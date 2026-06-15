«После победного мяча я просто шел и не понимал, что произошло». Максим Гребнев — о самом важном матче сезона и чемпионстве «Факел-Газпрома»

Неделю назад в Казани завершился плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса, по итогам которого «Факел-Газпром» спустя три года вновь стал сильнейшим клубом страны. В финале против «УГМК» важное очко для оренбургской команды принес Максим Гребнев (№ 3 в рейтинге ФНТР), в напряжённом пятисетовом матче обыгравший Никиту Артеменко (№ 7). В интервью Гребнев рассказал о неожиданной расстановке перед финалом, самом сложном матче сезона, атмосфере в команде и эмоциях, которые накрыли после победы.

— Максим, каким для тебя получился этот сезон?

— Непростым. На сборах в КНДР я получил травму и в первом туре Премьер-лиги смог сыграть всего несколько матчей. Со второго тура уже полностью включился в работу, и, считаю, провёл хороший отрезок сезона. Плей-офф стал его логичным продолжением.

— Три года ты выступаешь за «Факел-Газпром». Что для тебя значит этот клуб?

— Что тут сказать? Лучший клуб в мире. И дело даже не только в результатах. Здесь работают очень хорошие люди, а болельщики на плей-офф поддерживали просто невероятно.

— Тебя можно поздравить с продлением контракта?

— Пока рано. Но планируем, да

— Разговаривая с главным тренером «Факела» Евгением Регентовым, создалось ощущение почти семейной атмосферы в клубе. Ты это чувствуешь?

— Конечно. Причём это касается не только основного состава. Нам очень помогала вторая команда клуба «Факел-Газпром 2»: Артур Абусев (№ 29), Владислав Банников (№ 51), Алексей Самохин (№ 33), Вильдан Гадиев (№ 40) и другие ребята. Они каждый день были рядом, помогали готовиться к плей-офф. Более того, они приехали в Казань поддерживать нас. Плюс с нами работали два тренера — Евгений Анатольевич Регентов и Сергей Валерьевич Андрианов. Все были максимально вовлечены в процесс.

— В интервью сразу после победы ты сказал, что был очень удивлен такой расстановкой в финале плей-офф

— Удивлён — это мягко сказано. Я был в шоке, если честно. Готовился к Томиславу Пуцару (№ 29 в мировом рейтинге) и даже разминался под матч с ним. Уже перед выходом узнал, что играю с Никитой Артеменко (№ 7). При этом нельзя сказать, что я не готовился к Никите. Понимал, что такой вариант тоже возможен. Но перестраиваться всё равно пришлось быстро, потому что Никита — левша.

— Эта перестановка выбила из колеи?

— Думаю, немного выбила. Но не критично. Было видно по началу встречи, что я готов к борьбе. Первый сет выиграл. Потом оказался в роли догоняющего, затем сравнял счёт. В итоге всё решилось в концовке пятой партии.

— Насколько ты был уверен в победе перед матчем?

— Если честно, именно в своей победе уверен не был. Я очень надеялся, что Ан Чжэхён сможет навязать хорвату свою игру. Потом надеялся, что Денис Ивонин (№ 2) возьмёт своё очко. Всё-таки болеешь за команду, веришь в пацанов.

А если говорить про себя, то я просто хотел показать свой лучший теннис и попытаться выиграть. Никита сейчас очень сильный игрок, у него хорошие результаты и серьёзные победы. Поэтому выходил играть и бороться за каждый мяч.

— В пятой партии при счёте 6:6 о чём думал? (В решающей пятой партии счёт идёт до 7.)

— Ой, ну точно не о победе и не о том, что будет после неё. В такие моменты нельзя заглядывать вперёд. Если начинаешь думать, как будешь праздновать победу, скорее всего, проиграешь следующий мяч, поэтому думал только о розыгрыше. О том, как выиграть конкретное очко. К счастью, хватило мобильности, подготовки и уверенности, чтобы это сделать.

— Прямая трансляция поймала тебя сразу после победного очка. По лицу было невозможно понять, что ты чувствуешь.

— Потому что я сам не понимал. Я был и в шоке, и в восторге, смешанные чувства. Если честно, я даже не помню момента выигрыша. Не помню, как пожал руку сопернику, как пошёл к команде. Скорее всего, это была самая сложная и важная встреча сезона — и для меня, и для команды. После неё было какое-то невероятное облегчение. Уже в раздевалке меня приводил в чувство наш массажист и физиотерапевт Сергей Подлужный. Он говорил: «Успокаивайся, готовься, если будет 2:2 — тебе ещё играть решающий». К счастью, до этого не дошло.

— Ты очень эмоциональный игрок. Насколько сложно не поддаваться на провокации соперников?

— Я стараюсь вообще не реагировать на такие вещи. Например, Кирилл Скачков (№ 11) часто пытается что-то поменять по ходу встречи: может заговорить с судьёй, с соперником, с тренером, попытаться сбить ритм. Когда мы играли в Оренбурге, я видел, что он ищет способы перевернуть ход встречи. Но я на это не повёлся.

— В этом году на финал приехала большая группа болельщиков «Факел-Газпрома». Насколько это помогало?

— Очень сильно. В прошлом году ребята тоже приезжали, но в этот раз их было ещё больше. Мне кажется, человек сорок-пятьдесят. Играешь и понимаешь, что люди специально приехали поддержать команду. Это очень крутое чувство. Вообще, это был кайф.

— После победы семья тоже поздравила?

— Да. Мама написала: «Поздравляю, наконец-то». Папа тоже поздравил. А вот брат Матвей ничего не написал (смеётся). Хотя, возможно, он просто смотрел финал вместе с мамой, поэтому поздравление было сразу от двоих.

— Твой брат тоже занимается настольным теннисом. Ты для него пример?

— Очень надеюсь. Ему сейчас 16 лет, он продолжает заниматься теннисом. Хочется показывать ему хороший пример своими результатами и отношением к делу.

— Вы редко видитесь?

— Да, живём далеко друг от друга. Они живут в Подпорожье. С сестрой проще –она уже взрослая, ей 23 года. А вот с братом хотелось бы проводить больше времени.

— После соревнований к тебе часто подходят дети за фотографиями и автографами. Ты никогда не отказываешь.

— Ну да, наверное, потому что они подходят очень искренне. Мне приятно. На последних турнирах много футболок раздал. В Казани, например, штук пятнадцать точно. Кому-то бросал на трибуны, кому-то просто подходил и отдавал. Почему так отношусь к детям, не знаю. Может быть, это ещё из-за брата. Когда он родился, мне было восемь лет. Возможно, это как-то повлияло.

— Сезон завершён. Удастся хотя бы немного отдохнуть?

— Пока да. Уже несколько дней вообще не беру ракетку в руки. Если честно, очень нравится (улыбается). Сейчас отдыхаю в Москве, а дальше снова работа: сборы, турниры в Турции и Узбекистане. Так что пауза будет совсем короткой.

Максим Гребнев — чемпион Европы в парном разряде (2021), серебряный призёр командного чемпионата Европы (2021), серебряный призёр XXXII Всемирных Университетских игр (2025), чемпион России в одиночном разряде (2024, 2025), многократный чемпион России в парном разряде.