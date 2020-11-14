Один титул и два проигранных финала. Как россияне выступали на итоговых турнирах

В воскресенье, 15 ноября, в Лондоне стартует мужской итоговый турнир. Впервые за 20 лет в нем примут участие сразу два российских теннисиста: Андрей Рублей и Даниил Медведев.
Для Медведева это второе попадание в восьмерку лучших. В этот раз на групповом этапе ему предстоит встретиться с Диего Шварцманом, Александром Зверевым и Новаком Джоковичем. Рублев играет в другом квартете с Домиником Тимом, Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем.
Для Андрея это дебютный итоговый турнир. Он стал пятым россиянином, когда-либо выступавших на них. Рассказываем без воды, как получалось у первых четырех: Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко и Даниила Медведева.
Евгений Кафельников
— Первый российский участник итоговых турниров. Дебютировал в 1995 году
— Чаще других соотечественников выступал на итоговых турнирах — 7 раз (с 1995 по 2001 годы)
— Первый россиянин, игравший в финале — в 1997 году уступил в трех сетах Питу Сампрасу (3:6, 2:6, 2:6)
— Чаще всего встречался на итоговых турнирах с Сампрасом — 4 раза. Все матчи выиграл американец
— Четыре раза не смог выйти из группы, дважды останавливался в полуфинале
— Всего за семь турниров одержал 10 побед и проиграл в 12 встречах
Марат Сафин
— Выступал на итоговых турнирах три раза (2000, 2002, 2004)
— Единственный россиянин, игравший на итоговом турнире в статусе первой ракетки планеты — в 2000-м. Тогда из-за поражения в полуфинале от Андре Агасси потерял первую строчку рейтинга, завершив год на втором месте
— Дважды выходил из группы, но уступал в полуфиналах: Агасси и Федереру
— Всего за три турнира выиграл 4 матча и уступил в 7
Николай Давыденко
— Первый и на сегодняшний день единственный россиянин, побеждавший на итоговом турнире. В 2009-м в финале обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро
— Пять раз выступал на итоговых турнирах (с 2005 по 2009 годы)
— Дважды не смог выйти из группы. Один раз проиграл в полуфинале (2005), один — в финале (2008)
— В рамках итоговых турниров сыграл со всеми представителями «большой четверки»: vs Энди Маррей — 1:0, vs Рафаэль Надаль — 1:1, vs Роджер Федерер — 1:1, vs Новак Джокович — 0:3
— Всего за пять турниров выиграл 12 матчей и проиграл 8. Таким образом, Давыденко является единственным россиянином, имеющим положительную статистику встреч на итоговом турнире
Даниил Медведев
— Дебют Медведева на итоговых турнирах состоялся в 2019-м
— В прошлом году он не смог выйти из группы, проиграв все свои матчи. На данный момент Даниил — единственный российский теннисист, участвовавший в турнире, но не одержавший ни одной победы
Еще факты и итоги
— В 2000 году впервые и до нынешнего сезона единственный раз на итоговом турнире играли два российских теннисиста: Евгений Кафельников не вышел из группы, Марат Сафин проиграл в полуфинале
— В 2018 году Карен Хачанов был первым запасным на участие в турнире, но замена не потребовалась
— Андре Агасси играл с тремя россиянами на итоговых турнирах: vs Кафельников — 2:0, vs Сафин — 1:0, vs Давыденко — 0:1
— 8 раз российские теннисисты не могли выйти из группы, 5 раз уступали в полуфинале, 2 — в финале. И, конечно, одна победа в финале — Николая Давыденко
— Всего россияне выиграли в 26 матчах и проиграли в 30
— В период с 1995 по 2009 годы лишь один итоговый турнир проходил без участия россиян — в 2003-м. В период с 2010 по 2018 годы наши теннисисты не могли пробиться в восьмерку лучших игроков.