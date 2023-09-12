Потапова вышла во второй круг турнира в Сан‑Диего, где сыграет с первой сеяной Жабер

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира WTA в Сан‑Диего, обыграв американку Алисию Паркс.

Матч проходил почти 2,5 часа чистого времени и прерывался из‑за дождя. В итоге россиянка победила в трех партиях, отметившись 2 эйсами и 8 двойными ошибками. У Паркс — 4 подачи навылет и 16 двойных ошибок.

Во втором круге соперницей Потаповой будет Онс Жабер из Туниса — седьмая ракетка мира на турнире в США получила первый номер посева.

WTA 500. San Diego Open. Сан‑Диего (США). Хард. Призовой фонд — более 780 тысяч долларов

1‑й круг

Анастасия Потапова (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:2, 5:7, 6:4