От Бронниц до Европы: главный тренер сборных команд России рассказала, как проходит подготовка теннисистов к международным стартам, и усомнилась, что обычный человек выдержит нагрузки профессионального спорта дольше одного дня

Лето для российских мастеров настольного тенниса — время не отдыха, а международных турниров и тренировочных сборов. В июле юниоры и кадеты выступят на первенстве Европы в португальском Гондомаре, а взрослые спортсмены сыграют на турнирах WTT в Стамбуле и Ташкенте, а чуть позже осенью в Алма-Ате.

По словам главного тренера спортивных сборных команд России Марины Муравьёвой, эти соревнования проходят в рамках олимпийского цикла. На них игроки набирают очки, которые идут в мировой рейтинг и влияют на отбор на крупнейшие международные турниры. Поэтому каждый старт имеет большое значение и становится частью подготовки к главному мероприятию четырёхлетия — Олимпиаде.

В разговоре с нами Марина Муравьёва рассказала, как строится тренировочный процесс перед международными турнирами, каким образом спортсменов выводят на пик формы и почему жизнь профессионального игрока выдержит далеко не каждый.

— Как проходит подготовка сборных перед международными соревнованиями?

— У нас идёт централизованная работа. С 10 по 17 июля юниоры будут выступать на первенстве Европы в Гондомаре (Португалия), и сейчас они завершили сбор в Кисловодске на базе Минспорта России, где закладывался фундамент физической готовности. После небольшого отдыха теннисисты соберутся в Бронницах и продолжат тренировки там.

Что касается взрослых спортсменов, впереди у нас турниры в Турции и Узбекистане WTT Feeder Istanbul, WTT Feeder Tashkent, подготовка к которым проходит на сборах в Сочи.

— Впереди череда международных турниров. Возможно ли подходить к ним в оптимальной форме при условии, что теннисисты постоянно выступают в течение сезона?

— Для этого и составляется календарь соревнований. Конечно, нельзя находиться на пике формы постоянно, поэтому тренерский штаб планирует подготовку так, чтобы постепенно подводить игроков в оптимальном состоянии к наиболее важным стартам сезона.

— Как выглядит обычный день на сборах?

— Подъём в 8.00, через 15 минут зарядка, затем завтрак. Следом около получаса занимает ОФП. Первая тренировка длится примерно два с половиной — три часа. На ней много внимания уделяется упражнениям на точность, стабильность и различным техническим элементам.

После этого обед, восстановительные процедуры и отдых. Вторая тренировка начинается примерно в 16:30 и продолжается около двух часов. Там уже выполняется БКМ, работа над подачами. Как правило, цикл строится так: три-четыре тренировочных дня и один день отдыха. Если сбор проводится перед конкретным турниром, спортсмены регулярно проводят игры на счет.

— Что такое БКМ?

— БКМ — это большое количество мячей. Спортсмену подают их в определённой последовательности и направлении, а игрок выполняет технические задания. Такая работа позволяет отрабатывать тактические схемы, комбинации и улучшать технику.

— Как вы думаете, что больше всего удивило бы обычного человека, если бы он оказался на таком сборе?

— Наверное, то, насколько это тяжело. Быть спортсменом, действительно, большой труд. Нужно жить в очень жёстком графике, соблюдать режим, каждый день выполнять большой объём работы. Я думаю, если бы обычный человек попробовал «примерить» на себя роль профессионального теннисиста и справиться с такой нагрузкой, то первый день, может быть, и выдержал бы. А вот на второй уже, скорее всего, сказал бы: «Это слишком тяжело».