Один титул и два проигранных финала. Как россияне выступали на итоговых турнирах

В воскресенье, 15 ноября, в Лондоне стартует мужской итоговый турнир. Впервые за 20 лет в нем примут участие сразу два российских теннисиста: Андрей Рублей и Даниил Медведев.

Для Медведева это второе попадание в восьмерку лучших. В этот раз на групповом этапе ему предстоит встретиться с Диего Шварцманом, Александром Зверевым и Новаком Джоковичем. Рублев играет в другом квартете с Домиником Тимом, Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем.

Для Андрея это дебютный итоговый турнир. Он стал пятым россиянином, когда-либо выступавших на них. Рассказываем без воды, как получалось у первых четырех: Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко и Даниила Медведева.

Евгений Кафельников

— Первый российский участник итоговых турниров. Дебютировал в 1995 году

— Чаще других соотечественников выступал на итоговых турнирах — 7 раз (с 1995 по 2001 годы)

— Первый россиянин, игравший в финале — в 1997 году уступил в трех сетах Питу Сампрасу (3:6, 2:6, 2:6)

— Чаще всего встречался на итоговых турнирах с Сампрасом — 4 раза. Все матчи выиграл американец

— Четыре раза не смог выйти из группы, дважды останавливался в полуфинале

— Всего за семь турниров одержал 10 побед и проиграл в 12 встречах

Марат Сафин

— Выступал на итоговых турнирах три раза (2000, 2002, 2004)

— Единственный россиянин, игравший на итоговом турнире в статусе первой ракетки планеты — в 2000-м. Тогда из-за поражения в полуфинале от Андре Агасси потерял первую строчку рейтинга, завершив год на втором месте

— Дважды выходил из группы, но уступал в полуфиналах: Агасси и Федереру

— Всего за три турнира выиграл 4 матча и уступил в 7

Николай Давыденко

— Первый и на сегодняшний день единственный россиянин, побеждавший на итоговом турнире. В 2009-м в финале обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро

— Пять раз выступал на итоговых турнирах (с 2005 по 2009 годы)

— Дважды не смог выйти из группы. Один раз проиграл в полуфинале (2005), один — в финале (2008)

— В рамках итоговых турниров сыграл со всеми представителями «большой четверки»: vs Энди Маррей — 1:0, vs Рафаэль Надаль — 1:1, vs Роджер Федерер — 1:1, vs Новак Джокович — 0:3

— Всего за пять турниров выиграл 12 матчей и проиграл 8. Таким образом, Давыденко является единственным россиянином, имеющим положительную статистику встреч на итоговом турнире

Даниил Медведев

— Дебют Медведева на итоговых турнирах состоялся в 2019-м

— В прошлом году он не смог выйти из группы, проиграв все свои матчи. На данный момент Даниил — единственный российский теннисист, участвовавший в турнире, но не одержавший ни одной победы

Еще факты и итоги

— В 2000 году впервые и до нынешнего сезона единственный раз на итоговом турнире играли два российских теннисиста: Евгений Кафельников не вышел из группы, Марат Сафин проиграл в полуфинале

— В 2018 году Карен Хачанов был первым запасным на участие в турнире, но замена не потребовалась

— Андре Агасси играл с тремя россиянами на итоговых турнирах: vs Кафельников — 2:0, vs Сафин — 1:0, vs Давыденко — 0:1

— 8 раз российские теннисисты не могли выйти из группы, 5 раз уступали в полуфинале, 2 — в финале. И, конечно, одна победа в финале — Николая Давыденко

— Всего россияне выиграли в 26 матчах и проиграли в 30

— В период с 1995 по 2009 годы лишь один итоговый турнир проходил без участия россиян — в 2003-м. В период с 2010 по 2018 годы наши теннисисты не могли пробиться в восьмерку лучших игроков.

