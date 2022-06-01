Медведев снова может стать первой ракеткой, хотя соседи в рейтинге выступили на «Ролан Гаррос» лучше. Как это возможно

А текущий лидер Новак Джокович через полторы недели сползет на третье место.

А текущий лидер Новак Джокович через полторы недели сползет на третье место.

Даниил Медведев получил болезненное поражение на «Ролан Гаррос», который проходит в эти дни в Париже. В четвертом раунде турнира россиянин уступил хорвату Марину Чиличу — 2:6, 3:6, 2:6. С таким разгромным счетом нынешний второй номер рейтинга не проигрывал на «Больших шлемах» никогда в карьере.

Соседи Даниила в рейтинге ATP серб Новак Джокович (1-е место) и немец Александр Зверев (3) с четвертым раундом справились и прошли дальше, но у Медведева все еще хорошие шансы вновь стать первой ракеткой планеты в ближайшее время.

Сразу назовем условие, при котором россиянин возглавит рейтинг: Зверев не должен выиграть «Ролан Гаррос»-2022. Все. Других условий нет. А теперь чуть подробнее.

Медведев точно не станет первым в ближайший понедельник и вообще может опуститься на третье место

Для начала взглянем на текущий рейтинг первой тройки:

1. Новак Джокович — 8660 очков

2. Даниил Медведев — 7980 очков

3. Александр Зверев — 7075 очков

Рейтинги ATP и WTA традиционно обновляются в понедельник, потому что по воскресеньям проходят финалы турниров, после которых становится понятно, кому и сколько очков начислять.

Напомним, как сложился для первой тройки рейтинга этот «Ролан Гаррос»: Медведев вылетел в четвертом раунде, Джокович в четвертьфинале уступил Надалю, а Зверев вышел в полуфинал.

Таким образом, в ближайший понедельник Даниил точно не сможет обогнать Новака, а если Зверев дойдет до финала, то россиянин вообще опустится на третье место. 6 июня у теннисистов будет следующее количество очков:

Новак Джокович — 8770 очков

Даниил Медведев — 8160 очков

Александр Зверев — 7795 (если завершит борьбу в полуфинале), 8275 (если дойдет до финала) или 9075 (если выиграет титул)

Только победа на «Ролан Гаррос» позволит Звереву впервые в карьере возглавить рейтинг ATP. Тогда он останется первой ракеткой и на следующую неделю с 13 по 19 июня.

А что случится 13 июня?

В понедельник 13 июня у теннисистов будут списаны очки, которые они заработали на прошлых «Ролан Гаррос» (2020, 2021). В прошлом сезоне первая тройка выступила в Париже так:

Новак Джокович выиграл титул. Поэтому у него сгорит больше всех очков — 2000

Александр Зверев остановился в полуфинале. Сгорит — 720 очков

Даниил Медведев — в четвертьфинале. Сгорит — 360 очков

В итоге 13 июня Джокович точно станет третьим в рейтинге. В последний раз серб находился ниже второго места в октябре 2018 года. Нынешнее падение Новака, конечно же, в большей степени связано с тем, что в январе его не пустили в Австралию и он не смог защитить 2000 очков, заработанные на Australian Open-2021.

Судьба первой строчки зависит от выступления Зверева на «Ролан Гаррос». 13 июня в копилке топ-3 окажется следующее количество очков:

Александр Зверев — 7075 (полуфинал на «РГ»), 7555 (финал на «РГ») или 8355 (победа на «РГ»)

Даниил Медведев — 7800

Новак Джокович — 6770

Немцу нужно выиграть два матча, чтобы впервые стать первой ракеткой планеты. В полуфинале Звереву будет противостоять «король грунта», 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, который в четвертьфинале в четырех сетах обыграл Джоковича.

Во второй части сетки полуфиналисты определятся 1 июня. В четвертьфиналах сойдутся россиянин Андрей Рублев и хорват Марин Чилич, норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне.

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