Потапова вышла во второй круг турнира в Сан‑Диего, где сыграет с первой сеяной Жабер
Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира WTA в Сан‑Диего, обыграв американку Алисию Паркс.
Матч проходил почти 2,5 часа чистого времени и прерывался из‑за дождя. В итоге россиянка победила в трех партиях, отметившись 2 эйсами и 8 двойными ошибками. У Паркс — 4 подачи навылет и 16 двойных ошибок.
Во втором круге соперницей Потаповой будет Онс Жабер из Туниса — седьмая ракетка мира на турнире в США получила первый номер посева.
WTA 500. San Diego Open. Сан‑Диего (США). Хард. Призовой фонд — более 780 тысяч долларов
1‑й круг
Анастасия Потапова (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:2, 5:7, 6:4