На Australian Open новые судейские вышки. Джокович не справился с управлением одной из них

На Australian Open новые судейские вышки. Джокович не справился с управлением одной из них

Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
13:41
Устройство выглядит футуристично.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии постоянно обновляют оборудование на стадионе. В этом году дело дошло до судейских вышек. Новинка сразу бросается в глаза. Вот так судейская вышка выглядела в прошлом сезоне:

Подниматься на вышку самостоятельно по лестнице? Прошлый век! Теперь, чтобы занять удобную позицию, судьям надо всего лишь нажать на кнопку. При этом можно отрегулировать нужную для обзора высоту.

«Новая автоматизированная судейская вышка не только практична для наших судей, но и болельщикам будет веселее. Я уверен, что им понравится, когда судья будет выходить на площадку, пристегиваться, нажимать на кнопку и подниматься вверх», – объясняет глава операционного отдела турнира Том Ларнер.

Одним из первых устройство протестировал австралийский теннисист Сэм Грот. За его подъемами в новом судейском кресле с улыбкой наблюдала Мэдисон Киз.

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Но если у Сэма все прошло гладко, то у Джоковича возникли технические сложности. Новак без проблем отыскал нужную кнопку, чтобы подняться, но некоторое время не мог понять, как спуститься, застряв на высоте. Причем, в отличие от испытаний Грота, все это происходило на глазах болельщиков.

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Разработка и дизайн судейской вышки заняли год. Так выглядел этот процесс:

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Новинку можно увидеть в нынешнем розыгрыше Australian Open на трех кортах: Род Лейвер, Маргарет и Хайсанс арене. 

Фото: Michael Dodge / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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