился с ней в коридоре одного из отелей в Соединенных Штатах и подумал: «Вау!» Выходить на корт против такой скалы - это уже морально немного начинает тебя разъедать. Тем более что это не просто скала, а хорошо играющая скала.

- Очень хорошо играющая скала. Серена, она невероятно оснащена технически, очень сильна психологически, ненавидит проигрывать, у нее чемпионский характер, который она много раз показывала в финалах Большого шлема. Это просто невероятная теннисистка. По победам на крупных турнирах она хочет побить вообще все рекорды, которые были поставлены в 50-60-х годах. А сейчас это совершенно другой вид спорта, поэтому ее успехи вдвойне восхищают.

- Закрывая тему скалы по фамилии Уильямс, знаешь, когда выигрываешь один турнир, второй, третий, как мне кажется, все последующие идут немного проще. Помню только по своей карьере, конечно: первые шаги на мировой арене делать очень страшно. Зато после побед ощущаешь себя спокойнее.

- Спокойствие и уверенность нельзя путать с самоуверенностью. Бывает такой психологический момент у многих спортсменов, нужно чувствовать эту тонкую грань и выходить на корт уверенным в себе. Не надо сомневаться, бояться ошибиться, нужно именно делать свою работу, быть по-хорошему дерзким на корте, на льду. Здравый смысл, холодная голова должны присутствовать, не всегда нужны эмоции, хотя я их из себя иногда даже достаю, потому что понимаю: надо завестись, каким-то образом помочь себе выйти из этого, может быть, где-то амебного состояния, чтобы результат пришел.

- Ты сказала о дополнительной подзарядке самой себя. Интересно, где тебе проще играть: в России, где родные стены помогают, но, с другой стороны, присутствуют родители, знакомые, или все-таки за границей?

- Я люблю играть дома. Мне нравятся наши болельщики. Не так много возможностей перед родными и близкими выступать, но я получаю колоссальное удовольствие, когда приходят и мои друзья, и моя семья. Есть нервозность, есть какая-то ответственность, но, наверное, с годами я уже научилась с этим как-то справляться и не считаю, что произойдет что-то страшное, если я ошибусь или проиграю.

- Многие спортсмены уезжают тренироваться за границу. Почему ты остаешься в Сочи?

- Для меня очень важно после многочисленных турниров, которые у нас проводятся на всех континентах, вернуться домой, побыть с семьей, просто-напросто спать в своей кровати и есть любимую домашнюю еду.

- В Америке можно купить и кровать, и любую еду.

- Можно подстроиться, но меня в Сочи все устраивает. Погодные условия позволяют тренироваться на улице на протяжении практически круглого года, чего нельзя сказать, например, о Москве. Поэтому многие теннисисты и теннисистки уезжают в более теплые края. Ведь все заметные турниры проходят на открытом воздухе. Но для меня все равно самое важное — семья, мои какие-то личные ощущения, и никогда не было желания уехать тренироваться куда-то. Да, я могла отправиться чуть раньше на турнир, чтобы акклиматизироваться. Это я, можно сказать, практикую. Но проводить много времени вдали от дома мне было бы сейчас очень тяжело.

- Знаешь, как в детстве мы завидовали вам, теннисистам?

- Почему?

- Куда фигуристы стремятся? Туда, где попрохладнее, где лед. А куда стремятся теннисисты? Естественно, туда, где тепло и солнце.

- А еще море или океан, да.

- Мы завидовали пляжному волейболу, пляжному футболу, потому что эти виды спорта связаны с хорошей погодой, хорошим настроением. Ладно, может быть, на старости начну заниматься теннисом.

- Можно и сейчас.

- Да начинал я уже...

- Не получилось?

- Ну, немного опасно для нас, фигуристов. Как-то Татьяна Анатольевна [Тарасова] уезжала на неделю, говорит: «Леша, ты можешь без меня, чтобы ничего не случилось?» Я: «Конечно могу, Татьяна Анатольевна». Пошел поиграть в теннис, и тренировка закончилась, я уже практически паковал ракетки, собирал мячики и, пятясь, случайно наступил на теннисный мячик, подвернул ногу. Прилетела Татьяна Анатольевна, я говорю: «Вы знаете, чего-то побаливает». Она: «А что случилось?» Я: «Подвернул на катке». Татьяна Анатольевна не знала эту историю много-много лет. И вот недавно, когда она всплыла на поверхность, я услышал только одно слово, но оно было сказано с добротой, с любовью: «Какая же ты сволочь! Но я тебя все равно люблю».

Нет, теннис — это прекрасно. Хотя я прочитал в интернете, готовясь к нашей беседе, что ты где-то призналась, что мечтала о победах в другом виде спорта, но не пояснила, в каком.

- Мне всегда нравилась фигурное катание.

- Так.

- Конькобежный спорт, хоккей. Вообще нравилось все на коньках почему-то. Я болела за нашу сборную, за наших фигуристов, конькобежцев. В школе играла в волейбол на уроках физкультуры, но даже не помню, где я в интервью сказала, что могла бы состояться в другом виде спорта. Потому что я в принципе занималась только теннисом. Так что я слукавила, наверное.

- Самое главное, Лена, что мама тебя отвела сначала на бальные танцы, потом в секцию тенниса и ты стала действительно великим чемпионом. Ты выиграла Олимпийские игры. Вообще здесь какие-то определенные нестыковочки, потому что, например, у фигуристов именно в любительской карьере есть чемпионаты Европы, мира, этапы «Гран-При», Олимпийские игры. Только когда фигурист заканчивает, он становится как бы профессионалом. У вас же основная организация так и называется: Профессиональная теннисная ассоциация, вы профессиональные спортсмены. Для нас мечта - стать олимпийским чемпионом, для вас это тоже здорово, но, наверное - поправь, если я не прав, - все-таки престижнее победа на турнире Большого шлема?

- Это сейчас меняется. Я помню, в детстве всегда хотела стать олимпийской чемпионкой. И турниры Большого шлема тогда у меня не были на первом плане. Я даже не знала точного названия всех этих турниров, когда начинала заниматься теннисом. Знала, что есть «Ролан Гаррос», потому что его выиграл Евгений Кафельников. Но Олимпиаду я смотрела каждый раз, когда она проходила - зимняя, летняя, и мне очень нравился этот процесс награждения, когда звучал гимн и вручали медаль. Казалось, что вот это - то, чего я бы хотела достичь в жизни. Конечно, турнир Большого шлема в одиночном разряде считается главным успехом, к которому стремятся все теннисисты. Но Олимпийские игры для меня стоят особняком.

- Это как вишенка на торте?

- Это даже выше Большого шлема.

- Хорошо. Ты уже олимпийская чемпионка и выиграла 3 турнира Большого шлема. Но если мы возвратимся в твое детство, тебе говорят: «Ты знаешь, как устроен мир тенниса». И предлагают: титул олимпийской чемпионки либо все-таки звание победительницы «Ролан Гарроса», или Уимблдона, или USA Open, или Australian Open. Что бы ты выбрала?

- Ребенком я точно выбрала бы Олимпийские игры.

- Хорошо, а лет в 16- 17?

- Все равно Олимпийские игры. Я фанат Олимпиад.

- Ладно. А два турнира Большого шлема?

- Нет - олимпийское золото. Оно для меня всегда было отдельно от всех наград. И пусть говорят, что у теннисистов турниры Большого шлема - это огромные призовые, рейтинговые очки, и мы все за этим гонимся, но лично для меня Олимпиада важнее. Я безумно уважаю и люблю всех олимпийских чемпионов, потому что понимаю: для некоторых видов спорта это и есть то самое, ради чего тренируются, живут, приходят в группы и секции.

- А еще, мне кажется, знаешь, что добавляет очарования титулу олимпийского чемпиона? Факт того, что Олимпийские игры проходят раз в 4 года, а турниры Большого шлема...

- 4 раза в год.

- И у тебя есть 4 шанса в один год, а там - один шанс в 4 года. Скажи, есть ли еще какая-то мечта в теннисной карьере?

- Конечно. Цели всегда должны быть. Одна из них - стать первой ракеткой мира в парном разряде.

- Мы надеемся, что это сбудется очень скоро.

- Очень надеемся, но это одна из целей. Также хотелось бы выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде. К этой цели я иду на протяжении всей своей карьеры.

- Твое самое большое разочарование в спорте?

- Обидных поражений не счесть. Например, я проиграла первые свои 6 одиночных финалов в WTА, уже во взрослом туре. В юниорском у меня таких проблем не было. А когда попала во взрослый, проиграла свой первый финал Лене Дементьевой, второй - Каролине Возняцки, которая была первой ракеткой мира, третий, четвертый...

- И ты, наверное, думала: «Что происходит? Что со мной не так?»

- Я думала: я же дохожу до этих финалов, но проигрываю объективно в тот момент более сильным соперницам. Ну, должен же мне даться этот титул когда-нибудь, я должна его выиграть. Я и в рейтинге стою высоко, и победы у меня есть над классными игроками… Но тогда я очень сильно переживала. И сейчас случается, родители некоторых детишек подходят: «Моя проиграла последние 3 финала подряд. У нее, наверное, какой-то комплекс?» Я говорю: «Только не давите на ребенка, она сама справится, выиграет потом титул. Просто, видимо, не время».

- А не даешь совет: «Заканчивайте с одиночкой, идите в пару»?

- Никогда не даю такого совета. Совмещайте, это вполне возможно. Очень сложно, требует больших физических затрат, но, мне кажется, когда тебе 18-19 лет и организм восстанавливается практически вот так, по щелчку, ты можешь себе это позволить. А когда уже с возрастом накапливаются болячки, травмы...

- Ой, не говори. В курсе этих событий.

- В этот момент нужно уже составлять более грамотное расписание, как-то подстраиваться.

- Как в последнее время Роджер Федерер: он пропускает грунтовый сезон и целенаправленно идет к тем турнирам, которые может выиграть.

- Да. Это грамотное составление своего расписания: уже знает свое тело, свой организм...

- Кстати, о возрасте. Ты говорила, что ты не хочешь играть до 35-36 лет. Стало быть, у тебя не так много осталось времени для того, чтобы выиграть титул в одиночном разряде.

- Времени еще много.

- Ты недавно вышла замуж. Что в планах? Дети, школа? Я знаю, ты вроде бы уже договаривалась по поводу территории под теннисную школу, академию - как это будет называться?

- Конечно, после карьеры мне хотелось бы состояться в семейной жизни, стать мамой и жить ради кого-то, не только для себя. Мне кажется, это основное... И да, у меня было несколько встреч, в том числе с Владимиром Путиным, как раз-таки по поводу школы тенниса в Сочи. Владимиру Владимировичу я тоже рассказывала про то, что все ведущие академии мира располагаются в южных регионах, поскольку мы, теннисисты, очень капризные, и нам необходимо солнышко и теплая погода. А в Сочи для этого самое идеальное место в нашей стране, чтобы наши спортсмены не уезжали тренироваться за границу. В сентябре в Москве уже уходят в зальное помещение, в Сочи же сентябрь — бархатный сезон, и в октябре, ноябре, даже декабре еще можно тренироваться на улице. Поэтому это моя мечта, и мне очень хотелось бы ее осуществить. В Сочи хорошие традиции тенниса: Евгений Кафельников, Мария Шарапова, наш первый тренер Юрий Васильевич Юткин воспитал 17 мастеров спорта. У нас много любителей, очень много детишек, которые пытаются найти возможность где-то потренироваться; есть корты на улице, но нет кортов в зале. Хотелось бы, чтобы это был полноценный центр с кортами на улице, в зале, с тренажерным залом, хорошими раздевалками. Чтобы появились комфортные условия для подготовки будущих чемпионов. А то сегодня и действующие чемпионы не знают, где им потренироваться, грубо говоря, между Уимблдоном и USA Open. А так, появится прекрасная возможность поехать и поработать во влажном климате Сочи, потому что такие же условия будут в Нью-Йорке: та же влажность, та же жара.

- А вообще в России много таких академий, школ, мест, где можно поиграть? Ведь, допустим, катки практически забиты, и их огромное количество. Смело это говорю, потому что мы много путешествуем по стране, видим, что идет непрерывное строительство ледовых дворцов для хоккеистов, фигуристов, любителей шорт-трека. Какая тенденция в теннисе?

- Теннисных центров как таковых очень мало. Они строятся, их стало гораздо больше, чем, скажем, лет 10-15 назад, у нас появляется турниры, в Санкт-Петербурге, в Москве летом будет Кубок Кремля. Количество турниров растет, но мест, где мы могли бы готовиться, тренироваться, категорически не хватает. Если брать именно Москву, то практически все зальные корты — это коммерция, теннисисту юниорской сборной России, да и взрослой, непросто получить корт в более-менее удобные часы бесплатно. В теннисе у нас в этом плане вообще очень жестко: ты платишь зарплату тренеру, физиотерапевту, платишь за свои перелеты, за проживание в гостинице…

- За аренду корта, инвентарь.

- Да. Когда получаешь контракты, конечно, ракетки, кроссовки и форму тебе дают бесплатно, а за все остальное будь добр расплачивайся.

- Для кого будет построена в Сочи академия Елены Весниной?

- Прежде всего для детей, для теннисистов и теннисисток сборной России, чтобы можно было там проводить полноценные сборы. Если создать условия, у нас регулярно будут появляться победители турниров Большого шлема, олимпийские чемпионы. Про теннис немножечко как-то забыли в последнее время, но, мне кажется, все еще можно исправить.

- Лена, мы уже практически заканчиваем разговаривать, но меня всегда волновал вопрос: когда ты играешь на большом турнире с кем-то в паре, а у твоего партнера, что называется, поперло в одиночке, этот человек будет себя немного экономить для того, чтобы в одиночном идти дальше? Вот, например, у Кати пошло - как эту ситуацию разруливать?

- Это часто случается, я с подобным сталкивалась много раз. Конечно же, теннисистка начинает себя беречь, и...

- И ты это чувствуешь?

- Я это чувствую, да. И в то же время мы были в такой же ситуации в Индиан-Уэллсе в прошлом году, когда я выиграла турнир в одиночном разряде, а в парном мы были в полуфинале. Я в тот день обыграла Уильямс, вышла в полуфинал, и в ту же ночь мы играли пару в полуфинале. Тут все зависит от твоего физического состояния: если у тебя есть какие-то повреждения, бывает, что напарница говорит перед матчем: знаешь, у меня безумно болит колено или плечо, я сыграю, но я тебя предупреждаю. Соответственно, ты понимаешь, что человек не будет выкладываться на 100%. Но я не стану ее винить в этом, потому что на этой стадии сыграно большое количество матчей, и нужно постараться ей максимально помочь. Если получится, вы выиграете и в одиночке, и в паре. Не получится – значит, надежда на следующий турнир.

- Легко вам говорить, давай, лечи свою коленку, встретимся через неделю. Во многих видах спорта, к сожалению, самые главные турниры очень редко проходят.

- У нас в туре перед полуфиналом в одиночном разряде могут сняться с пары по травме. Но не нужно никого судить, у каждого своя история.

- Мы знаем, что на чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране, едут целые армии поклонников различных клубов, команд, стран. В теннисе существует что-нибудь подобное?

- Мне кажется, с футболом не сравнится никакой вид спорта. В теннисе есть, конечно, болельщики, есть фанаты, которые в соцсетях, к примеру, создают группу «Елена Веснина». И они выкладывают там все последние фотографии, переживают за каждое поражение, по-моему, больше, чем я сама, желают удачи, присылают какие-то милые сердечки, поцелуйчики. Это, безусловно, очень приятно, когда выигрываю матч, я чувствую, что...

- …частица твоей победы также принадлежит этим людям?

- Конечно, потому что они же тратят свое время, находят трансляции, смотрят матчи, потом еще что-то тебе пишут… Про фанатов - это отдельная тема для разговора. Ведь у каждого спортсмена есть команда, куда входят тренер, родители, врачи, но также и его болельщики.

- Леночка, сейчас у тебя есть хорошая возможность передать привет самым близким людям. Может быть, скажешь несколько слов и твоей армии фанатов?

- Хотела бы поблагодарить всех, кто болеет за меня на протяжении всей моей карьеры. Я постараюсь вас радовать как можно чаще. Не переставайте поддерживать меня. И, конечно же, привет моим родным и близким, любимому городу Сочи!

Фото: Леван Матуа, Андрей Голованов и Сергей Киврин, Matthew Stockman/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Vince Caligiuri/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Getty Images, instagram.com/vesnushka86.